三场考试作弊被开除 超六成网友认为：该

据媒体报道，2018年11月，上海某大学小王同学参加完大四期末考试4天后，收到3张作弊认定通知书，调阅监控发现，小王在三场考试时，拿到试卷后用手机对试卷进行拍照。

据媒体报道，2018年11月，上海某大学小王同学参加完大四期末考试4天后，收到3张作弊认定通知书，调阅监控发现，小王在三场考试时，拿到试卷后用手机对试卷进行拍照。校方据此对其做出开除学籍决定。小王质疑当时没被当场抓住，便将学校告上法庭。今年9月，法庭认定学校程序合法。

有人认为开除是理所应当，也有人可惜其大学四年白读了。对此，南都教育联盟联合南都NDX实验室发起“毕业生期末考作弊被学校开除，你怎么看？”的热点站队互动，截至11月19日晚上10时，超过65%的网友认为该学生“应该被开除”。

三成网友认为处罚过严

互动投票的数据显示，超过九成的网友承认上学时期身边或多或少存在着考试作弊的现象。考试作弊被开除，这个处罚力度如何？超过一半的网友认为合适。有网友站在校方的立场上，认为学校的开除处理可能是抓典型，杀鸡儆猴，抑制这种不良风气。

网友“湘君(～rong Zh.)”觉得，这样不学无术的学生，正常毕业会损害大学的声誉。也有网友表示，不管在哪一个阶段都应该先学做人。网友“盛”就认为，大家都是成年人了，什么该做什么不该做心里都有数，做了不该做的事却不承担责任，世界上没这么好的事。他坦言：“我们的社会容错性是很小的，既然选择踏入歧路，这就是区别你和其他优秀的人的一个分界。像《中国机长》里面说的：我不想为我的家人搭乘你开的飞机而担心。”

但也有31.1%的网友认为，该事件中校方开除学生的做法过于严苛。有网友认为作弊行为随处可见，而校方做开除处理显得有些“小题大做”；另一部分网友则怜其苦读多年功亏一篑。网友“ 勇”认为，在这样的社会竞争压力下，直接开除“估计会把人逼上绝路”。

有网友列举了开除学籍对步入社会的毕业生的影响，若有毕业证也能证明读完了本科，一些侧重技术性的岗位有毕业证即可，但绝大部分大型企业和国企、事业单位等没有学位证基本上进不去。

超八成表示学校会当场处理作弊

你们学校会当场处理作弊行为吗？数据显示，超过八成网友的回答是肯定的。

“重修一年我觉得已经可以了。毕竟学校还是个育人的地方，如果惩罚能让他变得更好，那这才有价值。”网友“洛子”认为，作弊肯定不对，但这一次错误让一个孩子白费了4年，觉得有点过重。

但是，有网友觉得，小王被开除不仅只是作弊的问题，也与他恶劣的态度脱不了关系。网友“夷则”表示学校不可能不给学生活路，认错态度良好一般记过就完了，或者补考。现在这么严格，可能是因为顶撞老师，屡教不改。

在“对于考试作弊行为，你们学校的惩罚力度如何？”这一问题，过半网友表示校方只是做“警告、处分”处理；有6.6%的人投给了“视而不见”的选项；而仅有19.7%的网友表示自己的学校会因作弊开除学生的学籍。