《思维的漫游》畅读思与诗的融合

待看过此书，你会发现这是一本思想的随笔集，而不仅仅是一本游记。

2018年新春伊始，我从电子邮件里读到了田丰兄的这本《思维的漫游》。他告诉我说这是一本出访游记，是他在担任广东省社科院副院长、省社科联主席以及省政协文史委员会主任期间的工作出访笔记。待看过此书，你会发现这是一本思想的随笔集，而不仅仅是一本游记。“游”只是此书的一条线索，它牵出的却是作者对世界、对历史、对社会、对人生，甚至是对全球化等政治经济文化诸多问题的思考。

这便是这位学哲学出身的社科学者及管理者的思想记录了。它不是简单的思想随笔，而是借助出访的脚步，在每一处鲜活的考察场景中触动而擦出的思想火花。这是感性与理性的融合，是场景与思想碰撞之后结出来的思与诗。

唯其如此，此书的最大特色就在于它的观察角度以及由观察而引发的深刻而独到的思考。其观察角度都是从他的职责和工作出发的，紧密结合着他的考察任务与目的，思考着与工作相联系的重大问题。

出访南美时，他结合考察所见，谈到了改革开放的重要性，从南美人的生活与自然观谈到了应反思并改变“人类中心”的价值取向，并由此联想到海德格尔哲学观，认为人并不是自然的主人，而只是自然的“托管人”，就如同农夫是土地的保管员一样，人应该保护他生于斯长于斯的土地。他还从文化角度思考了南美经济发展相对滞缓的生态意义，认为处于快速发展中的中国反而应当反思我们如何善待自然。

在考察英国时，则思考着中西方文化的对比。在参观格林尼治天文台之后，谈到了在15世纪至16世纪，西方因为航海业的需要发展了天文学，并推动了物理学、机械制造业等的兴起，为工业革命创造了技术与理性精神。而那时的大清帝国则陶醉于落日的辉煌之中，以世界的中心自居，失去了进取精神和技术发明的动力，以致在千年的变局中落后挨打。

在北欧考察时，则思考着乡村的现代化问题，仍是需要不断创新不断变革，总体方向应该是和谐的、生态的。

凡此种种，你会随着他观察的角度与他共同步入那里的社会，了解那里的社会状况，并随着他思想的漫游而得到一种精神的享受和思想的启迪。

自然，作为一种思与诗融合的产物，作者并不是枯燥地发议论，抽象地谈思想，而是有着具体而感性的情景描写，并且以他具有艺术与审美的描写语言，带领着读者步入他的思想花园。他经常会用一种充满浪漫的情调和神游万物的艺术想象去描写他所见到的场景和人物。如他写从瑞典的斯德哥尔摩坐邮轮到芬兰的赫尔辛基，“只见一轮红日从灰暗的云彩中露出，黑色的海面顿时闪亮起来，海鸥飞舞翩翩，浪花银光闪闪，太阳每天都是新的，太阳赋予大海以生命，人类赋予大海和太阳以历史，历史在人类和自然的主客体矛盾运动中延续前行”。这里有诗也有思，那色彩的对比和大海日出的动人景色飘动着诗意，从太阳、大海与人类的关系思考中又透露出哲理的思考。又如在考察美国拉斯维加斯时，他竟然从中提炼出了美国人的四种精神：实用主义精神、冒险精神、浪漫精神和创新精神。尤其是说到浪漫精神时，说美国人的祖先乘坐“五月花”号离开英伦家园来到北美，既是自断后路的冒险，也是向往阳光和理想的浪漫，是打破旧传统创建新生活的浪漫。至于美国人常有卖掉房子换成房车到处旅游，为了追求自由炒掉老板的浪漫，那种无论穷富都穿牛仔裤、休闲服的浪漫，都是一种“千金散尽还复来”的自信与浪漫。这样的理解也是充满作者的睿智，体现了作者的浪漫心态。他还写到了迈阿密沙滩文化的浪漫，写到了畅游红海的浪漫，写到了夜游尼罗河的浪漫，写到了莱茵河上的浪漫传说，写到了哈瓦那加勒比海岸边的浪漫，等等，其中都不乏诗的笔调和音乐的旋律。这便是本书之所以不是思想随笔和简单的游记的原因。

正因为本书是一种跨界的写作（社科工作者的诗性游记兼工作笔记、思想笔记），那就让它成为跨界的存在好了。读者是多元的，萝卜白菜，各取所需好了。休闲的日子翻翻此书，既能卧游，又能随作者在思想花园里漫游，何乐而不为？