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办学三年探索育人新模式 平台打造为教师发展添动力

2019-11-29 08:43 来源：南方都市报 伍曼娜
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　　2016年1月，深圳市盐田区教育局局长李志利刚到任即提出，要办有态度、有温度、有力度、有速度的盐田教育。这“四度”区域教育发展理念，也是盐田发展新样态学校的引领特征。同年9月，盐田区实验学校正式开学。这所依山伴水的新学校，以高起点、高定位、高标准打造，同样希望成为一所独具特色的新样态先锋学校。

　　为“建一所孩子们心中最好的学校”，该校着重落实“完整的人”课程体系构建；推进“高效智慧课堂”工程；构建质量管理及监测体系，办学三年教育教学质量稳步攀升，赢得了师生和家长的极大认可。

　　智慧校园开拓教育新模式

　　课堂是教育的主战场，一端连接学生，一端连接着民族的未来。在“课堂革命”潮流的引领下，盐田区实验学校积极探索创新，借助信息化工具，走出了一条具有发展特色的课堂改革之路。

　　在秋季开学初，该校“智慧校园”项目亮相第二届深圳教育装备博览会，并得到市区各级领导的肯定。该项目主要应用“智通云”教育云平台，通过智通课堂、智能批改、个性化教学和深度学习等功能，实现对学生个性化、分层次的教学，达到因材施教的教学效果。通过“智通云”，老师可以分析每个学生的薄弱知识点，采取有效的个性化练习。

　　盐田区实验学校长期坚持开展的信息化与学科教学融合式实验，取得了阶段性的成果。近日，该校“教学改革项目——基于学习分析的掌握式教学”入选2019年广东省基础教育信息化融合创新示范培育推广项目名单，这也是全区唯一一所入选的中学。

　　“小组合作+”开启教学新范式

　　“课程与教学是学校的中心工作。”盐田区实验学校校长吕宁静表示，在积极探索适合学校的教学模式过程中，盐田区实验学校推进“高效智慧课堂”工程建设，提出并实施推进“小组合作+学科核心素养”教学新范式。

　　目前，该校举全校之力，有序推进“小组合作+学科核心素养”教学新范式，从各科组推荐优秀教师进行研讨，到所有科组老师“一人一课”逐步展开，意在进一步推动课堂革命，促进课堂上学生的合作学习。

　　这个教学新范式，让学习过程真实发生，改变教与学的方式，从根本上提高课堂教学的有效性，让学生更乐于学习，教师更乐于教学，培养学生学科核心素养，提升课堂效率。

　　为教师成长提供发展新动力

　　“学校取得的优异成绩，要靠教师们在岗位上快速成长来实现。”吕宁静表示，学校奉行“教师是学校第一资源”的理念，从办学之初就努力打造一支师德师风优良、专业素质过硬的教师队伍。

　　“学校是否能够可持续发展，将取决于年轻教师是否能够成长、成熟”。在教师专业成长上，该校也下了大功夫，除了推行“小组合作+”课堂教学模式外，还举行“一人一课”等教学观摩活动，开展“复习研讨课探究”等专题活动。

　　为让年轻教师找到迅速成长的路径，该校还探索出了“日常教学+反思”、“走出去学习+反思”、“复制身边的优秀”等一系列成长路径，并借“专家骨干引领+集体教研+同伴互助支持”的成长方式，让教师实现自我飞跃。

　　在这样的发展模式推动下，该校各学科青年教师开始崭露头角。熊静娟老师获2019年盐田区年度教师提名奖；在今年10月举行的深圳市教师教学能力比赛中，该校有10个学科的教师代表盐田区参加比赛，并获得深圳市一、二等奖。

　　十年树木，百年树人，育人之事非朝夕之功。办学仅三年，盐田区实验学校就朝着成为一所“现代化的窗口学校、智慧型的实验学校、后发型的示范学校、新样态的先锋学校”扬帆远航。正如吕宁静校长所期待的，该校将建设成“一所开满鲜花的学校，一座有诗和远方的殿堂，一处承载梦想起航的港湾”。

编辑： 罗予岐

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