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100万年薪 近千岗位 医疗界“求贤令”不一般

今年东莞高层次人才招引力度现历史之最，鼓励医院探索“一人一策”

2019-12-01 08:24 来源：南方都市报 肖佩佩
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　　“东莞比任何时候都更加渴求人才。”最近一周的高层次人才周活动，东莞在全市掀起了一股爱才热潮。在医疗界，这种求贤若渴之心同样“爆表”。近日，东莞市卫生健康局集中公布了一批医院及社卫机构的2020年招聘计划：23家，近千岗位虚位以待。记者盘点发现，100万年薪招聘领军人才、所有岗位均要求硕士及以上，不少医院无论从招聘阵容还是对高层次人才的招引，均有历史之最的趋势。大规模高调招兵买马背后是东莞建设高水平医院、打造卫生强市背景下对于高技术人才的渴求。有业内人士坦言，今年整个广东医疗界的招聘规模之大都非常少见。东莞如何揽才？市卫生健康局局长叶向阳坦言，留人还要留心，鼓励医院探索“一人一策”。

　　现状

　　高端人才需求历史之最，有医院硕士全覆盖

　　昨日，记者对23家医疗机构进行了梳理，其中市属公立医院有8家、镇街公立医院9家，1家是民营综合医院，其余为社卫服务机构。23家医疗机构共计招聘岗位近千个。此外，近期还有不少公立医院也陆续发布了2020年的招聘信息。

　　值得注意的是，今年东莞不少医院无论从招聘规模还是对人才要求来看，均有突破以往之势。镇街医院多要求本科以上，但东莞市属公立医院对于临床人才的要求均较高，不少医院岗位硕士研究生要求占比近半。

　　东莞市滨海湾中心医院招聘33个岗位类别，其中16个硕士及以上；东莞市松山湖中心医院42个岗位类别中，有18个要求硕士研究生，1个要求博士研究生。

　　市人民医院是东莞规模最大、门诊量居首的公立医院，该院42个招聘岗位类别要求全部是硕士及以上，这在以往也非常少见。市人民医院相关负责人坦言，“今年，无论从人才招聘规模、还是高层次人才需求来看，历史之最了。”

　　记者了解到，目前东莞市卫生健康局已明确，要用三年时间将东莞市人民医院、东莞市中医院创建为广东省高水平医院。市人民医院上述负责人坦言，对比高水平医院建设指标，该院在高水平人才上确实还有较大差距，这也是今年高水平人才招聘需求空前的重要原因，“人才是实现高水平发展的关键。”

　　医院迎来转型招聘需求“爆表”

　　除了“龙头医院”外，位居中坚力量的市属区域中心医院以及市属专科医院同样求贤若渴。

　　目前，东莞正在进行五大区域中心医院的建设，这其中，有3家是从镇街公立医院转型而来，近两年也纷纷启动了硬件软件的扩大升级。

　　在去年东莞市卫生健康局高层次人才座谈会上，叶向阳坦言，东莞要在团队建设上多下功夫，目前正在建设的区域中心医院就特别欠缺优秀的团队。以从麻涌医院升级而来的水乡中心医院为例，2020年计划招聘31人，其中有四个科室需要招聘学科带头人。

　　东莞市中西医结合医院从大岭山医院转型升级而来，招聘信息显示，要大量招聘内外、妇儿、急诊等专业技术人员。该院相关负责人表示，近两年，为转型做准备，招聘规模都非常大，目前医院临床大部分都是研究生，去年招了10多名研究生，目前对于高层次人才需求依然较大。

　　“创建区域中心医院、打造高水平医院，建设卫生强市，东莞医疗系统确实比任何时候都需要人才。”一位业内人士坦言，不仅是东莞，今年整个广东省医疗界的招聘规模都是历年之最。

　　记者了解到，11月16日，由国家卫生健康委人才交流服务中心、广东省卫生健康委主办的第22届全国医药卫生行业人才招聘会上，400多家医疗机构抛出临床类2万余岗位虚位以待，其中广东省30家高水平医院也齐齐入场抢人，4000余个岗位对高层次人才虎视眈眈。

　　观察

　　医院阶梯式弹性招人，

　　担心“一厢情愿”

　　“大规模的招聘也侧面反映了东莞乃至整个广东对于卫生人才的饥渴。”上述业内人士坦言，近年来，人才已从“孔雀东南飞”转为“孔雀往回飞”，沿海内地待遇差别不大，很多人愿意留在家乡。因此，这两年广东各大医院也使出了浑身解数来招揽人才。

　　东莞位于广深之间，由于薪酬待遇不具明显竞争力，高端人才招引也受到阻碍。“虽然我们招聘条件要求是硕士及以上，但这可能只是一厢情愿。”市人民医院相关负责人坦言，医院采用的是阶梯式招聘，首批先招硕士，但如果招不到，最后也只能降低到本科。此前，该院呼吸与危重症医学科张平就坦言，该科几年都在招博士，但根本招不到。

　　不过，东莞医疗卫生系统对于高端人才的招引也在不断加大政策扶持力度。今年9月，东莞市卫生健康局发布公告，24家公立医院计划招引126名高层次人才，而且明确应聘者一旦被录取，可直接入编。如此大规模引进高层次医学人才，在东莞卫生系统也属首次。

　　医院打出百万年薪，

　　展现渴求人才姿态

　　如何吸引人才？东莞各大医院也在针对性开动脑筋。近日，东莞市第八人民医院（市儿童医院）的一则“100万年薪”招聘公告就博足了业界眼球。

　　记者了解到，今年9月底，东莞市儿童医院新大楼正式启用，这也意味了，该院对于高层次人才需求量缺口较大。近期，该院发布的招聘信息显示，因发展需求，诚聘专业技术人员超过100名。招聘岗位包括各专业领军人才、学科带头人，学历要求不少是硕士研究生，甚至是博士、博士后。

　　不过，要求高待遇也很有诚意。领军人才年薪100万元起，学科带头人60万元起，临床博士博士后40万元起，特殊人才待遇一人一议。保障福利也很贴心，医院将为高端人才提供过渡住房，协助解决子女入学、申请人才津贴等问题。

　　直接将高薪打出来招引人才的还有东莞市第七人民医院，该院招聘待遇信息中，待遇最高的精神病科、睡眠心理学医学科，为2.6万～3.6万元/月，学历要求为本科及以上。

　　记者了解到，实际上，众多医学人才中，儿科、精神病科、影像、麻醉这些类别人才均较为紧缺，这或许也是相关医院打出高薪、高调揽才的原因。

　　“年薪百万在广深其实不高，但是，这是东莞医院渴求人才的姿态。”有业内人士坦言，高薪是吸引人才的关键，东莞已在尽可能地提高待遇。

　　局长声音

　　鼓励医院探索“一人一策”，借助外力超车

　　“我们引进人才，关键要留住人才，除了留人，还要留心。”在近期东莞市卫生健康局举办的2019年高层次人才座谈会上，市卫生健康局局长叶向阳坦言，要留住人才除了人文关怀，物质、机制保障也很重要。

　　记者了解到，自2016年以来，东莞市卫生健康局已连续第四年走进医院，举办高层次人才座谈会，倾听心声、征求意见。作为系统内的一项“暖心工程”，座谈会每年都能收集大量一线医务工作者建议，作为次年政策出台重要依据。叶向阳表示，“从近几年全市医疗高层次人才的流入和流出情况来看，效果很明显，高层次人才的归属感强了很多。”

　　数据显示，自2017年开始，东莞医疗系统高层次人才已经净流入了，而今年净流入已超过百人。

　　对于接下来的人才招引，叶向阳也直言，希望各大医院都“动脑筋”，鼓励医院探索实现“一院一策、一人一策”，通过项目化等方式来实现团队的引进和培养。同时，要通过借助外力，主动接受广深辐射，借鉴深圳体制、机制成功经验，实现弯道超车。

编辑： 罗予岐

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