体育课不是“单一技术课”

教育部中小学体育与健康课程标准研制组组长、华东师范大学体育与健康学院院长季浏日前接受新华社记者专访时表示，学生体质健康状况持续下降30年，跟落后的体育课堂教学形态有很大关系。

无效或低效的五种体育课

说教课：体育课老师长时间说，学生练得很少，造成体育课的方法单调、枯燥、乏味。

安全课：怕学生出事，怕承担责任，上课基本上轻轻松松不出汗。但不出汗就没有锻炼效果，也不可能提高体能跟技能水平。

测试课：现在有体育中考，还有学生体质健康测试，所以许多学校把体育课上成测试课，考什么教什么。

单一技术课：指每堂课只教一个单一技术，碎片化的技术教学让学生永远学不好一项运动。

军事课：受传统习惯影响，过分关注学生的纪律，过分强调一切行动听指挥，按照军事的要求来要求体育课。

据新华社电 教育部中小学体育与健康课程标准研制组组长、华东师范大学体育与健康学院院长季浏日前接受新华社记者专访时表示，学生体质健康状况持续下降30年，跟落后的体育课堂教学形态有很大关系。

“几十年来，我们一直进行着无效或低效的五种课堂教学形态，这五种（形态）在全国辐射面很广。”季浏说。在季浏看来，这些落后的体育课教学形态造成了学校体育的三大问题：一是学生的体质健康上升不了，二是学生难以掌握一项运动，三是学生不喜欢体育课的现象长期存在。

季浏认为，在破解这一难题的过程中，要从制度层面进行设计，同时体育教师也是关键因素。“首先要从制度层面进行设计，如果只是体育老师有积极性，校长、其他老师、社会不重视的话，依然是制约学生体质健康上升的一个因素。其次，体育教师本身要做出更大的努力和更大的贡献，因为我们可能会受长期的传统教育方式中落后的教学思想跟方法的影响。”

据季浏介绍，针对体育课教学形态落后的问题，他与业内同行创立了“中国健康体育课程模式”，取得了一定的实践成果。“通过三年多的研究和在全国50多所学校、15万左右的学生中的实验结果表明，只要抓住主要矛盾，按照这个模式的三个关键要素来坚持每一堂课的教学和课外体育活动，其他问题就迎刃而解。”

季浏所指的第一个关键要素是运动负荷，他强调每堂体育课要达到一定标准的运动负荷，要让学生出汗，不出汗就没锻炼效果。第二个是每堂课要有大约10分钟的体能练习，这是为了解决学生体质健康下降的问题。“体能练的就是体质健康的那些指标，如果每堂课都进行10分钟的体能练习，50堂课100堂课以后会明显改善。”第三个要素是结构化的技能学习。“不是学单个技术，是学运动。所以，每堂课要学组合技术，要有对抗和比赛。这样一节课一节课上下去，学生就会想运动，而且从运动中能够培养学生的技能，提高学生的体能水平和技能水平，也能培养学生的体育精神跟体育品质。”