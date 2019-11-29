“中国萨克斯风王子”伍迪在“雅村”分享艺术人生并启动“星愿计划公益行”

11月24日，雅村第200期活动在广州图书馆举行。主讲嘉宾、萨克斯风演奏家——“中国萨克斯风王子”伍迪在活动现场分享其艺术人生20周年，并启动了“星愿计划公益行”。

11月24日，雅村第200期活动在广州图书馆举行。主讲嘉宾、萨克斯风演奏家——“中国萨克斯风王子”伍迪在活动现场分享其艺术人生20周年，并启动了“星愿计划公益行”。

感悟：喜欢一件事超过十年就是人生

再次来到雅村，伍迪满怀感慨：“对我来说，人生最快乐的时刻就像现在这般，站在舞台上，把我喜欢了一辈子的音乐与大家分享。”

伍迪毕业于上海音乐学院，是北京太合音乐集团的签约艺术家，华语金曲奖华人杰出演奏家。他曾担任过23届金鸡百花电影节开幕式音乐总监及鸟巢首届中国电影人春晚音乐总监，先后在全国100余城市巡演，多次荣获国内外各种奖项，被誉为“中国乐坛萨克斯风演奏的领军人物”。

在分享会现场，伍迪与嘉宾艺术家、学生一道为观众深情演绎了《星空》《即日启程》《落雨大》《天使协奏曲》《天空之城》等经典曲目。伍迪的萨克斯风美妙而多变，或深沉而平静，或轻柔而忧伤，富含感情，仿佛回声中的回声，让观众如痴如醉，流连忘返。

伍迪在演奏

此外，伍迪还向观众们分享自己20年音乐路的奋斗历程和感悟寄语，为年轻一辈传授宝贵的人生经验。他回忆，他年轻时的艺考之路经历了屡次挫折和失败，但自己坚持不懈，终于找到了属于自己的“小宇宙”。他说：“喜欢一件事，十年是喜欢；喜欢一件事超过十年，那就是人生。”

公益：为艺术梦想插上飞翔的翅膀

20载艺术人生，铸就大师品格！20年来，伍迪老师在音乐道路上不断前行的同时也一直热衷于公益事业。籍此雅村第200期之际，特举行了“星愿计划公益行”启动仪式。

伍迪工作室合伙人，星愿计划总策划季立政

“星愿计划”是什么？首先，知名品牌营销专家、星愿计划总策划季立政为雅粉们揭晓谜底。星愿计划是伍迪老师回馈社会的公益计划、圆梦计划，致力于在全中国范围寻找有艺术天赋且符合艺考资格、但家庭经济能力受限的学生，资助他们报考艺术院校，从而实现艺术梦想。

接着，伍迪老师与星愿计划总策划季立政、星苑艺术教育董事长黄勇、资深媒体人杨丽、广东华之杰律师事务所主任律师及首席合伙人文民五位联合创始人，广州雅村文化公司董事长刘舜芳、博研商学院执行院长欧阳清、新创中心合伙人兼CEO汤浩、大西洲创新机构创始人兼总裁彭顺丰、流行钢琴演奏家项翊、中国舞蹈家协会理事李佳、自然艺术探索教育体系创建人刘少兵七位联合发起人一同进行了揭牌仪式，“星愿计划”正式扬帆启航。

爱无止境，艺术无止境。感谢伍迪老师带来的美妙而多变，或深沉而平静，或轻柔而忧伤，富含感情的萨克斯风。祝愿“星愿计划”成为更多孩子的圆梦计划。