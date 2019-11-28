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2020年公办幼儿园在园幼儿占比提高至50%以上

2019-11-28 08:35 来源：南方日报 刘冠南
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　　近日，广州市政协“有事好商量”栏目以“探索建立0-3岁婴幼儿照护服务体系”为主题展开问政协商。广州市卫健委、广州市教育局、广州市发改委、广州市市场监督管理局等政府职能部门，以及早教行业协会、广州市总工会、市妇联参与了协商并对具体问题进行回应。

　　据介绍，广州将新出台有关婴幼儿照护服务的指导性意见。目前明确2020年公办幼儿园学位新增17.5万个、公办幼儿园在园幼儿数占比提高至50%以上的目标。

　　协商点一：如何教年轻父母“科学带娃”？

　　市民黎女士是一位二孩妈妈，她妈妈从老家赶来帮忙。黎女士却感觉，这种老人带娃的模式，存在“隔代教育”问题。

　　黎女士认为，育儿更多是对孩子智力开发，对音乐、艺术美感的启蒙，以及对孩子良好生活习惯的养成。在带娃过程中，自己和父母、保姆之间，都会有一些观念冲突。她非常希望能有专业人士来指导。

　　对此，广东省早期教育行业协会会长孙伟文说，黎女士提出的这个问题非常普遍。对于托育机构来说，除提供托育服务之外，还应该提供大量的专家讲座、育儿沙龙、亲子活动。这些都基于一个共识：帮助家长建立更好的科学育儿观以及家庭和谐教育环境。

　　“家长是孩子的第一任老师，家庭教育往往对于孩子的成长至为关键。”孙伟文表示，在家庭教育的基础上，育儿机构在解决家长托育需求同时，还提供早教服务，这深受家长的欢迎。

　　市民邓小姐也非常看好早教机构的前景，然而她同时发现，可供选择的早教机构太少。

　　广州市政协调研发现，目前广州市面临一个问题是：有资质的托育机构少、供需比例失衡，大多数3岁以下的婴幼儿还是由父母或者祖父母在家中照顾。

　　广州市政协委员胡国胜介绍，2016年广州公办幼儿园的占比为31.2%，低于全国35.45%的平均线。同为一线城市，北京、上海公办幼儿园的占比均超过60%。

　　胡国胜建言，除了要落实政府责任、加大投入、提高公办幼儿园占比，还要把学前教育纳入广州市发展规划，要站在全局考虑城市人口总量和结构变化，加快学前教育立法进度。

　　广州市卫生健康委副主任周端华表示，计划依托广州市妇幼儿童保健医疗中心和11个区的妇幼保健机构，建立起市、区两级的科学育儿指导中心，来为家长提供科学育儿和婴儿早期发展指导服务。同时，将探讨政府购买服务的方式，利用社会资源，开发一些科学育儿知识的线上课程。举办“家长课堂”“婴幼儿知识进社区”等活动，增强家长的科学育儿能力。

　　尤其重要的是，广州市卫健委牵头起草《广州市推进0-3岁托育服务发展的实施意见》。该《意见》经市政府审定印发之后，将成为广州推进婴幼儿照护服务的指导性文件。

　　协商点二：民办托儿所成本高，能否政策扶持？

　　广州市政协调研发现，目前广州市面上被定义为“早教”的机构有一部分是想办“托儿所”，却因为近五年来市场监管部门没有相对应的牌照发放，所以才办成了“教育咨询公司”或者“教育培训公司”。

　　“大部分民办企业都比较无奈。”一家早教机构的负责人蔡鑫说，机构内部管理要求比政府对幼儿园的规范还要高，但是一直难获得幼儿园的牌照，希望政府能给予机构一些帮扶政策。

　　据统计，目前广州市实际婴幼儿入托率不足5%，远低于发达国家25%—55%的水平。托育机构在广州市发展存在较大供需失衡现象，多数民营营利性托育机构，在资金、场地、资质、人员等方面，存在较大经济压力。

　　“建议由市发展委牵头，尽快编制婴幼儿托育服务发展的基本规划。”广州市政协常委曹志伟表示，一方面是公办的普惠性托育机构严重不足，另一方面也不能靠政府大包大揽。要结合多种方式，鼓励和支持社会力量去办托育机构。

　　曹志伟建议：“在政府税收上要给予扶持，可以考虑对入园的婴幼儿实施按人数补助，降低育儿家庭负担。”

　　对此，广州市发展改革委二级调研员赵彦平表示，国家正通过采取中央预算内投资补助的方式开展专项行动。该委将积极配合相关部门推动符合条件的机构申报投资补助。在托育机构收费方面，对由企业或私人投资设立的托育机构，主要按市场原则由这些机构自行确定合理的社会可接受的收费标准。

　　赵彦平表示，目前广州正在开展“十四五”规划纲要前期研究工作，广州市发改委将全力配合把婴幼儿托育服务发展纳入到相关规划中。

　　广州市市场监管局一级调研员易兆会表示，该局在现有的企业注册登记系统里面，增加了婴幼儿照护机构的行业表述和经营项目，对营利性的婴幼儿照护机构的企业名称和经营范围进行了统一规范。

　　协商点三：如何发挥工会作用推动群团组织设托管班？

　　政协调研发现，除了发展公办和民办幼儿园之外，工会、妇联等群团组织也有一些好的托育举措值得推广。

　　政协委员简瑞燕建言，工会要起到积极的作用，鼓励有条件的企业推动设立0—3岁托育服务。

　　广州新市民肖燕就得益于企业提供的托育服务。在她即将辞职带娃时，工会告诉她，企业办有职工亲子之家，孩子可以在企业内部就近照顾。

　　广州市总工会女职工部副部长蒋仁萍介绍，截至2019年7月底，全市已有23家单位开展了此项工作，服务职工子女1270人，接下来考虑进一步推广这种模式。

　　广州市妇联有关负责人介绍，在南沙区东涌镇，当地妇联利用儿童之家解决年轻父母的后顾之忧。儿童之家开设了早教课，还有一些托育服务，深受当地居民欢迎。

　　协商点四：幼师缺口1.8万人如何加大人才培育？

　　政协委员简瑞燕表示，目前托育机构存在从业人员缺口较大、专业人才素质要求较高、培训和上升途径窄等现状。

　　对此，广州市教育局副局长谷忠鹏表示，目前广州市有13所中职学校招收学前教育专业学生，在校生人数为5955人。2018学年有2796名中职学生考取了保育员（中级）证书。

　　据介绍，广州幼儿园师资缺口约为1.8万名。为了填补人才缺口，广州市教育局正加速筹办广州幼儿师范专科学校，力争年底开工建设。目前学校选址落户广州科教城，预计在两年内建成。

　　此前，2018年，广州市人大常委会通过《关于促进广州市学前教育普惠优质健康发展的决定》，明确2020年公办幼儿园学位新增17.5万个、公办幼儿园在园幼儿数占比提高至50%以上的目标。

　　当前，广州正积极推动学前教育发展，储备学前教育高水平人才，提高普惠性幼儿园的保教质量。在广州市学前教育第三期行动计划期间，广州计划培训普惠性幼儿园园长逾两百人。

编辑： 罗予岐

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