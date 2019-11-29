凤鸣广外，榜样力量 5039名广外优秀学子获奖

11月28日下午，“凤鸣广外”广东外语外贸大学2019年学生表彰大会暨颁奖典礼在北校区云山会堂举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 实习生/黄绮莹 梁佩青 通讯员/范磊）11月28日下午，“凤鸣广外”广东外语外贸大学2019年学生表彰大会暨颁奖典礼在该校北校区举行。大会表彰了国家奖学金、国家励志奖学金、校长奖章、先进班集体标兵、民族学生奖学金、社会奖学金共21种奖学金获得者，共5039人次、81个集体获奖。本次大会还增设分会场与现场直播，近7000名师生同时观礼。

广东外语外贸大学校长石佑启在致辞中对在过去一学年中团结奋进、学风优良的先进集体和表现突出、为学校争得荣誉的优秀个人表示肯定。他寄语广外学子对标榜样，追求卓越。他希望广外学子：一是明德尚行，涵养美好品格，学习榜样的脚踏实地、向善向美，成为品行优良、行胜于言的担当者；二是勤学笃行，保持奋斗姿态，学习榜样的蓄力勃发、久久为功，成为专业扎实、本领过硬的佼佼者；三是自信有为，勇担家国使命，学习榜样的爱国奉献、求实担当，成为胸怀家国、勇担使命的践行者。

校长石佑启在典礼上讲话

近年来，广东外语外贸大学坚定实施教育国际化战略，进一步深化教育教学改革，创新人才培养模式，涌现出一大批优秀的学生团体和个人。受表彰的学生中，既有学术上的领跑者，也有困境中的追梦人，既有赛场上的挑战者，更有服务国家社会、勇于担当的奉献者。

在榜样学子当中，会计学院林冰旋同学积极乐观，直面生活挑战，参选广东省定贫困村“第一书记助理”，坚定走向扶贫一线；

新闻学院王明哲同学荣获2018年广东大学生年度人物，专注于精准扶贫，他带领团队深入南粤大地开展调研，勤于探索，勇于实践，为扶贫事业贡献力量；

中文学院“广州新河浦历史文化街区文化保育研究”项目团队荣获2019年第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛国赛二等奖，项目获广东省领导的正面批示；

东语学院徐洋同学荣获国际马来语演讲比赛冠军，受到马来西亚教育部长接见……榜样学子在时代中勇立潮头，在实现自我、勇于奉献中成就青春价值。

中国语言文化学院1601班的柏鹏飞同学认为，本次活动让他看到许多同学在逆境中仍然砥砺前行，尤其是获得国家励志奖学金的几位，他们身上那种不抛弃、不放弃的精神令人感动，这就是值得学习的榜样力量。

法学院1601班的娄婷婷所在的班级荣获先进班集体，作为班长的她表示，去年他们获得了优秀班集体，今年可以在去年的基础上更进一步，这不仅是对自己工作的肯定，也是一个班级良好氛围的象征。

校党委书记隋广军在典礼现场为“凤鸣广外”优秀学生事迹宣讲团授旗

据悉，“凤鸣广外”广东外语外贸大学学生表彰大会暨颁奖典礼是广东外语外贸大学立德树人的品牌活动，自2015年开始，表彰大会通过创新形式，丰富内容，深化内涵等方式，力争更有广度、更有深度、更有温度地展现优秀学子事迹，让更多的学子在典礼中产生共鸣，书写属于自己的时代华章。