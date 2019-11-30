艺考更不“易考”了？

12月1日，参加广东省2020年高考美术类统考和广播电视编导类统考的艺术考生，就要走进考场一较高下了。明年1月，音乐类统考和舞蹈类统考也将展开。

12月1日，参加广东省2020年高考美术类统考和广播电视编导类统考的艺术考生，就要走进考场一较高下了。明年1月，音乐类统考和舞蹈类统考也将展开。

在广东，艺术教育备受关注，艺考日渐升温，尽管2020年广东省高考艺术术科统考的考生数据尚未公布，但从去年的数据中也可以大致窥见端倪。2019年广东省报考美术术科统考的考生人数39983人，2019年广东省音乐术科统考考生人数达到9688人，2019年广东省广播电视编导术科统考有7100名考生参加了考试，2019年广东省报考舞蹈术科统考的考生人数为1392人。

解读：省统考四大类别 考生四选一不得兼报

不久前，广东省教育考试院发布的《广东省2020年普通高等学校艺术类专业考试招生办法》（以下简称《办法》）规定，广东省艺术类专业术科考试分为省统考和校考。省统考由广东省教育考试院组织，采取全省统一命题、统一考试、统一评卷（面试评分）的形式。校考由招生院校组织。省统考分为音乐类、美术类、舞蹈类和广播电视编导类四个统考类别,艺术类考生只能选择其中一种，不得兼报。艺术类考生根据自身艺术专长和文化课科目，合理选填考试科类、省统考类别和校考等对应项信息点。

招生院校艺术类专业可文理兼招，凡是有不招收理科（文科）考生专业要求的，一律不接受理科（文科）考生报名参加该专业校考。

统考更加规范

减轻考生负担

艺考考生必须参加文化课考试和术科考试。艺术类文科考生的文化课考试科目为“3+文科综合”。艺术类理科考生的文化课考试科目为“3+理科综合”。此外高中学业水平考试还需要满足相应要求。

术科考试则分省统考和校考，省统考成绩在全省通用。其中，音乐术科统考在星海音乐学院（大学城校区）举行，舞蹈术科统考在星海音乐学院（大学城校区）举行，广播电视编导术科统考在华南农业大学举行，与2019年高考一样，美术术科统考考点则设置在各地市。

《办法》规定，高校艺术类招生原则上应使用广东省统考成绩作为录取的专业成绩依据。对于艺术类专业点设立不足四年的高校，凡省统考涵盖的专业，一律不得组织校考，应直接使用省统考成绩。

教育部批准的独立设置本科的艺术院校和参照独立设置院校执行的本科院校（共45所），美术类（含美术学和设计学）专业（书法学、中国画和摄影除外）、舞蹈类专业(非统考舞种专业除外)和广播电视编导类专业在广东省招生可直接使用省统考成绩，或报省招生办审核备案后，在省统考合格基础上组织校考。

其他本科院校，美术类（含美术学和设计学）专业（摄影和书法学除外）统一使用广东省统考成绩，不再组织校考。

统考的好处不难发现，一方面更加规范，另一方面也可以减轻考生的负担，避免奔波之苦。

美术统考时间提前

考生紧张备考中

今年的美术统考安排在2019年12月1日，广播电视编导统考安排在2019年12月1日，音乐统考安排2020年1月2-13日，舞蹈统考安排在2020年1月14-19日。

广州江山艺术培训学校校长、广东省美术教育协会副会长孙龙伟说，今年与往年最大的不同是，美术类统考时间大幅提前了一个多月，美术艺考生集训时间大幅度缩短。相对而言，复读生在时间上或有一定的优势。

统考在即，考生和培训机构都在努力追赶。11月20日上午，位于广州市南沙区的广州战国美术培训学校的师生们正在为即将到来的美术联考做最后的冲刺。虽然当天是该校的休息日，老师们仍然聚集在二楼的一间画室忙碌着，学生们的头像素描作业一张一张摆放在地面上，老师逐一分析、打分、归档。

在隔壁课室内，仍有几位学生在埋头练习。记者注意到，每处座位上都配有一块方形电子表，美术桌下堆放着一些学习资料和生活用品，有些座位上还专门放了速溶咖啡。学校相关负责人告诉记者，电子表是给学生练习时掐时间用的，尤其是考前这段时间，每次练习都是按照统考考试标准，严格控制时间。

哪些学生适合走艺考路？

11月8日，2019年“花城音乐节”系列活动——“中国音乐艺术教育发展论坛”在广州珠江钢琴国家文化产业示范基地恺撒堡音乐厅举行。活动上，中央音乐学院教授周海宏也指出，音乐将成为与语文、数学一样的国民必修课，但优质音乐教育人才在很长的未来都将是稀缺的；学校需对学生进行分类培育，学生也应当进行自我定位。

有些人认为，文化课不行，到了高中还可以转走艺考这条“捷径”。孙龙伟说，参加美术艺考的考生，有八九成都是高一才开始零基础学习美术的。艺考大学成音乐教学负责人方老师也说，音乐类艺考生中多数也是高中才开始真正走上专业训练之路的。学生刘曲浩然也直言，确实有不少人是进入高中后，发现走普通高考之路较难，才决定走艺考之路的。

但他们都指出，如今艺考没有“捷径”可走，艺考对考生文化课成绩的要求越来越高。文化课成绩有优势的考生相对来说更容易脱颖而出。

2018年底，教育部发布的《2019高等学校部分特殊类型招生基本要求》中明确提出，要“逐步提高艺术类各专业高考文化课成绩录取控制分数线”。这份文件规定，艺术类本科专业高考文化课录取控制分数线，在仅保留一个普通本科批次的省份，原则上不得低于合并后本科批次录取控制分数线的75%；舞蹈学类、表演专业可适当降低要求；适度提高艺术学理论类、戏剧与影视学类（不含表演）等有关本科专业高考文化课录取控制分数线。

什么人更适合走艺考之路？孙龙伟和方老师认为，学校、家长和学生一定要摒弃“艺考是捷径”的观点，走艺考之路的学生，必须喜欢艺术，具有一定天赋，还愿意吃苦。刘曲浩然也说，“童子功”或天赋至少要占到一项，才适合走艺考路。

费用也是家长需要考虑的一个因素。孙龙伟说，零基础学美术，普通孩子从高一到高三平均大约需要6万元，其中高三需要约3万元。方老师说，选择音乐艺考，在高三大约需要花费4万元。

考生故事

他是广东省音乐类总分第一名 秘诀是练好童子功+考前心态稳

在2019年高考中，来自佛山顺德华侨中学的刘曲浩然以总分606分的成绩成为广东省音乐类总分第一名。让人印象深刻的是，他的文化课总分也达到558分。目前，刘曲浩然如愿就读于中国音乐学院艺术管理专业。

谈及为何选择艺考路，刘曲浩然笑言自己有童子功。他出生在梨园世家，受到家庭氛围的影响，自小就很喜欢音乐，从小学开始学习葫芦丝，小学六年级时转学萨克斯。

面对即将到来的术考统考，考生该如何度过冲刺阶段？刘曲浩然认为，在继续进行专业训练的同时，最重要的是保持良好的心态。“不要给自己太大的压力，如果压力过大可能会影响发挥，让人从一百分掉到八十分。”而在统考结束后，建议有校考计划的同学迅速调整状态进入校考准备阶段，待到校考结束再全身心投入到文化课的备考当中。

以美术特长生身份考入高中 爱画画的阿明这样描画未来

备考生阿明正在进行静物素描练习，他神情专注，刷刷挥动着手中的铅笔，放在一旁的早餐外卖一直没顾上吃，早已冷掉。“联考时间快要到了，想尽可能多练练。”阿明告诉记者，他来自广东南雄市第一中学，中考时以美术特长生的身份考入高中，高考目标是广州美术学院。

今年7月份，阿明从老家来到广州参加高考美术培训。他所在的培训学校里，像他一样为高考备战的美术艺考生有五六百名。在这里，学生每天早上七点开始上课，晚上十点左右下课，等把当天的速写作业全部做完离开画室时，往往已是夜里十一点左右。

在成为一名美术特长生之前，阿明便对美术抱有兴趣，但当时只是写写画画。初中时，学校老师建议他以特长生的身份考高中，将来高考时更有“胜算”，结合自身的兴趣，阿明选择了美术。那一年，他所在的中学里有十多人以美术特长生的身份考入高中。

在广州的独立设置的本科艺术院校：

广州美术学院

星海音乐学院