“计算认知世界”2019智慧传播与计算广告发展论坛在华工举办！

11月30日，智慧传播与计算广告发展论坛暨华南理工大学跨学科青年学术沙龙在华南理工大学举行。论坛以“计算认知世界 AI赋能广告”为主题，深入探讨智慧传播时代下计算广告发展的前沿课题，推动相关领域的理论创新与研究方法创新，为广告和传播未来的纵深开拓提供更大的空间与可能。

南方网讯 （记者/柯丹洁）11月30日，智慧传播与计算广告发展论坛暨华南理工大学跨学科青年学术沙龙在华南理工大学举行。论坛以“计算认知世界 AI赋能广告”为主题，深入探讨智慧传播时代下计算广告发展的前沿课题，推动相关领域的理论创新与研究方法创新，为广告和传播未来的纵深开拓提供更大的空间与可能。华南理工大学、武汉大学、中国传媒大学等全国50多所高校专家学者及学生代表，企业代表等参加本次论坛。

华南理工大学校长助理张明发表了开幕致辞，代表华南理工大学对在场嘉宾的到来致以最诚挚的谢意。接下来，华南理工大学新闻与传播学院院长苏宏元在发言中说道：“期望各位专家学者贡献智慧，共谋发展，推动人工智能与新闻传播、广告的结合。”

论坛分为上半场和下半场。论坛上，武汉大学新闻与传播学院张金海教授、复旦大学新闻学院朱春阳教授、华南理工大学新闻与传播学院段淳林教授、上海外国语大学姜智彬教授、新潮传媒集团高级副总裁梁春华、广州美术学院视觉艺术设计学院曹雪教授、四川大学文学与新闻学院杨效宏教授、华南理工大学软件学院黄翰教授、科大讯飞副总裁刘鹏博士、中国人民大学新闻学院李彪副教授等围绕“计算广告与广告技术、计算广告与广告运作、计算广告与广告产业、计算广告与学科理论建设、计算广告与广告教育”等五大议题开展主题演讲

暨南大学新闻与传播学院杨先顺教授进行评议，认为演讲嘉宾对行业和学界前沿的理解很深刻，并着重提到张金海教授用推理性的手法预测5G对广告行业发展变化的影响，极具前瞻性；同时认为段淳林教授体现了学者的担当和使命，在学界如何引领业界实践方面树立了极好的榜样。

郑州大学新闻与传播学院教授颜景毅、厦门大学新闻传播学院教授黄合水针对下半场演讲进行评议，一致认为演讲嘉宾为人工智能在广告行业的发展提供了切实的理论基础。

据悉，本次论坛由华南理工大学社会科学处、华南理工大学新闻与传播学院、华南理工大学软件学院共同主办，广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室、广东省大数据与计算广告工程技术研究中心、广东省社会媒体处理与软件开发工程技术研究中心共同承办。汇集了学界、业界的各位专家学者、行业大咖，对广告学的学科发展、行业发展、广告人才的培育等问题进行了深刻探讨，从不同角度阐释人工智能技术对广告行业带来的挑战与变革，在理论和实践层面为未来的研究指明了方向。未来将有更多的学者投入智能广告的研究当中，建构更系统专业的理论体系，让我们看到理论赋能实践的价值。