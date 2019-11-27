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国内首个中小学生阅读优秀图书索引，最近要免费向公众开放！

2019-11-27 08:32 来源：南方日报 姚瑶
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　　不论是中小学校还是学生、家长，只需在网站上输入关键词，就能查到各个年级学生适合的书单，有望为中小学图书馆购书和家庭阅读教育提供参考。

　　11月24日，国内首个体系化的“中小学生阅读优秀图书索引”在华南师范大学正式发布，该项目集结了全国图书馆学、教育与发展心理学、教育学等领域专家，挑选约20万种适合学生成长发展的各类图书入库。

　　该项目负责人、发展与教育心理学家、华南师范大学教授莫雷表示，该索引系统将于近日免费面向公众开放，帮助培养中小学生“爱读书，读好书，会读书”。未来，用户数据积累将有助于推动阅读与儿童青少年发展、尤其是脑功能发展的重大科学问题研究。

　　目前，我国缺乏专门针对中小学生阅读的图书索引，中小学图书馆缺乏标准选购图书、家长缺乏指引培养孩子阅读习惯的现象普遍存在。根据华师心理学专家团队调查，广州市中小学校图书馆阅读环境设施较好的只占38％，存书量达到100册以上的家庭仅占三成，普遍缺乏读书氛围。而学生“爱读书”不够，达到教育部提出的小学生每天平均课外阅读半小时的学生只有52％。

　　该项目首席专家、北京大学图书馆学教授王子舟介绍，索引作为“全民阅读”和“校园阅读”的基础性工程，致力于为儿童青少年分类分级精准推介阅读书目。专家团队根据各年级学生年龄特征、发展水平与发展需求，按照思想性、权威性、目标性、科学性、趣味性、经典性、均衡性七个选书原则，根据出版社、权威作家、所获童书奖项、童书品牌、出版时间、著作形式、权重比例七个选书导向，研制“中小学生成长阅读图书分类法”，建立“中小学生阅读优秀图书索引”，构建了符合学生认知心理特点、发展需求的图书分类体系和分级阅读指导体系。

　　“图书索引”中涵盖了约20万种适合学生成长发展的各类图书，分为小学低中高年级、初中、高中不同阶段，囊括了科普通识、国学传统文化等20多种主题内容。为培养儿童青少年的民族认同和文化底蕴，系统还特别推出传统文化书目。

　　广州市教育研究院院长方晓波介绍，该项目已在全市110所中小学试点，效果显著。据了解，该项目计划下一步在广州、珠海、澳门等大湾区范围深度推广。

　　莫雷介绍，心理学团队将基于索引构建中小学生阅读与发展的动态大数据库。学生完成图书阅读后，根据该图书的编码就可以录入他们的个人信息、阅读信息、脑区活动信息等，形成大数据库。研究者们通过大数据库可以对儿童青少年阅读状况进行大样本、长时程的动态实时监测，反哺“图书索引”智能更新；对接中国与广东省脑计划，解决阅读与儿童青少年发展尤其是脑功能发展的重大科学问题；同时，可以准确把握儿童青少年阅读的新变化、新特点，把握阅读对儿童青少年发展的促进作用与规律，为学校及各教育部门机构决策提供依据。

编辑： 罗予岐

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