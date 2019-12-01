跟风上补习班会带来更多焦虑

近日，“有问云上论坛”请来多位教育专家围绕教育“减负”话题展开热烈讨论，一同探讨课业负担现状、成因、措施等。

什么是不合理、不必要的课业负担？近日，“有问云上论坛”请来多位教育专家围绕教育“减负”话题展开热烈讨论，一同探讨课业负担现状、成因、措施等。有专家认为，不加区分机械地记忆和背诵是不合理的课业负担，也有专家认为，课业负担合理与否在于教师布置作业的目的和出发点，还有专家认为，盲目跟风上补习班只会加重负担。

大量机械重复作业

是不合理的课业负担

学习不可能没有压力，合理的学业负担是必需的，那什么是不合理、不必要的课业负担？论坛一开始，中国教育学会家庭教育专业委员会会员张敏就抛出两张微信截图，这是某小学一年级一个周末的作业，其中存在大量的机械重复抄写。张敏认为，大量的机械重复性的作业和不符合学生认知规律、年龄特征的超度超纲作业都是不合理、不必要的课业负担。此外，张敏还认为，各任课老师之间缺乏协调，虽然单科作业量是适量的，但全部科目压到孩子这里就处于失控的状态。

“合理的、必要的课业负担具备指向清晰、梯度合理、作业量适中、与学生发展水平匹配等特点。”上海师范大学教育学院的党委副书记兼初教系主任王健举例道，老师在小学阶段要求学生反复诵读乃至背诵经典古诗词和美文，这符合语言学习的规律，符合文化素养积淀的规律，通过反复流利朗读，不但能理解文字表达的意思，更重要的是能奇妙地感悟文字背后的“韵质”。

但是，王健也指出，如果老师要求小学生不加以区分地背诵、默写所有的课文，这就成为不合理、不必要的负担。“对语言文化训练价值不大的就没有必要强制要求背诵、默写。我们从来不反对记忆和背诵，我们只是反对不加以区分的机械的记忆和背诵。”

课业负担合理与否

在于布置作业的出发点

“合理必要的与不合理不必要之间的界限主要在于教师布置作业的目的和出发点是什么。”国家教育行政学院副研究员高政则认为，关于课业负担的衡量标准，其实并不统一，“因为每个人的学习能力、学习方式、学习意愿、学习兴趣、知识基础都不一样，对一个孩子来说可能是过重的学业负担，对另一个孩子可能完全不是负担。”

杭州市上城区教育评估与监测中心主任马海燕认为，学生的负担是否合理，还要根据学生的抗压能力和学习效果而定，即要在学生能承受的范围内。有监测结果表明：最有效的减负，就是减缓学生的负担感受，也就是让学生不认为是负担。但马海燕指出，长期晚睡，身心疲惫，无效的重复、花过多时间在劣势学科而忽略优势学科就是不合理的负担。

只看别家娃光鲜的一面

交流多了反而催化焦虑

在实际的操作中，家长成了减负最大的阻力，学校“减负”，家长却给孩子报更多的补习班。杭州市上城区教育评估与监测中心主任马海燕说，之前全社会认为学生负担重，于是从学校开始减负，减作业保睡眠；当学校开始三点半放学，开始只做一本作业时，学生的负担还是重，因为还有大量的家长作业和培训作业；当家长费神费钱去参加培训时，又希望学校能恢复部分负担。马海燕认为，有的家长看别的孩子都在上培训班也跟风要上，如此一来反而更容易传染焦虑，加剧焦虑。

“现在有一种比较吊诡的现象，本来不怎么焦虑的，家长们在一起一交流，都更加焦虑了。”上海师范大学教育学院的党委副书记兼初教系主任王健认为，大家要思考为什么家长的交往会催化焦虑，因为所有的家长看到的其实是别人家孩子光鲜的一面。

王健说，我们现在最害怕的其实是两个“家”，一个是朋友圈里“别人家的孩子”，另一个是朋友圈里“伪专家的鸡汤”。人一旦置身群体中，很容易产生横向比较的攀比思维。想要靠家长学校的宣传、解释、交流来缓解焦虑，效果不一定理想。

焦点

家长为啥要抵触减负？

“家长为啥要抵触减负，使得越减负负担越重，陷入一个死循环，这就是一个大问题。”中国教育学会家庭教育专业委员会会员张敏如是说。王健则分析道，这种现象实际上折射的是家长对减负政策稳定性、持久性、落实性、成效性的不信任。

中山大学特聘副研究员王捷认为，家长的焦虑、学校的焦虑是担心别的孩子抢跑，别的学校抢跑，这是一种囚徒困境。王捷说：“我不认为仅靠家长和学校能起到很大的作用，真正能起作用的是政策和教育制度。均衡的学校、均衡的师资、相同的学习时间，让家长、学校不担心别的孩子‘抢跑’，就能减负，就能缓解焦虑。当然，最终还是要靠社会经济的发展，迈向更为公平均衡的社会。”

“过去的减负政策没有让真正守规则的家长得益，反倒是偷跑、抢跑的人得益，所以家长内心深处的焦虑是不可避免的。”王健认为，如何通过升学评价制度的综合改革，让真正守规矩的家长有获得感、让野蛮训练的家长没有机会钻空子，这大概是教育政策设计者值得深思的课题。