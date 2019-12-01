广东省学前教育专家指导委员会成立仪式暨学前教育研讨活动举行

11月30日，广东省学前教育专家指导委员会成立仪式暨学前教育研讨活动在广东省外语艺术职业学院举行。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）11月30日，广东省学前教育专家指导委员会成立仪式暨学前教育研讨活动在广东省外语艺术职业学院举行。广东省委教育工委、省教育厅副厅长，广东省学前教育专家指导委员会主任王创出席会议并发表讲话。随后省教育厅王创副厅长与广东省外语艺术职业学院卢羡文、华南师范大学郑福明、广东第二师范学院高慎英、广东省育才幼儿院一院陈蕾四位副主任委员共同为学前教育专家指导委员会揭牌，35个地市、县（市、区）教育局代表、25所高等院校、2所幼师学校、5家医院、51所幼儿园和6所教研机构代表，近150人参加了成立仪式。本次会议由广东省学前教育专家指导委员会副主任委员郑福明主持。

王创同志指出，为贯彻落实《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》精神，推进学前教育普及普惠安全优质发展，建立教育行政主导与专家学术支持相结合的工作机制，发挥专家的理论研究和指导作用，我省成立了广东省学前教育专家指导委员会。

王创同志强调，广东省学前教育专家指导委员会对促进我省学前教育的发展，具有十分重要的意义和作用。专家指导委员会要根据省教育厅和广东省学前教育专家指导委员会章程统筹规划，加强对全省学前教育的研究并提供咨询、指导和服务。专家指导委员会要建立完备制度，完善运行机制，大胆创新、开拓进取、分工协作、互相配合，形成具有我省特色的学前教育专业委员会发展模式。围绕年度工作计划，加强理论与实践相结合的研究，贴近各地学前教育发展的实际，探索出具有中国特色、广东风格的学前教育生动实践。

本次活动由广东省教育厅主办，广东省外语艺术职业学院承办。会议审议了《广东省学前教育专家指导委员会章程（草案）》，并讨论确定2019-2020年度工作计划。成立仪式之后举行了学前教育研讨活动暨专家论坛，以及“广东省学前教育改革发展实验区”和“全国幼儿园优秀游戏活动案例”两场专场论坛。