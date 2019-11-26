近千家企业到这家高职“抢人”，八成学生被“预定”

据悉，982家知名企事业单位为该校5000余名大专毕业生提供了逾25000个岗位。最终，近八成的学生与招聘单位初步达成意向。

11月23-24日，广东食品药品职业教育集团、广东食品药品职业学院联合举办2019年实习就业供需见面会。982家知名企事业单位为该校5000余名大专毕业生提供了逾25000个岗位，涉及大药学、化妆品、食品、信息技术、医疗器械、中医保健等多个行业领域。最终，近八成的学生与招聘单位初步达成意向。

大数据跟踪毕业生求职过程

“学校为我们提供了这么好的平台，不用到处跑，节省了很多求职成本。找工作需要有扎实的专业知识，丰富的实践经历，过硬的心理素质，要善于推销自己！”该校医疗器械学院的一名毕业生信心满满。

面对就业竞争压力，有些毕业生表现出更多的理性。来自管理学院的一位女同学表示，自己此前已经对用人单位的招聘条件和要求进行了认真分析，发现他们最为重视的是能力，于是她在这方面下了很大的功夫，因此较为轻松地与单位达成了意向。

据悉，广东食品药品职业学院通过举办实习就业供需见面会，实现了从学校培养人才到企业使用人才的无缝对接，学生不出校园就能找到适合的实习就业岗位。2019年，该校毕业生初次就业率获得全省“双第一”，这也是继2016、2018年之后，第三次获得全省就业率“双第一”。

“要外抓市场开拓，内抓就业指导，不断深化人才培养改革创新。”广东食品药品职业学院党委书记赵为民表示，要充分发挥校园招聘的“主渠道”作用，促进毕业生的充分就业。同时，相关部门也要认真调研，了解用人单位人才招聘需求和对学校人才培养工作的建议反馈，以市场为导向，不断深化推进学校人才培养改革创新。

据悉，为了实现毕业生“精准就业”提高求职效率，该校除了分类整理了用人单位招聘需求，通过网络、手机短信等方式提前将信息第一时间传递给毕业生以外，还举办了“企业精英进校园”系列宣传活动、“校园宣讲会”100余场次，基本覆盖全部毕业生。

同时，招聘会现场还设立了毕业生进场专门通道，通过大数据分析，跟踪毕业生求职过程，关注存在求职困难的毕业生，方便后续帮扶措施的开展。

人才与岗位比达1：5

广东食品药品职业学院招生就业处处长罗少敏介绍，2019年校园供需见面会用人单位需求继续保持旺盛增长。参会企事业单位由去年的900家增加到今年的982家，提供的实习就业岗位从去年的21000个增加到今年逾25000个，5000余名大专毕业生参加应聘，应聘者与工作岗位的比例达1：5，均创历史新高。

他介绍，今年参会单位的质量高。世界500强赛诺菲（中国）投资有限公司上海分公司、辉瑞制药（中国）有限公司等世界知名外企，广州医药集团有限公司、广东省医药集团、国药控股广州有限公司等国内大中型企事业单位都前来招贤纳士。

世界500强企业辉瑞制药（中国）有限公司今年已经是第七次来校招聘，该公司人力资源部负责人黄卉称自己为“回头客”。她表示，在历年招聘的同学当中，广药职学生的“存活率”都比较高，每年都会有2-3名学生通过自己的努力能晋升为骨干层。

据悉，今年供需见面会最大的亮点是设立“校友招聘专区”。本次共有30余家企业加入到校友招聘专区。学校相关负责人表示，“校友招聘专区”让在工作中取得一定成就的校友回校宣讲交流，使他们能够得到一个展示的机会，同时对于在校学生来说是一种激励和鼓舞。