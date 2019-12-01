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有些高校APP使用不方便还强制安装

2019-12-01 08:37 来源：南方都市报 叶斯茗
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　　近日，教育部网络安全和信息化领导小组印发《高等院校管理服务类教育移动互联网应用专项治理行动方案》。近年来，高校教育APP泛滥、使用不规范问题备受关注。据公开报道，今年3月，教育部抽取了100所高校，就教育APP应用情况进行调研，结果发现，89所高校APP数量在5个以下，但也有少数高校开发引进的APP超过了20个。

　　最近，南都记者通过查询小米应用商店、豌豆荚手机助手、应用宝等手机应用平台和百度搜索等的方式对广东省10所高校的校园类APP进行整理，发现其中7所高校的APP数量在5个以上。根据应用的评论显示，校园APP存在闪退、充值功能缺陷、退款难等情况，甚至有评论指高校APP使用不方便，被学校强制安装等。

　　校园APP存在闪退、退款难等现象

　　南都记者通过查询高校中的热水类APP时发现，在应用宝手机助手中，下载量逾64万的“校园热水”APP和9万的“热水管家”APP的评分分别为1.2分和1.1分(满分为5.0分)。小米应用商店中“校园热水”APP的评分低至1.1分，用户普遍反映软件的闪退问题已经存在半年以上，对此，有用户提出解决办法，以网页下载的方式而不使用应用商店下载可以避免闪退。

　　下载量逾百万的“趣智校园”APP是一款为校园提供热水服务的APP，但小米应用商城中评分只有1.2，用户在评论中普遍反映该APP存在充值、退款等方面问题。有评论者表示，该APP最低充值金额为50元，低于10元就无法使用；申请APP中的余额退款长时间不到账，这些问题困扰学生已久。

　　有的使用不方便，还有的被强制安装

　　有高校学生反映，其实有的高校APP并没有带来便捷。在广东某高校经历了本科和硕士学业时光的齐同学告诉南都记者，该校一款校园APP用于该校学生查课程表、成绩与实时公交信息，具有“互动”、“工具”、“社团”、“我”四个模块，学生可以在此进行专业交流等学习，但他说：“学校的APP使用价值比较低，也不是必须用的软件，使用后也没有多方便。”

　　齐同学说，该APP在学生校园卡的消费功能方面，只具备查询消费记录功能。“校园通不能给校园卡充卡，校区也不能以直接上网充值的方式充卡，我还是要去充值机或校园卡服务台的人工窗口办理卡充值。”

　　除了使用不方便，部分APP还存在强制下载。南都记者在小米应用商店中搜索校园类APP时还发现，下载量均逾百万的“今日校园”和“易校园”APP的评分在1-3分，用户的评论中频繁出现“要不是学校非要下载，我才不碰这类软件”、“学校强迫下载”等语句。

　　有高校学生更青睐公众号和小程序

　　南都记者通过采访中大、华工、暨大、华师、广外等高校的学生，发现有的学生已不再使用校园APP，而以微信公众号或小程序取而代之。

　　“我们都关注公众号或使用小程序，有啥信息都能查到。”暨大的袁同学表示。暨南大学公众号的“微门户”一栏中有微主页、微服务，它具有在线课程学习、校园卡查询、宿舍报修等二十余项功能。

　　广东外语外贸大学的齐同学向南都记者展示了在校期间使用的7个公众号：“广外图书馆”、“广东外语外贸大学智慧校园”、“广外就业”等。“关注的学校公众号比较多，但是使用的目的还是以功能性为主，例如充水卡、饭卡，关注自己感兴趣的资讯。”

编辑： 罗予岐

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