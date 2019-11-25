本届论坛以“汇聚、碰撞、变革”为主题，探讨新形势下一流材料学科建设策略、人才培养机制创新、科研与技术服务社会等方面的问题，交流在新形势下材料学科如何变革与发展，强化各高校学院间的交流与合作，探索协同发展的新机制、新模式。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/曾晓峰）11月20日-22日，第九届全国知名高校材料学院院长论坛在广州举行。本届论坛以“汇聚、碰撞、变革”为主题，探讨新形势下一流材料学科建设策略、人才培养机制创新、科研与技术服务社会等方面的问题，交流在新形势下材料学科如何变革与发展，强化各高校学院间的交流与合作，探索协同发展的新机制、新模式。

第九届全国知名高校材料学院院长论坛在广州举行

科技部高技术中心副主任卞曙光在论坛致辞中介绍了改革开放四十年以来我国材料科学发展的基本概况，呼吁参加论坛的材料界各位专家以论坛为平台，推动全国材料学科跨领域、跨高校、跨地区的合作，为国内高校一流材料学科的建设共谋改革之道。

论坛上，华南理工大学、北京航空航天大学、南京大学、中国科学技术大学等22所高校材料学院代表围绕师资队伍建设及人才培养机制、科学研究及技术服务两大议题展开主题报告，分享了各高校的办学经验，共同探索教育新途径。其中，华南理工大学材料学院副院长张广照在报告中提出，在材料学科人才培养中普遍存在课程设置不合理、教学资源利用不充分、缺乏合理有效的教学培养体系等问题，呼吁加大基础课程在材料学科中的分量、充分激发教师的授课能力和积极性，培养根基扎实的基础人才。

论坛闭幕式上，华南理工大学校长高松院士做题为“华南理工大学新工科F计划的探索与实践”大会特邀报告。他指出，随着全球新一轮科技革命与产业变革兴起，培养引领未来的人才成为一流大学的使命担当。华南理工大学坚持“以学生成长为中心”，提出新工科建设Ｆ计划，通过确立工科人才培养的新理念，构建工科专业的新结构，完善工科培养的新体系，探索工科人才培养的新路径，努力培养工具理性与价值理性兼备、复合知识与核心能力（学习力、思想力、行动力）兼备、家国情怀与全球视野兼备的“三创型”（创新、创造、创业）工科领军人才。他强调，要科学认识并重视通识教育，融通识教育于专业教育中，全面提高学生的成长。

华南理工大学校长高松作大会特邀报告

此次大会由华南理工大学材料科学与工程学院承办，包括清华大学、北京大学、上海交通大学、北京科技大学、武汉理工大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学及西北工业大学等在内的106所国内知名高校材料学院的院长及代表近300人参会。

106所参会高校的校徽展示墙

据悉，“全国知名高校材料学院院长论坛”由国内若干知名高校材料学院院长于2010年发起，旨在为材料学科的发展和高校间的合作提供一个良好的交流平台，受到国内各材料学院领导的积极响应和持续支持，迄今举办了九届论坛。