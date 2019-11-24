学校食堂签署食品安全承诺书

11月14日下午，佛冈县市场监督管理局组织全县学校食堂（含幼儿园）的第一责任人和食堂负责人，参加佛冈分会场的学校食堂食品安全宣讲会。

11月14日下午，佛冈县市场监督管理局组织全县学校食堂（含幼儿园）的第一责任人和食堂负责人，参加佛冈分会场的学校食堂食品安全宣讲会。

该活动旨在推进佛冈县整治食品安全问题联合行动深入开展，狠抓佛冈部分教育机构落实食品安全主体责任不到位等问题，切实守护校园食品安全，进一步增强人民群众对校园食品安全的满意度和获得感。

在宣讲会上，参会人员首先收听收看了广东食品药品职业学院副教授马丽萍在清远主会场作“校园食堂食品安全管理”主题宣讲，进一步掌握食品安全日常管理，明确落实食品安全主体责任的方式方法。

随后，学校食堂（含幼儿园）的第一责任人和食堂负责人签署了《广东省校园食堂食品安全承诺书》，承诺将学校食品安全工作列入学校工作计划、总结，切实履行食品安全第一责任人职责，落实隐患排查、配餐制度等食品安全法律法规、上级规章制度要求。

同时，县市场监管局工作人员现场发放《校园食堂从业人员常识手册》《校园食堂从业人员“八个确保、四个规范”常识》等宣传资料600余份。

接下来，佛冈县市场监管局将继续深入推进学校食品安全隐患排查和整治，全面推行餐饮服务单位自查制度，切实落实学校食品安全主体责任，依法监管从严惩处违法违规行为，全力守护师生们“舌尖上”的安全。