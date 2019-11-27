广东名师工作室开课啦！粤东西北地区培养对象提升至六成

本次论坛围绕“粤教育•粤精彩——唱响岭南教育流派”为主题，包含主论坛、9个分论坛和工作坊，邀请了30多名省内外专家，有70多名主持人在论坛上充分展示岭南名师、名校长风采。

11月25日至26日，新一轮（2018-2020年）幼儿园中小学名教师、名校（园）长工作室主持人高峰论坛在华南师范大学召开。本次论坛由广东省教育厅主办，华南师范大学承办，广东第二师范学院、广东外语艺术职业学院协办。

记者了解到，新一轮439个工作室共招收入室培养对象3507人，其中粤东西北培养对象2044人，占总培养对象人数58%；各工作室2018年共开展送教下乡、下基层学校活动1437场，受益乡村教师118435人，充分展示名教师、名校（园）长在教育理念、教育教学改革、办学治校、教师培养培训等方面的成功经验，积极发挥示范引领作用，在促进我省教育均衡发展中起到重要作用。

本次论坛围绕“粤教育•粤精彩——唱响岭南教育流派”为主题，包含主论坛、9个分论坛和工作坊，邀请了30多名省内外专家，有70多名主持人在论坛上充分展示岭南名师、名校长风采。

名教师、名校（园）长作为教师队伍建设的核心群体，其规模数量、作用发挥直接关系到教师队伍建设的成效，关系到基础教育整体办学水平。工作室主持人也在“师带徒”的过程中不断总结提炼自己的办学思想、教学理念，逐步成名成家。2019年工作室主持人团队中就涌现出了全国优秀教师8人，全国优秀教育工作者2人，全国模范教师10人；他们带领着学员快速成长，成为广东基础教育一支强有力的“先锋队”，也成为了教师专业成长最有感染力的“引领者”，对进一步加强我省教师队伍建设，全面推进我省教育现代化，具有重要的现实意义。

华南师范大学校长王恩科在致辞中表示，作为华南地区的教师教育高地，华南师范大学将一如既往地全面贯彻国家和广东“新师范”建设决策部署，聚焦教师教育主业主责，推进“岭南教育流派名工作室”的品牌建设和发展，打造更具广东基础教育思想与教育实践独特风格的“岭南教育”。

广东省教育厅教师继续教育指导中心主任邓旭峰认为，新一轮工作室 “新”在建设方式、培养培训模式和服务保障样式上。一年半以来，工作室激发内在动力与活力，积极发挥示范引领辐射作用，在推动区域甚至全省基础教育科研创新、人才培养、教育教学改革领域中硕果累累，已经成为我省助力教师专业发展的全新载体和造就高素质专业化创新型教师队伍的有效机制和培养好教师、好校长的重要平台。

华南师范大学教师教育学部王红常务副部长在讲话中阐明，为什么要用“唱响岭南教育流派”这样的表达，这是起源于岭南文化的特征如重商性、开放性、兼容性、远儒性等，这样的文化特征造就了岭南人、广东人“务实勤劳”、“多做少说”和“勇于开拓”等鲜明的群体形象，期待把 “岭南教育流派”中的特性特征都能够总结提炼出来，并通过引导主持人发表论文、出版专著等各种方式建言立说，唱响“岭南教育流派”。