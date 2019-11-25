南博集团第二届高校党建与思政工作研讨会在南洋理工学院举行

广州南洋理工职业学院承办、广东科技学院、广州华南商贸职业学院协办的南博集团第二届高校党建与思政工作研讨会于11月24日在该校综合楼举行。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂进教材进头脑，推动思政课程建设与课程思政改革，创新党建与思政工作方式方法，发挥集团办学优势，凝聚兄弟院校资源与教育教学智慧，为党育人、为国育才。由广州南洋理工职业学院承办、广东科技学院、广州华南商贸职业学院协办的南博集团第二届高校党建与思政工作研讨会于11月24日在该校综合楼举行。省委教育工委组织处处长廖荣辉出席会议并致辞。研讨会由我校党委副书记、副校长主持。

廖荣辉处长在会上致辞。他认为，由投资集团搭台举办旗下高校党建与思想政治工作研讨会，既体现了集团董事会和旗下三所高校对党建与思想政治工作的高度重视，也体现了旗下高校党组织的担当和作为，这一做法开创了广东民办高等教育的先河，值得肯定。他希望，三所高校在全党深入推进“不忘初心牢记使命”主题教育之际，加强党对高校各项工作的全面领导，深入学习贯彻落实四中全会精神，巩固和深化主题教育成果，进一步夯实基层党建基础，加强党建品牌的培育和创建工作，在推动学校改革发展中提供坚强有力的政治保证，争当广东民办高校党建和思想政治工作的排头兵。

在会议的典型发言中，广东科技学院党委书记吴念香、我校党委书记马燕霞、广州华南商贸职业学院党委书记王书汉分别以“守正创新，协同育人落实立德树人根本任务”“党建引领下的‘五维一体’思政创新工作模式探索”“多措并举，开创三全育人新局面”为题，作主题发言，分享了各校在党建与思政工作上的探索实践与经验成效。

华南师范大学马克思主义学院院长、教育部“长江学者”特聘教授陈金龙为研讨会做主旨报告。陈教授以“习近平新时代中国特色社会主义思想的整体性解读”为主题，用平实的语言和详实的案例，以高度的政治敏锐性，从思想形成、体系结构、主要特点、历史地位四个层面，对习近平新时代中国特色社会主义思想作了全面系统的阐述，生动呈现了这一思想的鲜明理论特色。

下午，与会人员围绕新时代高校党建与思政工作的新形势、新矛盾、新方法等关键内容，就“民办高校思政课教师队伍建设”“思政课程与课程思政建设”“党建工作的守正创新”“党建工作与业务工作的双融合、双促进”“民办高校大学生思想政治教育工作的创新”“高校学生素质养成教育”等选题分组展开了集中研讨。

我校校长李国年在会议总结中指出，本次研讨会流程紧凑，张弛有度，突出了三个特点：一是聚焦立德树人，占据了政治理论的制高点；二是坚持问题导向，找准了破解难题的着力点；三是夯实育人平台，抓住了师生成长的关键点。为期一天的研讨会既有高度，又接地气，既有宏观的理性分析，也有微观的实践探讨，为我们准确把握新时代高校党建与思想政治工作新形势，坚持守正创新，进一步加强和改进新时代学校党的建设与思想政治教育工作提供了智慧。

集团旗下三所高校校长、党委书记、副校长等校领导，各高校二级学院（系）院长（主任）、书记、副院长（副主任），各高校党务干部代表、相关职能部门负责人、思政课教师代表、学生工作者代表、教研室主任代表、兼职班主任代表、受表彰论文作者等近300人参加了本次研讨会。