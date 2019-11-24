什么样的孩子数学学得好？哪个阶段学习更焦虑？

近日，教育部基础教育质量监测中心发布《2018年国家义务教育质量监测——数学学习质量监测结果报告》和《2018年国家义务教育质量监测——体育与健康监测结果报告》。

孩子在什么阶段学数学更焦虑？哪些因素会影响学生学习质量与身体健康？近日，教育部基础教育质量监测中心发布《2018年国家义务教育质量监测——数学学习质量监测结果报告》和《2018年国家义务教育质量监测——体育与健康监测结果报告》，据悉，这是我国首次发布分学科的义务教育质量监测结果。

监测结果发现：学生数学学业总体表现良好，八年级学生比四年级学生数学学习的焦虑程度更高，学习兴趣和自信心有所下降。数学学习情感态度积极的学生数学学业成绩相对较高。在身体形态上，四年级和八年级学生发育整体较好，但学生肥胖率、视力不良检出率均比2015年有所上升。

学习情感态度积极的学生数学成绩较高

南都记者关注到，《报告》从学业表现(包括运算能力、空间想象力等)、学习情感态度(包括数学学习兴趣、学习自信心、数学学习焦虑等)、以及教育教学状况(学生对数学教师的喜爱程度、教师的学历等)多个指标对义务教育阶段八年级和四年级学生的数学学习质量进行了监测。

《报告》显示，学生数学学业总体表现良好，四年级、八年级学生达到中等及以上水平的比例分别为84.8%、78.8%，与2015年相比基本稳定，且数学学习情感态度积极的学生数学学业成绩相对较高。

监测结果表明，八年级学生的数学学习兴趣、学习自信心比四年级均有所下降，学习焦虑程度比四年级提高。学生数学学习兴趣、学习自信心越高，学习成绩也越高，焦虑程度越高，成绩越低。

例如，结果显示，四年级学生数学学习焦虑程度低和较低的占比为75.2%，八年级学生占比为59.1%，相比四年级焦虑程度有所上升。

从成绩上看，四年级数学学习焦虑程度高的学生，其数学学业成绩平均分为422分，学习焦虑程度低的学生，其数学学业成绩平均分为560分，两者相差138分。八年级数学学习焦虑程度高的学生，其数学学业成绩平均分为433分；数学学习焦虑程度低的学生，其数学学业成绩平均分为561分，两者相差128分。报告指出，从全国来看，数学学习焦虑程度高的学生，其数学学业成绩平均分相对较低。

学生肥胖率、视力不良检出率上升

《报告》从学生的体质健康状况、学生的体育兴趣态度与健康习惯、学校体育实施状况等三大类指标对学生的体育与健康情况进行了监测。

结果显示，四年级和八年级学生发育整体较好，但存在学生肥胖率、视力不良检出率较高的情况。其中，四年级和八年级的肥胖率分别为8.8%和9.7%，比2015年分别上升了1.9个和2.2个百分点。视力不良检出率为38.5%和68.8%，分别比2015年上升了2.0个和3.5个百分点，且城市学校学生视力不良检出率高于农村学生。

具体来看，在身体形态方面，四年级和八年级学生发育整体较好，但身体形态正常比例较2015年略有下降；城市学校四年级和八年级学生身体形态正常比例低于农村学校。

在身体机能方面，四年级和八年级学生的肺活量达标率较高，较2015年略有提升，且城市学校学生肺活量优于乡镇和农村学校学生。

同时，报告指出，去年有近三成的四年级学生和近两成的八年级学生有锻炼习惯，较2015年有所提高。大多数四年级和八年级学生对体育的兴趣较高、态度较为积极，八年级整体比例较四年级偏低。

从体能来看，四年级和八年级学生的体能达标率较高，总分较2015年有所提升。对学生体能成绩的影响因素分析发现，良好的体育锻炼习惯、健康的生活方式、父母喜欢并支持子女进行体育锻炼、学校体育教育教学落实较好，是影响学生体能的积极因素。

学生睡眠不足问题依然存在

在睡眠方面，根据教育部规定，小学生日均睡眠时间应保证10小时，初中生日均睡眠时间应保证9小时。不过，监测结果显示，去年学生睡眠不足问题依然存在。

与2015年相比，四年级学生睡眠时间达标率有所下降，八年级有所上升。全国四年级学生睡眠时间达10小时及以上的比例为22.2%，比2015年下降了8.5个百分点；八年级学生睡眠时间达9小时及以上的比例为19.4%，比2015年上升了2.8个百分点。

从区域差异来看，四年级东、中、西部学生睡眠时间达标比例差异不大；八年级西部地区学生睡眠时间达标比例最高，东部地区次之，中部地区最低。

据了解，此次监测是按照2015年国务院教育督导委员会办公室印发的《国家义务教育质量监测方案》(国教督办〔2015〕4号)，自2018年开始第二周期国家义务教育质量监测，首年监测学科是数学、体育与健康。

此次监测在全国31个省(区、市)及新疆生产建设兵团抽取了331个样本县(市、区)、6680所中小学，对近20万名四、八年级学生进行了现场测试，对6000余名中小学校长，3万余名数学、体育教师开展了问卷调查。