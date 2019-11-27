守初心担使命，暨大学子讲述亲身故事

第3期“忠信笃敬班”党支部的9名党员，通过分享他们的初心故事，来找寻初心，感悟初心，践行初心，让初心印入心间，筑牢信仰之基，补足精神之钙，把稳思想之舵。

9月25日，暨南大学第3期“忠信笃敬班”在曾宪梓科学馆举行 “不忘初心、牢记使命”主题党日观摩活动。第3期“忠信笃敬班”党支部的9名党员，通过分享他们的初心故事，来找寻初心，感悟初心，践行初心，让初心印入心间，筑牢信仰之基，补足精神之钙，把稳思想之舵。

忆初心

一切向前走，都不能忘记走过的路；走得再远、走到再光辉的未来，也不能忘记走过的过去，不能忘记为什么出发。

01 郭艳

初心来自家庭老一辈的传承，跟随爷爷奶奶度过了近十年的时光。爷爷奶奶经历了新中国的诞生，也见证了改革开放后中国的飞速发展。从小就常听老人家讲述那个年代发生在他们身上的故事，一幕幕的场景虽然不甚清晰，但却在郭艳同志幼年时期留下了极为深刻的印象。

大学期间，利用课外时间她积极参加了上海灵青公益发展中心组织的“春晖使者行动”，去往河南周口下辖的一个农村小学支教，在那里她和小伙伴们独自挑起了教学和后厨的大梁，第一次站上讲台，和孩子们分享知识，第一次睡在了学校操场上欣赏美丽的星空，看着孩子们欣喜的样子也体会到了用自己的力量为他人奉献爱心的感觉。

正是像爷爷奶奶这样的老一辈人从小滋养了她的内心，为她树立了讲奉献的光辉榜样，坚定了有一份光，发一份热，踏踏实实为身边人服务的信念。

02 齐婷婷

想起“初心”二字，便会想起刚踏入大学校园时作为大一新生的情景，那个时候觉得进入郑州大学就读是对高中三年努力奋斗画上的一个较为完美的感叹号，于是，齐婷婷同志把自己当成一张白纸，并始终怀着这样的初心，想要将本科四年的生活描绘成为我人生中浓墨重彩的一笔。大三得知自己以专业第二名的成绩获得保研资格的时候，她再一次感受到了付出与收获的喜悦。

顺利进入暨大进行研究生的生活。她开始觉得学业并不是生活的唯一导向，于是进入一个无限循环的低迷期。每天都被周围的环境所影响，所有的这一切，都让她身心疲惫，开始迷失方向，感觉到所有的一切都变得力不从心。此刻她感受到不忘来时路的重要性，与其犯愁，咬牙切齿，不如实际的做点事情，什么事情想清楚之后，付诸行动才是重要的。

03 李佩文

李佩文同志的爷爷是一名老党员，退休之前是广州军区空军司令部后勤单位的一名普通木工。年轻时在工作中不慎发生了安全事故，左手四根手指被机床切断，日常的生活和工作受到了影响。但爷爷从来没有埋怨和消极，总是尽己所能参与所有的工作，他技术过硬，待人诚恳，是单位里备受爱戴的老前辈。

现在她正在攻读医学博士的学位，每天的实验工作都是忙碌而充实的，接触了许多医疗领域的人和事。身边的党员，无论是科研人员还是临床医生，他们服务群众的意识特别强烈。成为医学生的第一天大家都要宣读希波克拉底誓言，宣誓为人类的健康奋斗一生，这种仪式跟入党宣誓都是有同一种意义的，不仅仅是宣告，更是要郑重地告诉自己，“从此我们的肩膀上就有了一份沉重的使命，要为实现一些价值而奉献自己，这就是我们最初的心。”

悟初心

不忘初心，方得始终。初心和使命是激励着当代大学生不断前进。

04 朱文俊

大二的夏天，在医院肿瘤科住院部以医生助理的身份实习了一个月。在那里，朱文俊同志遇到了一位70多岁的病人，他是一名退役的军人党员，家人陪他来院做检查时被查出肺癌晚期及有脑转移。等见到本人，发现他已经开始有点神昏谵语的状态。口中一直说着“什么时候才能回部队呀，我的队友还在等着我呢，我要赶紧回去，国家需要有人守护”。

今年教师节前两天，他的高中英语老师因为癌症去世了。那位老师生前是一位很称职的教师，即使怀有二胎，也一直坚守在高三的紧张教学当中。

正是身边的这些人这些事，让朱文俊同志的初心更加清晰坚定：要成为一名优秀的医生，坚定自己的理想信念，充分发挥自己的作用，尽可能地为这个世界抹去一点悲伤。

05 吴耀宏

因为专业兴趣，吴耀宏同志比较喜欢和同学、朋友讨论时事政治，探讨各种社会问题。但是在讨论过程中，难免会触碰到一些比较敏感的话题，因而常常会因为观点和信念的不同而争论地面红耳赤。但他总是呼吁同学们辩证看待社会问题，不能为了批评而批评。

06 陈楚桥

记得在向党组织递交“入党申请书”的那一刻，书记曾问他为什么要入党。那时他回答很简单，因为他想要和党员一样优秀，能够成为学生群体中的先进力量。一个人能走多久靠的是自身的毅力，一个人能走多远靠的则是身上的担当、好学，不忘初心。

实践是检验真理的唯一标准，青年党员要在实践中修炼道德定力，要在实践中锤炼过硬本领。

07 韩清

在追求梦想的道路上，没有人是一帆风顺的。高考只有三个人获得了生物竞赛保送资格，剩下的同学回到教室，加入了高考大军。高三日日夜夜的努力，韩清同志最后也只选择了一个普通大学的热门专业——金融。

大三某天，正在准备期末考，她突然想到了书架上的普通生物学，当天就开始查询生物考研的信息，一年半以后，以总分第五被暨南大学神经生物学专业录取，她终于正式回到了生物的怀抱。

到暨大两年多的时间，一直会有人问为什么要从金融跨考生物。她都会认真告诉对方，因为喜欢。实验不顺的时候导师问她是否后悔，是否还是喜欢这个专业。她还是坚定的告诉他，不后悔。

关于初心，从初一过年返乡火车上的那个问题开始，到那年3月份在岗顶地铁站接到录取的电话，韩清同志与生物之间在一起的路程实在有点曲折。但是好在她们还是成功在一起了。

08 陈燕霆

作为学校“2+3”项目的硕士研究生，今年恰好是她在暨大的第九年。九年时间，不长也不短，刚好是一段感情由亲密到无间的时候，刚好是一份初心由最初确立到坚定不移的时候。作为一名中文系学生，她的梦想在暨南园萌发，始终以担当中华优秀传统文化的传播者和弘扬者为自己的责任和使命；作为一名学生党员，她的初心也是从暨南园出发的，热爱学生工作，也在学生工作中培养了进取意识、责任意识和服务意识。努力拼搏奋斗，在学业上学有所成，在实践中奉献自我，就是她一直以来坚守的初心和信念。

09 陈梦婷

陈梦婷同志将加入学校忠信笃敬班的第一天视作自己的新的人生起点。她认为开班以来，最为记忆犹新的是的第一次社会调研——关于云浮市“三支一扶”计划先进经验的调研。虽然以前没有任何公众号推文的制作和录视频的经验，但是仍毅然决然加入了宣传组，不仅仅学到更多实用的技能，更重要是在镜头下能深刻地感受到那些在基层奋斗的党员同志赤诚的双眸和坚定的信仰。

通过此次调研，她现在已经能独立地为学院制作推送。谈及加入忠信笃敬班，是因为秉着一颗想要不断提升自我，培养更全面的综合能力，为学校，为社会乃至国家贡献自己的一份力量，这样炽热的初心，虽然比起社会、国家来说，个人是微不足道的，但是青春就是将有限的时光奉献于无限的价值中。

时间砥砺信仰，岁月见证初心。每一个人的故事汇集在一起，就成了青年党员的成长纪念册，每一个人的初心凝结在一起，就汇聚成了青年党员的使命和力量。