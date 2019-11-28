高考政策下梅州教育如何破题？

新高考“新”在哪里？该如何引导学生做好生涯规划？面对新高考，正在读小学、初中的学生及家长要做好哪些准备？新高考对梅州及社会提出了怎样的要求？

今年4月，广东新高考方案公布，本科高校考试科目按“3+1+2”模式设置；8月，广东省教育厅正式公布2021年拟在广东招生的普通高校本科专业（类）选考科目要求……广东新高考进入实操阶段。

目前，在读高二的学生们已经饮了“头啖汤”，开始选课走班。高一学生则有可能从下学期开始选课。新高考“新”在哪里？该如何引导学生做好生涯规划？面对新高考，正在读小学、初中的学生及家长要做好哪些准备？新高考对梅州及社会提出了怎样的要求？为了解答疑惑，记者近日走访了学校、国家生涯规划师、资深高考志愿规划师等。

“变”在理念

给予学生更多

自主选择机会

每一条广东新高考政策的消息出来后，家长群里总会掀起讨论的热潮。“‘3+1+2’模式下孩子怎样选课才是最优解？”“新高考政策提出的学生生涯规划是什么意思？将对孩子的高考和人生带来哪些影响？”“为了给孩子争取上名校的计划，要怎样提升孩子的综合素质？”……

新高考方案从2018年秋季入学的高一学生开始实施，2021年高考按新方案考试和录取。这就意味着目前在读高二的学生将会是首批进行新高考考试和录取的学生。

新高考“新”在哪些方面？蜗牛生涯创始人、首席高中生涯导师，高考志愿填报专家赖鹏义认为新高考的改革主要体现在学生选课模式、高校招生模式及课程内容三方面。

选课模式采取的是“3+1+2”，“3”为全国统一高考的语文、数学、外语，“1”由考生在物理、历史2门中选择1门，“2”由考生在思想政治、地理、化学、生物4门中选择2门。

这意味着，高考考试组合从原先的文、理两种，变为改革后不分文理科共12种选课组合。学生可以根据自己的兴趣特长和发展愿景，自主选择适合自己的科目组合。

12种选课组合让高考选课从“套餐”变为“自助餐”，学校教学秩序也因此发生改变，传统“学生待在固定班级等待各科老师来上课”的模式被打破，从统一排课转为“走班制”。在“走班制”下，学科课室和教师固定，学生根据所选科目到所在班级上课。

目前的高二学生已经开始选课走班学习。笔者在东山中学了解到，该校高二级学生中，12种选课模式都有学生选择。“我们做了较为充分的准备，高一下学期给学生做了两次模拟选课，所以学生在正式选课时基本已确定方向。”东山中学高二校区行政工作相关负责人介绍，该校12种组合的学生人数较为均衡，班级基本固定下来，目前情况基本稳定。

新高考改革后，高校的招生模式更灵活多变。招生模式体现为三个原则12个字，即：分类考试、综合评价、多元录取。初步构建起衔接沟通各级各类教育的人才成长的“立交桥”。

“与以往单纯看裸分招生模式有很大不同，现在将本科高校考试招生和专科高校考试招生适当分开，分夏季高考和春季高考两类，高职院校考试招生主要安排在春季进行。”赖鹏义介绍，夏季高考中采取的是“两依据、一参考”模式，即基于统一高考和高中学业水平考试成绩、参考综合素质评价的多元录取模式。

在综合素质评价方面，主要反映学生德智体美劳全面发展情况和个性特长，涵盖了身心健康、思想品德、学业水平、艺术素养和社会实践等5个方面。赖鹏义表示，对学生的综合能力提出了更高的要求。

学生课程内容也随之而变。以语文为例，新课标比过去更强调中华传统文化的教学。“原课标‘诵读篇目’改为‘古诗文背诵推荐篇目’，推荐数量从14篇（首）增加到72篇（首）。”东山中学高二校区老师刘丽萍介绍，新课标要求同学们在语文学习中更积极主动，而不是被动听讲，以后学生将在语文学习中更多参与体验而不是埋头刷题。“所有学科都按照体验的方向改革，要求老师的教学方式更灵活。”

赖鹏义认为，新高考对学生提出了更高的要求，按照国家的发展方向来培养人才，从以往的“填鸭式”教学转变为更符合现代人才发展规律的个性化教学。“新高考模式下，学生多了更多选择的机会。”

“变”在方向

做好生涯规划教育

帮助学生了解自身

无论是12种选课组合方式，还是“分类考试、综合评价、多元录取”的高校招生模式，都需要学生做好人生“选择题”，高中阶段学生学涯规划的理念应运而生。

此前，生涯规划或是职业生涯规划是从大学阶段开始普及，造成一些人在大学后才发现所选专业不适合自身或不喜欢的现象，从而导致学生对自身发展产生迷茫和困惑。

“新高考改革就是要倒逼高中学校指导学生更多地认识自我与社会，谋划学业与职业方向。”国家生涯规划师、资深高考志愿规划师陈永深介绍，生涯规划是通过让学生学会认识自己的个性特征、兴趣爱好，来提高学习效能，给自己设定人生理想，并把所学的知识与理想追求结合起来，以积极的心态去探寻梦想。

陈永深表示，生涯规划的理念应从小开始培养，而高中生涯教育则还要融入专业发展、职业规则，通过多元智能和生涯兴趣测试，帮助学生规划未来，找准人生发展方向。

11月21日下午，随着庄严的国歌响起，“青春心向党·建功新时代”—曾宪梓中学2019年十八岁成人宣誓仪式在该校运动场举行。581名高三学子身穿整齐的校服，面向鲜艳的五星红旗，紧握右拳，立下了铮铮誓言，并向前来观礼的父母和师长行感恩礼，感谢祖国的培养、社会的关爱、师长的教导以及家庭的支持。

梅州各高中学校目前已陆续开设生涯规划课程和性格测评。在梅州市曾宪梓中学，学校组织老师到已经开始推行生涯规划教育的长三角地区、珠三角地区学校进行学习。“像成人礼，也是让学生认识自我，明确理想目标的一个方式。”梅州市曾宪梓中学高二级负责人杨文坚说。

新高考改革的消息发布后，东山中学便已组织学生进行性格、兴趣爱好测评及选课测评，此外该校在每周四下午安排一节生涯教育的指导讲座。“我们要求学科老师在上课时为学生带来生涯规划教育，告诉学生这门课程所对应的大学专业及就业方向，并不定期请一些校友，介绍各高校的专业内容及各职业的特点。以此启发学生去了解自己的兴趣爱好，思考人生规划。”东山中学高二校区行政工作相关负责人介绍，家长会期间，还组织专门的课程向家长讲述生涯规划的重要性。“但从目前来看，梅州的生涯规划教育开展得比较晚、比较慢。”

陈永深认为，做好生涯规划教育工作是山区市梅州抓好新高考机遇的一个重要方面。“从教育部门而言，要做好老师的生涯规划教育培训，可以采用走出去、引进来的方式，学习长三角等地区的先进经验。”陈永深说，而学校应该要在生涯规划教育的课程设置及引进性格、职业、专业测试平台方面出力，指导学生了解自己，从而做好生涯规划。

人生经历已比较丰富的家长们则应该做好军师和支持者的角色，为孩子的生涯规划提供建议。“在生涯规划上，最重要的还是学生自身，要不断了解自己，选择好喜爱的专业和高校，从而做好高中选课，成为自己的生命设计师。”

在新高考背景下，赖鹏义建议学生们在高一阶段就要熟悉高校专业，明确选课方向，在高二时要确定理想高校，并根据差距有针对性地提升各科成绩，在高三阶段要尝试多种录取方式，参与高校的自主招生。

“变”在要求

利用现有资源

完善实践教育机制

新高考对学生的综合素质提出了更高的要求，除学生自身努力外，还需要社会、学校、家庭共同参与。

11月初，兴宁市重点项目之一的兴宁市伟鸿中小学生综合实践教育基地开始试营业。该基地是梅州市首家中小学生综合实践活动教育基地，采用了经教育部审核通过的《综合实践活动课程标准》和教材；设置“社会生活实践、农林劳动实践、工艺技术实践、科技创新实践”四大课程模块，并按照一个年级一个课程主题，一个主题一套课程方案，确保实践教育的质量。

11月24日，笔者来到该基地，恰好碰到河源龙川的学生在老师的带领下参与基地训练。孩子们在教练的指导下划船、做陶艺及制作客家娘酒等，并进行体能训练。“龙川还没有这类实践教育基地，此前我们要带学生到惠州的基地训练，现在兴宁有了，更方便了。”带队的邬老师说，虽然是小学阶段，但学校十分注重提升学生的实践能力，安排了许多体验性课程，“帮助学生认识社会，了解自身，提升综合素质。”

为让学生多参与社会实践活动，梅州市曾宪梓中学鼓励学生加入公益组织，积极参加志愿服务。“学校内部也有学生会、团委组织及社团等，我们会鼓励学生多参加活动，增长见识，提高社交能力及锻炼胆量。”

东山中学的社团活动丰富而精彩，学校设有书香节、体育节、科技创展节、社团节等五个大型活动，极大地激发了学生参与文体活动的热情，为学生文艺、科技等才能提供了展示的平台。同时，学校有20多个社团，每周三下午第三节课是雷打不动的社团活动课。

“学生在参加实践活动后，个人的自信心、活力和创造力都明显提升了。这些年来，我校许多在名校自主招生阶段脱颖而出的学生，实践教育给了他们学习、成长的机会。”东山中学高二校区行政工作相关负责人说。

虽然梅州各高中学校在实践教育上进行了积极的探索，但目前而言发展仍旧滞后。“研学和游学的内容极为缺乏，学生想要了解各个职业的特点没有地方可以去体验、去了解。”杨文坚说，为了适应新高考的要求，这学期以来，曾宪梓中学高二级地理班的学生们在老师的带领下到叶剑英纪念园进行参观，“这样的机会实在太少了。”

“综合素质评价是新高考中的一个关键点，其实对于现在的梅州学生来说，有些吃亏。”陈永深说，珠三角地区早些年就已开始重视学生的实践教育，有许多职业体验的项目供学生选择。而对梅州学生来说，缺少很多行业及职业体验的机会。“梅州一些地区的游学还停留在春游、秋游这种水平，没有真正的职业体验项目。”

赖鹏义认为，梅州可以用好现有的资源，给学生们提供研学的机会。“比如高铁开通，可以组织学生做高铁沿线经济调研，或是体验高铁站服务人员的工作等，还可以利用孵化器的平台，让学生更多地参与到感兴趣的职业中。”

虽然常年在外地工作，但赖鹏义一直关注关心着家乡教育事业的发展。他说梅州教育要在新高考背景下扭转劣势实现新发展，首先要更新理念，接受新的教育理念。“不应该再让学生‘死记硬背’，而是更多体验式教学。”赖鹏义建议，梅州的教育部门应出台更多政策吸引年轻教师来梅教书，同时引流在外的教育界人才回家乡发展。“梅州还应鼓励实践类社会机构驻点梅州，鼓励企业给学生开放职业体验。”

他山之石

深圳：探索实践教学新模式

在深圳高中名校版图中，从数十年前深圳中学的一枝独秀，到深圳外国语学校、深圳实验中学脱颖而出，再到后来的深圳高级中学，成为“四大名校”。而今，随着红岭教育集团的飞速发展，深圳高中“第一阵营，五校格局”已经形成，可谓群雄逐鹿，各领风骚。

新高考改革，凸显出学生个性化教育的重要性，对教育事业提出了新要求。近年来高考成绩及学生综合素质表现突出的红岭中学，便是深圳高中学校在新高考背景下，探索新教育模式的典型代表。

在红岭教育集团高中部，生涯规划教育已经开展多年。从成长大讲堂到社会实践再到走进高校，从各类生涯课程到生涯教育实践沙龙再到学长团的分享，应有尽有。

该校于2011年成立学生成长支持中心。该中心包括三大模块的内容：关爱生命、关注生涯和关心生活。据介绍，成立至今，成长支持中心组织的成长大讲堂、红岭小讲堂、大型心理团体辅导、名校游学活动、各类社会实践活动、家长课堂、读书分享、生活技能培训、班级饺子课堂、学长有约、校园心理剧、生涯故事汇等各类活动达1000多场，惠及众多学生和家长，真正实现普惠教育。

红岭校园心理剧比赛从2012年开始创办，高一年级每个班级学生自编自导自演，把自己的原创故事搬上舞台，在戏里表达自我，思考生活。这些年，红岭学子原创的心理剧佳作迭出，频频获奖。

同样精彩的还有红岭品牌项目“成长大讲堂”。学校会邀请社会各界精英人士来校，开设涉及生涯规划、职业体验、青春期交往和心理适应等话题的讲座。

与饺子“约会”，则是每位高三学子的“特权”。在紧张的备考中，抽出时间让学生、家长在教室里擀饺子皮、包饺子。学生既学会一门生活小技能，也缓解了压力。

到了暑期，红岭的学生们会走进社会“打工”，规模宏大的社会实践活动，包括社会服务类实践项目和生涯探索、体验类项目。

让人惊喜的是，学生、家长们对开展各种活动高度认可。学校教师、家长们都认为，丰富多彩的学生活动，不仅不会影响学习，反而激发学生潜能，开拓视野，增强进一步发展的后劲，更有利于高考的冲刺和发挥。