开小提琴课、茶艺课，办黑匣子小剧场……广州耀华“全人教育”有颜有实力！

11月23日,广州耀华国际教育学校举办学术艺术双年展暨五周年庆典。

南方网讯(记者/杨智明)11月23日,广州耀华国际教育学校举办学术艺术双年展暨五周年庆典。记者前往探访了庆典现场,由中学部摇滚乐队表演的《光辉岁月》和《Let it be》,以及幼教部孩子表演的《We are going on a lion hunt》拉开了帷幕,家长大合唱、草地音乐节表演、欢乐跑、室内音乐会、国际学校校际篮球比赛、家长体验课堂、校长论坛等活动精彩纷呈,气氛热烈。

现场,广州耀华的学校领导团队代表曾嘉立先生回顾了学校五年办学中取得的令人瞩目的成就,他分享道:“耀华提倡‘全人教育’,致力创建积极、关爱、愉悦、充满欣赏的教育环境。正值广州耀华五周年,我们希望能够通过艺术、学术和体育等活动形式向公众展示我们中西融合的教育成果。”

据了解,广州耀华作为一所高品质国际教育学校,不仅传授知识和技能,更关注学生能力和素养的培养,并在学生的身心健康及价值观等多方面做出引导,为其终身学习打下良好的基础。广州耀华一直以来倡导以品格教育作为教育的根本和核心,重视“全人教育”的前瞻理念,认为兴趣才是学生最好的老师。学校通过整合资源,提供多元文化的教学课程,引导学生拓宽视野,积极探索,这种灵活多变中西结合的教育模式让学习变得愉悦,更有利于发展学生的批判性、创造性思维,并养成孩子们勤于思考的习惯。

作为华南区的国际精英教育学校,广州耀华走过了五年,传承着耀中耀华机构在国际教育领域逾80年的办学沉淀和根基。据了解,广州耀华的课程有三大类,分别是品德课程、学术类课程和拓展课程。课程融合了东西方文化精髓、双语学习、品格培养等创新教学特点。

广州耀华学校的小提琴课程早成为一张“招牌”,记者实地探访广州耀华教学课室发现,学校特别开设了音乐创作室、美术创作室、舞蹈室、黑匣子小剧场等,学生参加各类文体活动的照片挂满教学楼走廊,艺术气息非常浓厚。校长尚尔娜接受记者采访表示,学校一直在探索教学课程的开发,以满足学生的学习及兴趣需求,比如,特别开设了茶艺学习课程,通过这种项目式学习,使学生的素养得到极大的提高,学生并找到学习的意义。

随着社会创新创业氛围日渐浓厚,广州耀华也加强创客教育,学生在各类科技创新创意大赛中都斩获不俗的成绩。

记者从校长茶话会现场了解到,有北京、上海籍的家长专门把孩子送到广州耀华学习,看重的是学校的教育理念以及课程模式,学生通过多元化的课程学习,养成了良好的学习习惯以及培养探知知识的能力。

校长尚尔娜接受记者采访表示,学校一直注重家校教育,通过举办家长老师见面会,甚至开设家长课堂,实现有效的家校合作,达到真正地关心学生的成长。

不难看到,广州耀华通过打造“星级”生活环境,让学生安心学习求知。记者探访学生宿舍发现,干净整洁的布置、良好的采光以及舒适的休息、运动空间,不禁使人赞叹“像极星级酒店”。而且,不少学生在寝室里张挂自己的学习梦想,正能量满满。