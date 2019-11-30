惠州：校内推行课后服务 近4000学生受益

今年秋季学期，经博罗县政府、县教育局审批同意，4所县城公办小学在校内推行课后服务，为有需要的学生提供午餐、午休等，服务收费坚持公益性普惠性。

惠州博罗暖心实施课后服务，凸显教育温情。今年秋季学期，经博罗县政府、县教育局审批同意，博罗县罗阳中心小学、罗阳第四小学、罗阳第五小学、罗阳第六小学等4所县城公办小学，在校内推行课后服务，为有需要的学生提供午餐、午休等，服务收费坚持公益性普惠性。

以自愿为原则坚持公益性普惠性

“中午放学有需要的学生，可以在学校午休和吃午餐；下午放学后，有需要的学生可以接受学校的课后服务，由专业负责的老师指导孩子进行课后活动。”据博罗县教育局相关负责人介绍称，课后校内托管服务是指学校在完成正常的教学任务之外，基于学生和家长自愿，为确实有接送困难且有刚性需求的家庭提供的基本托管服务。

据悉，这些举措解决了部分学生家长尤其是上班族，在孩子放学后无法准时去学校接孩子回家的困扰，目前有近4000名学生参加课后校内托管服务。

课后校内服务遵循“家长自愿、校内实施、有效监管”的原则。服务对象为在校学生，以自愿为原则，由家长自愿选择参加。优先保障残疾儿童、留守儿童、进城务工人员随迁子女、家庭经济困难儿童和中低年级学生。服务收费坚持公益性、普惠性，建立学校支持、家长合理分担成本机制。

服务内容包括在校午餐、在校午休及课后托管等多项服务，满足每个学生的各种弹性需求。学生“在校午餐”由取得合法资质的集体配餐企业配送至教室门口，并进行分餐。每餐确保2荤1素1饭，确保孩子营养均衡。学生“在校午休”由专人带领、看管，统一安排在宿舍、教室，或经过改造具备一定条件的图书馆、阅览室、多功能室等场所，确保孩子午休质量。

“课后服务”是下午放学后至18时，由专业负责的老师指导孩子课后活动，其间老师会督促学生完成作业，并可进行学生作业个别答疑。此外，还开设体育、艺术、科普活动以及社团和兴趣小组活动等多元化丰富的课后兴趣班，由学生自主选择参与，以激发学生的学习兴趣，拓展视野，切实提高托管实效。

服务受到家长和学生肯定及好评

据了解，博罗县教育局聚焦“为民服务解难题”目标，认真倾听群众呼声，围绕群众关切的问题扎实整改。其中，针对群众反映的家长接送难题困扰、校外办学机构教学水平参差不齐的问题，该局积极推行课后校内托管服务，切实为家长解决了一大难题，同时也激发了学校的办学活力，增强了教育服务能力。

记者获悉，目前，课后校内托管服务已在博罗县罗阳中心小学、罗阳第四小学、罗阳第五小学、罗阳第六小学等4所县城公办小学推行。下课铃声响起后，与以往一窝蜂往校门走的情形不同，不少孩子背着书包来到指定的教室，生活老师把提前准备好的饭菜抬到教室，清点人数之后，把饭盒分发给每个学生。学生的饭菜为荤素搭配，多为2荤1素。午餐后，学生们可以做作业，或跟同学一起聊天。午休则由生活老师组织学生统一到宿舍休息。

实施一段时间以来，该项服务受到了家长和学生的肯定与好评。丘雨汐是博罗县城一名小学生。她说：“爸爸妈妈工作都很忙，放学不能准时接我，课后也没时间辅导我作业。自从学校开展了课后校内托管服务，不仅有老师辅导作业，还解决了爸妈的烦恼。”学生家长朱丽勤这样评价校内课后服务：“学校开展托管是好事，与校外一些良莠不齐的托管班相比，学校的师资、资质和安全性都更好一些，且费用也比较低。这项服务很贴心，学生在校内家长更放心。”