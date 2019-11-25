“天工开物∙预见生活之美”广州开幕

11月21日，第四届“天工开物∙预见生活之美”展览开幕。

11月21日，广州市越秀区文立方M³艺术空间，由雷克萨斯独家赞助、现代传播旗下《周末画报》主办、Modern Art策划的第四届“天工开物?预见生活之美”展览开幕。在这里，观众可以多角度体会和感受东方匠心美学与当代设计的结合，获得特别的游历和沉浸式体验。

“天工开物”展览从海上丝路的起点城市之一——广州出发，围绕着“预见生活之美”主题展开。展览援引了雷克萨斯L-finesse设计美学概念中的三个要素“预”“纯”“妙”作为三个展览篇章的名称。“预”代表着设计的预见性和前瞻性，“纯”代表着设计的精练提纯，“妙”代表设计所追求的境界——令人着迷的优雅，三个单元叙述了设计的不同阶段。陈旻、乐子砚、林于思、卢志荣、石大宇、杨泳梁、邵帆（昱寒）、张雷、Jovana Zhang、Christoph John等多位当代杰出的设计师、艺术家受邀参与展览，呈现出当代设计与艺术多元的面貌和无所畏惧的创造力。

开幕式上，现代传播集团创办人、董事会主席、CEO兼首席内容官邵忠先生总结了四年来“天工开物”巡展的成就和启发，他表示：“‘天工开物’是现代传播集团在‘东方美学’课题下打造的东方传统工艺和现代生活方式的时空对话：通过展现东方美学文化中珍贵的濒危技艺，融入现代的创新，让传统手工艺和当代生活方式碰撞，并得以重生。历经四年，‘天工开物’在雷克萨斯的一路陪伴下，通过艺术家和设计师的匠心造物精神向东方文化致敬，同时构建出一个启发和交流的平台，以当代的文化与审美打开行业的视野，引发来自不同领域的社会力量的参与与协作，倡导技艺的继承和创新，通过设计、艺术与技术的协同，为东方传统文化注入当代生活美学。”

现代传播集团文化艺术平台总裁、策展人曹丹女士从艺术策展角度进一步阐述了本次展览的立意：“这次展览，我们将从一个特殊的角度去诠释‘天工开物’，那就是对于生活中‘美’的‘预见’与创造。发现美，是人与生俱来的，而预见美和创造美，可能是创造者的特质，艺术家、设计师都是能够通过创作，把他们对社会未来发展所感知的微弱信号融入到作品中的能力。在当代设计领域，我们发现今天的设计不再局限于概念、技术与功能，而把艺术与诗意，把东方的思想和审美，以及当下社会的思考融入作品中。”

广州美术学院教授，广东省工业设计协会副会长童慧明，粤绣艺术大师、广东省非物质文化遗产传承人陆柳卿，知名建筑设计师、扉建筑、扉美术馆创始合伙人叶敏，知名设计师、广州市公共艺术家协会会长郭承辉等广州艺术文化界人士受邀出席开幕式。

开幕对谈以“设计30载，匠新锐意”为题，以岭南地区绚丽多姿的传统手工艺为出发点，参与对谈的学者、设计师、建筑师和传统手工艺大师共同探讨了30年来设计与匠心的力量，尤其在全球化进程和技术的革新中，如何链接传统，创造符合东方生活方式与审美的好设计。

展览还邀请到出演了音乐人文纪录电影《尺八·一声一世》的日本著名音乐制作人、尺八演奏家佐藤康夫与日本尺八演奏家佐藤公基同台表演。这种古老的源自中国的吹管乐器声音悠远纯净，而制作尺八则需要匠人超乎常人的专注与耐心，以“匠心”为表演注入触动心灵的情感体验。

雷克萨斯独家赞助《周末画报》主办的“天工开物”系列展览已历时四年。四年来，秉持着“传播匠人精神，传承生活之美，成就未来创新”的使命，“天工开物”走访了北京、上海、成都、深圳、广州五座城市，邀请了近50多位设计师和艺术家参展。雷克萨斯连续四年作为展览的独家赞助商，在传播匠人精神的同时，亦不断践行着品牌不会动摇的信念：用传统的匠心工艺为充满科技感的产品赋予哲学思考。

在雷克萨斯的一路陪伴下，“天工开物”通过艺术家和设计师的匠心造物精神向东方文化致敬，同时构建出一个启发和交流的平台，以当代的文化与审美打开行业的视野，引发来自不同领域的社会力量的参与和协作，倡导技艺的继承和创新，通过设计、艺术与技术的协同，为东方传统文化注入当代生活美学。展览由现代传播集团《周末画报》出品，出品人邵忠先生总策划人杨晓丹女士，Modern Art负责展览策划，总策展人曹丹女士。雷克萨斯珍贵资料和文献了解雷克萨斯品牌发展的重要里程碑时刻；穿越回到过去——寻回90年代的回忆，发现移动的生活方式如何影响当代设计；多角度体会——感受东方匠心美学与当代设计，获得独一无二的游历和沉浸式体验。

天工开物·预见生活之美独家赞助品牌：雷克萨斯∙“天工开物?预见生活之美”仍将免费为公众开放，敬请期待！