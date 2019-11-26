刘同朋：坚守教育情怀创百年教育老店

教育是一项百年树人的事业。卓雅教育集团希望做教育领域里的一名‘马拉松选手’。

南方网讯（记者/崔征)“教育是一项百年树人的事业。卓雅教育集团希望做教育领域里的一名‘马拉松选手’。”卓雅教育集团董事长兼总裁刘同朋日前在接受访谈时谈到。2019年11月，雅居乐教育集团宣布更名为“卓雅教育集团”，并启用全新的品牌标识。

“超然独立、优秀者谓之‘卓’，寓意我们集团扎根中国大地，踏实办学，为社会提供高品质教育产品和服务的决心。正而有美德谓之‘雅’，体现我们对学子的培养期许，希望他们成为文雅的精英人才。”刘同朋说。

图为卓雅教育集团董事长兼总裁刘同朋

品牌更名焕新 彰显深耕决心

自2003年起，雅居乐教育集团进入教育领域，目前已在全国59个重点城市开办、运营各类办学项目200余所,业务覆盖托育中心、幼儿园、中小学、大学以及素质教育、研学旅行、营地教育、教育科技信息化等八大领域，提供全学龄段、全教育产业链的教育产品及运营服务。经过16年的发展，如今雅居乐教育集团已成长为国内颇具规模的大型综合性教育科技服务集团。

近两年，国家出台了一系列规范、支持民办教育行业发展的政策。乘着时代“东风”，民办教育行业的发展也进入了新的历史阶段。雅居乐教育集团决定更名换标，以“卓雅教育集团”之名开启新的发展阶段，打造独立的教育品牌。

卓雅教育集团的信心和底气，来自雅居乐教育集团16年的历史沉淀，更来自于与雅居乐集团之间的“战略协同合作伙伴关系”。未来，雅居乐集团将继续为卓雅教育集团提供办学项目、办学资源、办学场地，尤其是在高等教育的产、教、研深度融合方面，提供战略支持与丰富资源。同时，卓雅教育集团也将为雅居乐集团各产业“订单式”培养对口专业人才，并在雅居乐社区内对学前教育、中小学教育、素质教育和终身教育做好战略性铺排。

坚持立德树人 提升教育品质

刘同朋介绍，卓雅教育集团紧紧围绕“立德树人”这一根本任务，在业已形成的全学龄段、全教育产业链的布局上，持续提升教育品质、做强教育产品、完善教育服务。

在教育产品方面，卓雅教育集团继续发挥其在学前教育领域的优势，进军托育领域。刘同朋介绍，目前，卓雅教育集团已与雅生活集团达成合作，在社区内成立托育机构，并积极参与公立的或民办普惠性托育中心的运营和管理。目前，卓雅教育旗下的“乐鲸灵”品牌已经在广州、佛山、成都、沈阳开设了直营店，未来还将推出一个社区托育加盟品牌。

在高等教育领域，卓雅教育利用国家大力发展职业教育的利好政策，建立产教融合的综合性平台，培养适应产业转型升级需要的、应用型高技能人才。目前，卓雅教育集团全面参与举办了西南科技大学城市学院、合肥财经职业学院两所高校，并在两校探索了多种产教融合的模式。例如，合肥财经职业学院正在申报学前教育专业，其独特优势就是卓雅教育集团拥有100多所幼儿园。两者结合，既能满足学前教育专业教学教研的场景需求，也能满足学生在实习、就业方面的落地需求。

此外，刘同朋特别谈到，科技是推动教育行业发展的重要工具和推动器，卓雅教育集团正在积极探索“教育+科技”，在下属的办学项目建设中引入AI技术、大数据分析、智慧校园、智慧课堂和智能课堂。

图为西南科技大学城市学院

图为合肥财经职业学院

不忘教育初心牢记 育才使命

刘同朋表示，他对中国民办教育行业的发展前景、对卓雅教育集团的未来充满信心。

“办好教育，没有情怀是不行的，但光有情怀没有资源，也很难实现可持续发展。”他认为，只有既符合国家政策的监管要求和倡导方向，又具备教育情怀和雄厚产业资源协同的教育企业，才能走得更远。

从雅居乐教育集团2003年进入教育行业，到2019年以“卓雅教育集团”开启发展新局，刘同朋所说的“教育情怀”始终未曾改变，不断传承与发展。

“我们的使命是，培养具备国际视野、中国梦想的精英人才。我们企业的愿景是成为中国精英教育专家。而精英，不仅意味着优秀，更意味着责任。”刘同朋说。

正因为意识到这份责任，卓雅教育集团多年来积极投身到教育公益事业中，参与了为汶川地震灾区学校送教送课、对贫困地区进行对口帮扶等公益活动。

从2019学年开始，卓雅教育集团发起一项名为“益心•益行”的专项公益行动，发动下属200余个办学项目、7000余名教职员工和60000多名学生，开展六个Yi（即“益”）活动，在学生心中播撒公益的种子、提升他们的公益素养，让他们以实际行动回报社会。

刘同朋说，卓雅教育集团将牢记教育的初心，立足教育的本质，提供最优质的教育，成为教育领域的“百年老店”，为国家培养更多具备国际视野、中国梦想的精英人才。