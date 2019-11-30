全省99.9%的学校食堂建成“明厨亮灶”

日前，省公安厅、省市场监管局等深化整治食品安全问题，重点打击食品生产经营环节违法犯罪行为。

日前，省纪委监委会同省发展改革委、省公安厅、省财政厅、省市场监管局、省税务局、省药监局等部门，集中公布在“不忘初心、牢记使命”主题教育中专项整治漠视侵害群众利益问题的第三批成果。

省公安厅、省市场监管局等深化整治食品安全问题，重点打击食品生产经营环节违法犯罪行为。省公安厅将整治食品安全问题联合行动纳入打击食药环犯罪“昆仑”行动和打击突出刑事犯罪“飓风2019”专项行动，全省公安机关共破获食品刑事案件787件，刑拘985人，逮捕696人，涉案金额5.7亿元，重点侦破了中山市李富等人制售假酒案、茂名市王远辉等人生产销售假兽药案等一批大要案件。省市场监管局组织执法人员检查学校食堂、供餐单位及校园周边食品经营者116331家次，发现食品安全隐患7126个，整改6854个，立案查处212件；大力推进学校（幼儿园）食堂“明厨亮灶”建设，全省26171家学校食堂已建成“明厨亮灶”，覆盖率达99.9%；各级市场监管部门会同公安、教育、农业农村等部门深入开展整治食品安全问题联合行动，共立案查处食品安全违法案件7721件，罚款4719.24万元，案值50万元以上重大案件22件，责令停产停业86户次，取缔无证企业（含黑工厂、黑作坊、黑窝点）160家。

省药监局深化药品领域风险隐患排查和专项打击行动，重点整治“两品一械”违规违法行为。全面开展风险隐患排查，检查疫苗、特殊管理药品、高风险医疗器械和化妆品等相关企业81835家次，责令整改3793家。全省抽样药品医疗器械化妆品19929批，完成检验16680批，其中合格16139批，合格率为96.8%，对不合格的第一时间采取封存扣押处置措施。深入开展专项打击行动，全省共办结“两品一械”案件3550件，涉案货值2400万元；罚没款约1.51亿元，吊销许可证7张，责令停产停业33宗，捣毁窝点5个，移送司法机关处理案件80件。

省市场监管局深化涉企行政审批制度改革，重点破解“准入不准营”问题。开展“证照分离”改革试点，全省共办理相关业务23.3万笔，申请材料压减29%，办理时间压减47%，惠及企业18.1万户。全面实施全国统一“二十四证合一”改革，被整合证照网上备案量超过2752.9万笔，惠及543.1万户企业，每户企业平均少办6项备案。持续压缩企业开办时间，全省企业开办全流程平均不超过3个工作日，我省开办企业便利度进入全球190个经济体前20名行列。大力推进自贸区内工业产品生产许可证制度改革，实施“先证后核”与“承诺许可”两项简化审批模式后，平均审批用时仅8天，压减86%以上。

省发展改革委、省财政厅、省税务局推进涉企收费清理规范和减税降费工作，着重释放市场主体经营活力。省财政厅会同省发展改革委更新公布《广东省全国性行政事业性收费目录清单》《广东省省定行政事业性收费目录清单》等，完善省市县政府定价的涉企收费三级目录清单体系；加大行政事业性收费减免力度，每年可为企业减负近160亿元；压缩清理、简化归并部分政府定价的经营服务性收费项目，减少定价项目层级。省税务局细化减税降费100项主要任务和429项具体措施，2019年1-9月，全省累计新增减税2130.9亿元，市场主体的税费负担明显减轻；建立涉税诉求和意见快速响应机制，全省681个办税服务厅均设置减税降费专区专岗，为企业和职工提供优质服务。