用科技助力人力资源管理 尚德荣获“中国卓越雇主五十强”

近年来，尚德在人力资源管理上依靠数据精准赋能，从多维度制定基于数据模型的人力资源管理解决方案，目前成为了国内教育行业组织管理革新方面的先行者。

11月22日，2019中国雇主品牌盛典在北京举行，成人教育公司尚德机构荣获“中国卓越雇主五十强”。近年来，尚德机构在人力资源管理上依靠数据精准赋能，从多维度制定基于数据模型的人力资源管理解决方案，目前成为了国内教育行业组织管理革新方面的先行者。

据介绍，创立16年来，尚德机构从最初办班时只有几十名学生，到如今已服务学员上百万，快速成长壮大的背后，离不开组织适应环境变化所进行的一次次调整与转型。特别是2014年，尚德机构从传统线下培训全面转型为互联网教育后，在产品研发、教学教研方面依靠AI技术为教育赋能的同时，也在同业中较早地探索从数据驱动角度思考组织管理的效率提升。

据尚德机构高级副总裁李明透露，尚德机构在尝试和摸索用数据模型搭建组织战略地图方面，坚持策略精准智能化、管理场景应用平台化。“我们目前在推行一项组织赋能项目，旨在培养HR能够独立事件进行目标量化考核、指标成熟度管理、进展动态数控、结果迭代策略、场景化运营。对于教育行业来说，有非常传统人力管理的领域可以用数据驱动的方式完成其职能工作的价值量化，对职能工作模块价值进行损益评估，可以解决长期以来岗位价值难以度量的难题。”李明指出。

目前，尚德机构在组织管理层面尝试通过财务视角实现人力资本投入产出最大化，并在内部运营上打通“人、事、场”，实现管理闭环和数据闭环，用“元素+链接”来激活组织的创新系统。同时，管理者能更精准地抓取员工信息，依赖算法制定科学的管理决策，企业在组织革新与运营管理上变得有据可依。

多元人才队伍的充实与巩固是尚德机构可持续发展的基础和动力。据李明介绍，为支持组织快速增员，尚德机构独创了精准招聘的管理模型，从用户标签画像、简历录入、邀约、面试、到岗培训到成功入职等流程，都有详细数据记录与分析。同时，系统工作台可根据不同角色呈现不同维度的数据支持，从而加快业务人员有针对性地迭代招聘策略并提升用户应聘体验。

在高速变化的互联网环境，在线教育企业人员变动更加频繁，人才队伍的留存成为企业人力资源管理关注的重点问题。经过多年管理实践，尚德机构已沉淀出一套员工全职涯留存管理的方法论及面向干部和留存操盘手的数据库。

“数据驱动、结果导向的科学化管理，能够让各个岗位的成员，更加聚焦，目标趋同才能使大家劲儿朝着一处使。”李明指出。在打造人力资源团队进化成为数据“魔法师”、为组织成长赋能方面，尚德机构今后还将做出更多的探索。