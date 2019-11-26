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教育部：部省合建新模式支持中西部14所高校发展

2019-11-26 08:35 来源：新华网 高蕾
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　　新华社北京11月22日电 记者近日从教育部新闻通气会获悉，受益于部省合建新模式，中西部14所高校发展迅速，直属高校、合建高校协同发展的新格局初步显现。

　　据教育部发展规划司司长刘昌亚介绍，为破解优质高等教育资源区域分布不平衡、中西部高等教育发展不充分的难题，2018年2月起，教育部对没有直属高校的中西部14个省（区、兵团），采取部省合建新模式各支持一所高校发展。一年来，教育部、地方政府、合建高校、对口合作高校四方联动的合建机制基本形成。

　　为促进合建高校发展，教育部与各省（区）政府和兵团签署合建协议，为合建高校量身定制了“一校一策”合建工作手册，细化部、省、校各方责任及当前重点建设任务。教育部还编制了14所学校、30个学科、4大类产业的优势学科对接地方主导特色产业建设方案，推进产教融合、校企合作，引导合建高校在服务地方经济社会发展过程中提升综合实力。

　　据介绍，合建高校的改革发展还存在着一些问题与明显短板。如优质资源相对匮乏，高水平领军人才引育能力弱，优势学科协同相关学科打造特色学科群的联动机制还不够健全，与地方主导产业需求对接不够紧密等。

　　刘昌亚表示，下一步，教育部将支持引导每所合建高校建设一套高水平研究设施、突破一项关键技术、争创一个一流学科、带动一个主导特色产业发展。通过资源汇聚、政策叠加，引导合建高校走以提高质量为核心的内涵式发展道路，提升学科综合实力和服务地方经济社会发展的能力。

编辑： 罗予岐

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