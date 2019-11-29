培医药人才 育新型幼师

伴随着广州科技教育城的动工，致力于培养大健康产业技术技能型人才的学校，都将对时代的需求作出呼应，满足人民日益增长的美好生活需要。

解码广州科技教育城

当前，广州经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段，产业不断优化升级，对技能人才的数量和结构提出了新的要求。伴随着广州科技教育城的动工，致力于培养大健康产业技术技能型人才的广州市医药职业学校以及新崛起的广州幼儿师范专科学校，都将对时代的需求作出呼应，满足人民日益增长的美好生活需要。

广州市医药职业学校：

当“神农药圃”遇见“药田花径”

未来，在广州科技教育城中部的广州市医药职业学校校园内，将出现一片高低错落的“神农药圃”和一条美丽的“药田花径”。这所即将拥有“高颜值”的学校，始终有着“深内涵”。广州市医药职业学校创办于1964年，是一所全日制公办国家级重点职业学校。在大健康时代，学校顺应大湾区产业发展，不断创新教育教学理念、办学体制机制和人才培养模式，致力于培养大健康产业的技术技能型人才。依据医药产业链的发展，共开设12个主要专业。其中有四个省级重点建设专业、一个市重点建设专业。学校以广东省名班主任刘黔欣工作室为引领，现有专、兼职教师182名，其中专任教师134名，获硕士学位共53人，中高级职称122名，其中高级职称61名；“双师型”教师88人。

学校以培养适应大健康时代需要的复合型高素质技能人才为目标，紧贴粤港澳大湾区健康产业布局专业，打造品牌专业，与广东省医药合规促进会、广药集团旗下等100多家企业建立合作关系，精准对接，精准育人。与韩国、加拿大、美国进行国际合作办学，目前已有30多名学生在国际班学习交流，借助国际合作院校的办学资源、先进经验，为学生提供多元化教育。

“作为高素质的技能人才，实操能力、动手能力是非常重要的，目前校内建有20000多平方米的多功能实训中心，全校共有专业实验室和实训室60余间，但随着学校的发展，实训场地依然不足，学生实训工位数不够，制约了学生实验、实训能力的提高和动手能力的培养。”党委书记、校长卢穗华告诉记者。

广州科技教育城新校区投入使用后，这一问题将得到解决。新校区总占地面积247145.06㎡，建筑面积约121020㎡，办学规模为6000人（远期规划8000人），生均用地面积为33㎡/生，生均建筑面积为20.17㎡/生。依据“山体内聚，绿化外溢”的原则，依托丰富的绿化景观资源，用生态园林的手法来组建校园空间。采用“以山为界，以水为轴”的设计手法，以保留山体绿化、贯穿生活区和教学区的水系由生态带向校园各组团内部渗透，将教学组团、实训组团、生活组团、体育组团等集约化地联系在一起，为学生学习交流提供了理想的场所。

此外，为体现医药学校特有的人文气息和办学特色，在校内北侧建设兼顾实训及绿化要求的特色药草园“神农药圃”，并在教学综合楼入口处结合高差种植珍稀草药，形成集美观与教学为一体的“药田花径”特色景观。“神农药圃”内种植广东地方中药植物，既可作为学校景观，也有助学生认识相关中药的知识。

筹建广州幼儿师范专科学校：

打造国内一流幼儿高等专科学校

在即将动工的广州科教城中部，将崛起一座新的学校——广州幼儿师范专科学校。这是一所由广州市人民政府举办，独立设置的公办全日制普通高等专科学校，开展三年制大专教育。学校以师范教育为主体，重点打造学前教育龙头专业，同步发展艺术教育、体育教育专业群，首批开设学前教育、早期教育、音乐教育三个专业。学校计划首批招生1200人，办学初期在校生达到3000人，2024年在校生达到6000人以上。

当前，广州有一所学校被誉为广州幼儿教师的“黄埔军校”，那就是广州市幼儿师范学校。作为广州市中等职业学校中唯一一所培养幼儿师资和艺术类人才的师范学校，广州幼师具有108年办学历史，1956年开始独立建校至今，现有林和、永福2个校区，总占地面积35784平方米，总建筑面积40003平方米。学校有教职工123人，全日制在校学生3095人。开设有学前教育（含英语、早期教育、体育方向）、社会文化艺术、音乐、美术（绘画）、舞蹈表演5个专业，连续十六年承担海外华文幼儿师资培训任务，形成了“师范·艺术·华文”的办学特色。其中“学前教育”专业是广东省中等职业学校重点专业，也是广州市中等职业学校市级示范专业、广州市中等职业学校“双精准”示范专业，在省内及东南亚地区具有很强的专业影响力。

尽管广州幼师办学硕果累累，但随着学校发展和招生规模的大幅增长，办学场地不足的情况日益凸显，生均建筑面积仅13.04平方米；学校专任教师缺口大，师生比过大，远远大于1：20的中职师生比的要求；中专学历层次的幼儿师资逐渐不适应当前我国学前教育发展的需求。在这一背景下，广州幼儿师范专科学校的筹建计划应运而生，致力于培养具有较高专业素养和较高学历层次的幼儿园教师。

新的广州幼儿师范专科学校按照高校设置标准，创建绿色智能校园，让师生在安全、无阻、健康、一流的环境中生活、学习。学校总占地面积约578亩，建设工程包括新建37栋教学、办公和生活配套建筑。在建筑布局方面，项目通过空间利用和高差设计，将校园合理划分为三大功能区：北部为后勤生活区，靠近出入口，方便实用；东部为基础教学区，衔接南北分区；南部为专业实训、行政办公、图书阅览、排演中心及运动场，体现南“动”北“静”的个性特点。首期工程完成后，学校生均建筑面积将达到64.4平方米。

广州幼儿师范专科学校建成后，将能满足在校学生6000人需求，解决广州市幼儿师范学校功能场室不足、生均面积低的问题。承载着广州幼教人的期盼，新学校将努力成为南粤幼儿师范教育的引领者，成为广州乃至粤港澳大湾区幼儿教师人才的支撑者，成为国内幼教高端培训、幼师教育研究与实践的示范者，朝着特色鲜明的国内一流幼儿高等专科学校目标迈进。