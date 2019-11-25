近百万人参加“国考”

记者24日从国家公务员局获悉，中央机关及其直属机构2020年度公务员招考公共科目笔试当天在全国31个省（自治区、直辖市）的57个城市、927个考点同时举行，共有96.5万人实际参加考试。

据新华社北京11月24日电 记者24日从国家公务员局获悉，中央机关及其直属机构2020年度公务员招考公共科目笔试当天在全国31个省（自治区、直辖市）的57个城市、927个考点同时举行，共有96.5万人实际参加考试。

本次“国考”是新修订的公务员法实施后第一次中央机关及其直属机构公务员招考，计划招录2.4万人，涉及中央和国家机关86个单位、23个直属机构。共有114.2万考生考前进行了缴费确认、96.5万人实际参加考试，参考率为84.5％，参加考试人数与录用计划数之比约为40：1。

国家公务员局有关负责同志介绍，今年国家公务员局进一步加大诚信考试工作力度，加强宣传引导，会同教育、无线电管理、公安等部门维护考试安全，严肃考风考纪，营造风清气正的考试环境。各地按照统一部署，扎实细致做好考务实施工作，共有10万名监考、巡考和考务工作人员为考生提供考试服务。广大考生认真遵守考试纪律，总体考试秩序良好。

今年10月14日，国家公务员局发布了《中央机关及其直属机构2020年度考试录用公务员报考指南》。《指南》中指出，若考生存在违纪违规行为，将由公务员主管部门、招录机关或者考试机构按照管理权限采取纠正、批评教育、答卷不予评阅、当科考试成绩为零分、终止录用程序等方式进行现场处置或者事后处置。