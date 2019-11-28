中国军事文化研究会举办新时代爱国主义教育专题活动

活动围绕“新时代爱国主义教育要面向全体人民、聚焦青少年”、“加快‘青少年军事综合实践教育基地’建设，是落实新时代爱国主义教育的有效载体”等方向进行发言。

南方网讯（记者/崔征）2019年11月26日，由中国军事文化研究会青少年军事综合实践教育管理指导办公室主办，华夏中天集团承办，“党旗、国旗、军旗永远在我心中——新时代爱国主义教育专题活动”在东莞广播电视中心召开。活动以“论新时代青少年军事素质的培养在新时代爱国主义教育的重要性”为主题，围绕“新时代爱国主义教育要面向全体人民、聚焦青少年”、“加快‘青少年军事综合实践教育基地’建设，是落实新时代爱国主义教育的有效载体”等方向进行发言。

启动仪式

解放军炮兵指挥学院原副政委、中国军事文化研究会理事黄喜民，青少年军事综合实践教育管理指导办公室主任王刚，副主任杜松楠、李鑫、东莞广播电视台副台长赖昆鹏等领导嘉宾，以及粤港澳大湾区文化、教育、商协会等各领域代表、新闻媒体200余人出席活动。据悉，该活动接下来还将在惠州、佛山、广州、深圳、香港等粤港澳大湾区城市举行。

据介绍，本次活动的举办恰逢其时，积极响应《新时代爱国主义教育实施纲要》的有关号召，高扬爱国主义伟大旗帜,弘扬爱国主义精神，引导青少年树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，聚焦聚力培养担当民族复兴大任的时代新人。活动上，还举行“青少年军事综合实践教育基地”项目启动仪式，加快推进基地的落地实施。

黄喜民将军发言

“中华民族从站起来、富起来到强起来，经历了多少坎坷，创造了多少奇迹，我们一定不能忘记为革命成功抛头颅、洒热血的前辈们。要组织开展国防教育实践活动，增强青少年的国防意识，只有依靠强大的国防和全民的国防意识，才能实现中华民族的伟大复兴。”解放军炮兵指挥学院原副政委、中国军事文化研究会理事黄喜民表示。他还强调，青少年要深刻理解和学习“坚持爱国和爱党、爱社会主义高度统一”。

李鑫副主任发言

“国家提倡建设青少年校外综合实践基地，青少年军事综合实践教育基地是深化基础教育改革、加快推进素质教育的有效载体。”中国军事文化研究会青少年军事综合实践教育管理指导办公室副主任李鑫表示。

李鑫还就青少年军事综合实践教育基地建设、管理、运营和推动工作等方面作了介绍。他表示,以“青少年军事综合实践教育基地”为载体，广泛开展青少年军事文化教育系列课程及实践活动，引导学生树立正确的人生观、世界观、价值观，培育和践行社会主义核心价值观。

杜松楠副主任发言

“浇花浇根、育人育心，爱国主义教育就应该‘要从娃娃抓起’；爱国主义教育也是当代年轻人成长不可或缺的精神养分。要把爱国主义教育贯穿立德树人全过程，通过全员育人、全过程育人、全方位育人，让爱国主义这颗种子在更多年轻人心中长成参天大树。”杜松楠副主任表示。他认为，组织开展爱国主义教育、红色文化传承教育、国防教育、青少年军事素质教育培训等必不可少。唯有让爱国主义精神牢牢扎根，才能培养出担当民族复兴大任的时代新人。

签约仪式

值得一提的是，本次活动还进行了签约合作仪式，东莞企业拟投入4500万元人民币，建设“青少年军事综合实践教育基地”，有望成为首个试点基地。

据悉，青少年军事综合实践教育基地将瞄准“国际接轨、兴趣引领、国内一流、融合创新”，配置实践楼、科技楼、体验楼、室外课程等，并将人工智能、大数据、区块链、物联网等科技创新成果融合到基地建设中。