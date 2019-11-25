百余所高校专家学者齐聚暨南园，共话主持传播研究

11月23日，“第三届中国主持传播论坛（2019）”在广州举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/林小榆 杨巧丽 刘浩林）11月23日，“第三届中国主持传播论坛（2019）”在广州举行。论坛以“边界·融合：新媒体时代的主持传播”为主题，围绕“人工智能与主持传播的核心竞争力”，“身体观念与主持传播的主体价值”，“社交媒体（短视频）中的主持传播”，“媒体新技术（5G）条件下的主持传播”等议题，以主题演讲和分论坛的形式，从不同维度和视角对主持传播领域的学科前沿和学术焦点进行深度研讨。来自超100所高校的400余位专家学者齐聚暨南大学，聚焦学术，共话主持传播研究。

在主题演讲部分，由著名主持人白岩松开场。今天需要什么样的主持人？白岩松围绕“主持是技术，人是核心”给大家做出了解答，“现在的传播教育对于新技术的到来过于焦虑了”高校应该思考多大比例投入“新”，多大比例投入传统教育关注内容本身。白岩松指出，“不好奇、不提问”是当代学生中普遍存在的问题。“孩子们为什么不好奇了，为什么不爱向老师提问了，是不是我们在他一入校就没有给他推动？”。他认为，如今的主持人培养应重点关注人的培养，主持人具有人格魅力、人生阅历、人性观察力、人际沟通力、抗心理压力等能力十分关键，走进人的内心才可能被他人接受。

中央广播电视总台节目主持人白岩松演讲

捷克查理大学杰出教授、瑞典乌普萨拉大学及比利时布鲁塞尔自由大学教授、博导Nico Carpentier 做了“言语和话语：确认概念多样性和特异性的论据”的主题演讲；科大讯飞高级副总裁杜兰在“A.I.赋能，媒体的下一种可能”的主题演讲时，讲到A.I.记者助理机器人“小白”亮相2019两会复刻央视知名主持人白岩松老师的声音，白岩松主动上台与杜兰就A.I.人工智能能否代替主持人的问题进行讨论，白岩松表示要尊重错误，“错误诞生伟大”，人们总是在犯错的过程中产生更多创作。同时，他也肯定了人工智能可以弥补主持人知识面、数据存储与搜集、记忆力等方面的缺陷,人工智能与主持人的合作共赢将是未来主持人发展的福音。

论坛现场，新华社国家高端智库学术委员会专职副主任、中国政法大学教授、博导陆小华发表了“智媒体时代的内容生产：突破点与对策”的演讲；荔枝副总裁吕明心提到，音频新媒体赋能播音主持人才培养，为播音主持培养提供了新的路径；中国人民大学新闻学院视听传播系主任、教授、博导高贵武则主要分析了新媒体时代主持传播发展的两种逻辑；暨南大学新闻与传播学院口语传播系主任林小榆副教授作了题为“跨界· 融合，暨大播音的发展理念与创新实践”演讲，提出“播音主持+”的一种新的思维方式，为口语传播未来发展趋势提供新的参考。

专题访谈提问环节

据悉，今年是暨南大学播音与主持艺术专业创办十周年。此次论坛由中国人民大学新闻学院和暨南大学新闻与传播学院共同主办，这也是两所高校第一次合力搭建播音主持学科发展交流平台，促进学科建设发展。

论坛当晚，暨南大学播音与主持艺术专业学生演绎大型情景诗剧《暨情·时代》。该剧为暨南大学校园原创精品工程成果，以情景、抒情诗的方式呈现暨南大学一百多年的历史，描绘了学校五次播迁、风雨兼程、立足新时代，展望未来、不断发展壮大的历程。