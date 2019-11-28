智慧校园长啥样？融合互联移动

广州智慧教育起步较早、理念先进、思路清晰，开辟了一条以学生发展为中心的智慧教育之路。根据规划，2022年，人工智能教育将覆盖全市学校。

一个手机APP就可以远程观察植物生长过程，根据推送的植物指标，选择相应措施，自动浇灌、施肥。广州市荔湾区广雅小学通过融合现代化技术，配备智能服务终端，让学生可以在田园里生动体验雨水、生活污水净化现代系统，同时了解田园智能滴灌系统现代技术，以及物联网智能种植技术。

吃冬菇滑鸡，还是薯仔焖排骨？吃清炒菜心还是豆角茄子？孩子在学校吃什么不再困扰爸爸妈妈了。广州大学附属中学黄华路校区开通了微信小程序订餐服务，让家长和孩子以亲子互动的方式，提前一周商定未来一周午餐吃什么。

更多的学校“焕然一新”：校长在办公室就能实时掌握全校的课堂情况，在线巡课；教师可以轻松地进行课前导学、课堂教学内容拓展和课后回放；学生可以通过手机、平板等进行远程学习和实时互动，共享优质教学资源……

这是一个令人激动的“智慧校园”。它给我们展现的是：无处不在的网络学习、融合创新的网络教研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、方便周到的校园生活。

广州智慧教育起步较早、理念先进、思路清晰，开辟了一条以学生发展为中心的智慧教育之路。根据规划，2022年，人工智能教育将覆盖全市学校。

重视顶层设计，先后出台六个相关文件

以人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革风起云涌，深刻改变着人们的生产、生活、学习方式，将推动人类社会迎来人机协同、跨界融合、共创分享的智能时代，引发着教育行政管理部门的思考。

“我们处于信息时代与新时代的交汇点，以信息技术赋能教育，方可适应新时代人才培养的要求。”广州市教育局有关负责人称，智能时代的教育，将更加注重培养学生的创新能力和合作精神，实现更加多元、更加精准的智能导学与过程化评价，促进人的个性化和可持续发展。与此同时，广州是外来人口流入地，在公共教育资源扩充跟不上未来人口增长的大背景下，通过信息化手段将优质资源辐射到教育薄弱地区，让每个孩子都能享受更加公平而有质量的教育，才能交出令市民满意的答卷。

顶层设计是开展智慧教育的先决条件。

广州市教育局从2013年起启动智慧校园样板校建设工作，开始了智慧教育的初步探索。2013至2017年，颁布了《智慧校园试点工作方案》、《智慧校园建设与应用标准》。2018年以来，广州市智慧教育进入加速推进阶段，广州市教育局先后颁布了多项智慧教育指导文件，如《广州市教育局关于加快推进广州市中小学智慧校园建设的指导意见（试行）》、《关于推进广州市中小学人工智能与教育融合创新指导意见（试行）》、《广州市教育局关于教育集团优质教育资源共享的指导意见（试行）》等。

在2019年6月，广州市在启动第二批智慧校园实验校申报工作的同时，颁布了《广州市第二批智慧校园建设指标体系（试行）》，在吸取第一批智慧校园建设与应用经验的基础上，对标教育部《教育信息化2.0行动计划》《中小学数字校园建设规范（试行）》、国务院《新一代人工智能发展规划》《广州市教育局关于加快推进广州市中小学智慧校园建设的指导意见（试行）》等文件精神，制定了包括“智慧教学”“智慧教研”“智慧评价”“校园生活与家校互动”“资源共建共享”“实验研究”“网络与信息安全”“示范引领”八部分的评价体系，作为广州市今后开展中小学智慧校园实验校建设与应用的主要依据。

从纸上谈兵到身临其境，虚拟仿真进校园

智慧校园能带给学生怎样的直观体验？广州市中小学智慧校园试点校尝到了“头啖汤”。

今秋开学日，广州市第五中学的学生们上了一节特殊的校园安全教育课。这节特殊的安全教育课使用了MR(混合现实)教学，老师和同学同时戴上MR眼镜后，一个微缩版的校园立体模型出现在眼前，存在安全隐患的地方清晰可见。点击不同的地点，便可以进入该地点。“以前更像‘纸上谈兵’，如今却能够‘身临其境’。”上完课后，高一年级的一位学生如此描述自己的感受。

“我明明就在车前，为什么司机看不到我？”同样是开学日，在昌岗中路小学汽车盲区体验环节，三年级女生杨同学在驾驶位亲身体验有哪些汽车盲区。“现在知道汽车盲区有哪些了，以后在停车场时得多加小心了。”而在分校区，学生可以通过运动摄像机，以第一人称视角体验盲区的危险，通过身临其境的体验加深学习效果。

广州市正是通过“广州市中小学智慧校园实验校”项目，建设了“中小学智慧校园”教学支持系统，创建与中小学各学科教学相适应的虚拟仿真实验室，向全市智慧校园实验校提供了有效支持学与教的学科教学工具、协作交流工具和知识可视化工具，以满足学生探索性学习、个性化学习、协作学习、针对性评价及教师的信息化教学的需求，为试点学校开展智慧课堂的研究与实践提供了支撑。

人工智能助力减负，多元评价增添智慧内涵

教育信息化，环境是基础、应用是关键、教师是主体、学生是目标、机制是保障。开展智慧教育首要任务是提高教师的信息素养，广州市将依托“中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0”，打造全员覆盖的智慧化培训生态体系，全面提升管理者、教师信息化和技术人员的信息素养。

人工智能进入课堂后将成为教师的教学助理，帮助教学工作者更好地关注每一个学生。比如，在广州市执信中学和广州市南武中学等学校，学生每一堂课的学习表现，每一次练习反映出的优势和短板，人工智能都可以提供一份详细的分析报告，教师就能根据数据分析，针对每位学生的特点制定学习方案，实现针对性地教和个性化地学，避免重复性工作的同时，也极大地提高了课堂效率，达到减负的效果。

广州市教育局坚持教育信息化为教育改革与发展服务，通过在教育教学与教育管理全过程的深入应用，使教学更加个性化、教育更加均衡化、管理更加精细化、决策更加科学化，实现信息时代的人才培养目标。其中，在全市层面上开展了智慧阅读试点，以全科阅读、师生共读和家长亲子阅读等为主要活动形式，为学生阅读提供课程资源，打造优秀在线课程。

为何要推广智慧阅读？广州市教育研究院的专家一语道破：这是目前学生学习与发展的“刚性需求”。当前，高考正在深入进行重大改革，力图改变高考带来的题海战术、抑制学生可塑性等弊端，主张鼓励学生增加各学科知识的宽度、广度。正是基于此，广州市将建设市智慧阅读平台，依据学生的所在学段、心理特征、阅读能力推送个性化阅读资源、阅读能力分级测评，实现双“三十目标”（学生每天阅读30分钟，每天有30%学生完成阅读记录或开展阅读活动）。至2022年，基于全科阅读的课堂教学改革覆盖全市1000所以上中小学，并面向粤港澳大湾区，开展智慧阅读应用推广。

广州研发具有广州特色的3至8年级人工智能教学标准、教学资源体系，在109所试点学校开展人工智能教育，在155所试点学校开展基于人工智能的创客教育、跨学科学习，培养学生的跨学科解决问题能力与创新能力。到2022年，将实现人工智能教育覆盖全市学校，培养适应未来社会的创新型人才。

同时，在深入总结教育部教育质量综合评价改革实验区工作经验的基础上，广州将基于学生发展大数据，推动“阳光评价”转型升级，优化“阳光评价”指标体系，完善测评工具和系统平台，变单维评价为多维评价，在已进行每年4万学生抽样评价的基础上，为中小学教育质量“阳光评价”增添智慧内涵。