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方所阅读诗歌力量 叶嘉莹诗教故事拍成电影

2019-11-30 17:31 来源：南方网 杨智明
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　　南方网讯(记者/杨智明)近日，方所八周年庆于方所广州店举行。2011年方所成立第一年便把诗歌作为年度主题，在即将到来的2020年，方所以诗歌为主题，向叶嘉莹先生致敬，再次揭示诗歌的力量。

　　读诗环节是方所周年庆的固定节目，但与以往不同的是，今年读诗采用的方式是传统吟诵，小朋友声情并茂地演绎《独坐敬亭山》《春夜喜雨》《竹石》等古典诗词。

　　方所创始人毛继鸿称：“诗意提醒我们更多地用感受去体会生活，证明我们现在活得比过去更好，有了闲暇的时间去享受这份奢侈。”方所联合创始人廖美立说：“我们花了三年的时间拍摄关于叶嘉莹先生的文学电影，希望由此向叶先生致敬。”

　　文学电影《掬水月在手》导演陈传兴说，叶嘉莹先生从小就是在诗词的家庭里面长大，因为父母、叔叔都是吟诵诗词，她是从诗词的女儿成长为诗词的少女，最后成为一个诗词的母亲。同时，导演陈传兴也谈道，“通过这个电影能够亲近叶先生，也是很让人满足的事情。因为我们大学的时候都是念叶先生的《迦陵谈词》《迦陵谈诗》一路长大的。”

　　南开大学文学院副教授张静分享道：“虽然我第一次来到方所，但是当我看到舞台上的小朋友诵诗时，我特别激动，我想到叶先生有过两句词写的很好。‘柔蚕老去应无憾’说的是一个柔蚕慢慢老去应该没有遗憾了；‘要见天孙织锦成’，意思是吐出的丝，如果有来者，就能织成美丽的云锦，那么这个柔蚕就完成了使命。”

　　【图片】活动方供图

编辑： 陈伟峰

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