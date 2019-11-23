从初中以上学历4000人到各类人才580万 深圳如何实现人口结构转换？

近30万元年薪招聘中小学老师、各类人才580万占常住人口44%、2019年工资指导价高位值达26962元/月……近期的深圳又因为年薪、工资、人才这些关键词登上了热搜。

近30万元年薪招聘中小学老师、各类人才580万占常住人口44%、2019年工资指导价高位值达26962元/月……近期的深圳又因为年薪、工资、人才这些关键词登上了热搜。把这些新闻串联在一起看，能够看到这座城市对吸引人才“下足血本”。

21世纪的城市竞争，从根本上来说就是人才的竞争，随着时间的推移，人们逐渐发现，这种竞争力不仅指人才聚合度，还有人口结构布局是否合理。在面对人口红利逐渐消失的困局下，用什么跨越“刘易斯拐点”，保障经济稳增长，是深圳的课题，亦是国内外的共同课题。

招聘案例：

近30万年薪聘中小学老师

最高补贴35万招医务人员

年薪本科生26万+，研究生28万+，全日制博士奖励20万，优秀毕业生奖励3-8万，优先申请人才住房、长租公寓，全年带薪休假165天+……9月份，深圳市龙华区教育局发布消息称，区公办中小学面向海内外2020届应届毕业生招聘教师约400人。

近30万元年薪，不是为了招聘有经验的特级教师，而只是招聘应届毕业生做中小学老师，这一消息引起一片哗然。经过一个多月招聘，龙华区教育局官方微信公众号“龙华教育”10月21日发文称，此次秋招“完美收官”，共吸引超3.5万名应届毕业生报考，经过层层选拔，最终来自全球62所院校的491人入围体检。

数据显示，在入围体检的491名毕业生中，研究生及以上学历423人，占比86.2%；博士23人，其中来自北京大学6人、清华大学5人。名校毕业生来中小学当老师，这一消息又再次在网上发酵。从深圳下决心补齐教育短板，到名校的博硕士当中小学老师是否大材小用，话题热度持续数周。

随后，10月25日，深圳卫健委通过其官方微信公众号宣布：深圳将从10月27日开始，启动“中国医疗史上最大规模”的招聘，将一次招聘5873名医生、护士等医务工作者。

虽然并未在这则招聘中提到待遇，但根据规定，自2017年起深圳对通过公开招聘到社康中心工作、取得国家认可的住院医师或全科医师规范化培训合格证的毕业生，按照本科、硕士、博士学历，由社康中心同级财政分别给予25万元、30万元、35万元的一次性生活补助，分五年发放。

释放信号：

不拘一格引进人才

实行灵活引才用才

对于深圳这样的城市来说，财力可以支撑从名校里挖人，而这里的机遇也吸引着人才前来“寻宝”，这是一种双向吸引力的选择。

但这一次的大规模高薪招聘，之所以会引发持续性的讨论，还在于深圳官方释放出来的不同信号。以往深圳都是在招揽科技方面的高精尖科技人才上不遗余力，为什么这一次把高薪招聘的风口转向了老师、医生、护士这样的基础性岗位？

除了因为深圳要大力补齐教育、医疗短板，背后还有着更深的用意，指向“深圳不拘一格降人才”。

在去年7月份召开的一场深圳市政协委员议事厅上，龙岗区政协委员、龙岗区投资推广署副署长冯艳虹举了一组数据，她说截至当月，深圳引进的孔雀团队以及广东省创新创业团队达到了154个。像孔雀这种高层次人才，引进了3555名，在全国都领先。

虽然看上去引进人才的数据庞大，但有声音指出高端人才并不可能进入中小企业，因此光引进高端人才对于发展来说还是不够的。龙华区政协委员郑大克就，建议市政府重新梳理政策，不光是针对高端人才，还要照顾到中低端人才，出台普惠性人才优惠政策。

泡椒网CEO王思翀也表示，深圳的产业结构两头重，一头是大科技企业，另一头是代工小企业，导致人才结构断层，大企业抢走了高端人才，小企业里尽是低端人才，企业一旦开始成长，就会遭遇人才瓶颈，作为人才结构里中流砥柱的中端人才找不到。

一边是呼吁招揽、培养中端人才，另一边深圳近些年也充分考虑到了吸纳技能型人才。比如在2017年时就调整过人才引进政策，通过调整技能类积分规则，将高级工、中级工、初级工分为紧缺类和非紧缺类分别计分，重点引进技能含量较高、市场较紧缺、属于市支柱产业、传统优势产业以及战略新兴产业的高技能、专业性、适用型职业技能人才。

人口结构：

从较低学历人口数量较大

到全市各类人才达580万

在不拘一格降人才的规划下，近些年深圳的人口结构也发生了极大的改变。

特区成立之初，仅有31.26万户籍人口，1500个外来人口。这31.41万人中，仅有4000人是初中以上学历。到了2008年底，深圳大专以上学历或中级职称以上人才资源(含技师、高级技师)总量由建市初期的6466人增加到90多万人，占全市常住人口比重约为10%。

再到“十二五”时期末，深圳常住人口平均年龄32.5岁，大专以上学历人口比重仅为22.67%。根据2015年全国人口抽样调查数据，2015年深圳初中及以下学历人口占6岁以上常住人口的一半左右，说明较低学历的人口数量较大。

值得注意的是，到了2018年年底，这个数字有了根本性改变。广东省统计局披露，2018年广东省常住人口增加177万，深圳新增49.83万人的数量，高居粤港澳大湾区首位。其中，2018年深圳全市新增常住人口中，应届大学生和各类人才达28.5万，占比近六成。

在上周的高交会开幕式上，南都记者获悉，全市目前各类人才达580万，占常住人口的44.5%，其中全职院士46人，人才聚集效应明显，已成为推动深圳创新发展的第一资源。

问题在于，深圳是怎么做到的？为了吸引留住人才，深圳设立人才日、企业家日，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重企业家，鼓励创新创业的浓厚氛围；且在全国率先改革并实施城市多层次住房供应保障制度，构建起了“4+2+2+2”住房供应体系，满足各类人才和市民群众的住房需求。

薪酬水平：

高薪驱动人才汇聚深圳

工资指导价平均值增14.8%

除了政策性利好之外，吸引人才的关键点还是在于高薪。

根据某招聘网站统计的《2019上半年中高端人才就业现状大数据报告》，全国中高端人才平均月薪过两万元的城市有3个，分别是北京、上海、深圳，分别为22306元、21311元、20958元，也是月薪排名最高的三座城市。值得注意的是，月薪破两万的城市之间，上海和深圳差距较小，前者比后者仅高出353元，而两者跟北京的差距均为1000元左右。

其中也指出，2019年上半年，全国中高端人才的紧缺程度指数TSI，从1月份的1.01下降到3月份的0.74，受大环境和春节淡季影响跌到最低点，此后开始触底反弹，上升到了6月的1.11，中高端人才就业市场在供求平衡的基础上略微出现供不应求的苗头，逐渐呈现由冷转暖的迹象。

而深圳市人力资源和社会保障局于11月14日发布的《深圳市2019年人力资源市场工资指导价位》中则指出，2019年工资指导价位较2018年有所增长，2019年工资指导价位总体高位值、中位值、低位值和平均值分别为：26962元/月、5826元/月、3109元/月和7361元/月；高位值比上年度增长了4.26%，中位值比上年度增长了14.93%，低位值比上年度增长了7.88%，平均值比上年增长14.78%。

从行业来看，金融业高位值工资最高，其次是信息传输、软件和信息技术服务业和房地产业，分别为58479元/月、43557元/月和38324元/月。从职业看，证券发行专业人员工资最高，工资指导价位平均值为60144元/月，高位值达到93016元/月。

从学历看，研究生(含博士、硕士)学历工资指导价位平均值达到13900元，大学本科工资指导价位平均值为11543元/月，大学专科工资指导价位平均值为9206元/月，高中学历工资指导价位平均值为5927元/月，初中及以下学历为4923元/月。研究生工资平均指导价位是初中生及以下学历者的2.82倍。

人口红利：

警惕“刘易斯拐点”到来

未雨绸缪转向人才红利

市场加政策的利好，让越来越多的人才来到深圳，放眼世界，向超级大都市、向湾区城市圈集聚，已经成为人口流动的长期趋势。深圳正是享受了这种人口流动带来的人口红利，快速崛起成经济总量领先的超大型城市。

可深圳能够一直享受这种人口红利吗？答案是否定的。

11月17日，“中国经济50人论坛深圳研讨会”在深圳举行，在论坛上全国人大常委、中国社会科学院副院长蔡昉提到了经济规律。他说，过去日本曾经是东亚甚至世界的制造业中心，后来随着劳动力成本的提高，这个中心逐渐转向“亚洲四小龙”，“亚洲四小龙”之后又进一步转到了中国大陆，主要是沿海地区，深圳在这个雁阵模型中完整地演绎了这个变化。但是需要注意的是，深圳在2004年出现人工缺少的问题，随后中国经济到达了“刘易斯拐点”。

所谓的刘易斯拐点，是劳动力过剩向短缺的转折点。预示着人口红利正在逐渐消失，劳动力供给相对不足，企业用工成本增加。过于依赖大量劳动力的企业，可能面临淘汰，或被迫寻求转型升级。

蔡昉还说，虽然比较优势的效应越来越强，但不只沿海地区，我国中西部地区也正面临着劳动力短缺的情况，劳动力成本大幅度提高，以致制造业流向海外，到了那些人口更年轻、人力资源更丰富、人口红利更充沛的周边国家甚至非洲。

也就是说，深圳这些年的大力引才，包括此次大力招聘老师、医生，从根本上来说是在未雨绸缪，顺应经济规律的同时，保障下一个40年能够继续高质量发展。换句话说，深圳是要从过去人口红利转向人才红利。

补短板：

高等教育资源短缺

共建大学定制人才

有人说，深圳得益于年轻，最有可能在短时间内完成人口结构优化，实现享受人才红利的城市。

根据《北京人口发展研究报告(2018)》，2017年不足20%的劳动力受过本科教育，不足5%受过研究生教育。北京的突出问题在于，人才的净流入率不高。作为国家政治文化中心，北京在城市创新力的多个方面拥有明显优势，但创新主体中最重要的要素——“人才”后续补给能力显露出不足，不利于其维持长期创新力优势。

《城市创新力与人口发展协调性的考量研究》中也指出，上海的突出问题在于，人口结构与人口增长情况不够理想。上海老龄化严重，人口自然增长率又远远不如其他3个城市，人口净流入量也偏低，长此以往，会导致人口结构失衡以及人口集聚的规模化程度下降，具有创新能力的人口发展后劲不足，将会对上海能否长久居于创新型大都市的地位造成不利影响。

深圳城市创新力与人口结合的主要短板是区域内高等教育资源短缺，本地培养人才的造血优势不强，具有创新能力的人才需要依靠外引。与北京、上海相比，深圳基于人才的创新主体不具有内生优势，引才、留才都要面对更大的考验。

对于这些城市的短板与问题，每个城市都在想办法破题。深圳在充分运用“年轻”优势的同时，也在共建大学等方法补齐短板。10月29日，“清华大学深圳国际研究生院”正式揭牌，定制化培养工程博士和工程硕士，通过“订单式”联合培养的方式为深圳输送高技能人才。11月13日，中国科学院深圳理工大学的展位亮相高交会，宣布深圳将再建一所高水平研究型大学，明年开始招生。

专家建议

组织专门力量算好人口这笔账实现现代化精细化智慧化管理

尽管深圳有种种优势，官方也在加大力度，但需要注意的是，城市人口结构与资源配置合理化，依然是个长久的课题。

深圳市人大代表吴滨就曾提交过一份名为《关于深入科学开展我市人口问题研究，以促进城市精细化智慧化管理》的建议，指出深圳特区成立以来，社会经济建设快速发展，城市人口呈“爆炸式”增长，户籍与非户籍人口比例长期严重倒挂，人口往来与流动非常频繁，加之开放型边境口岸城市巨量的、经常性访客与过客，让深圳人口统计陷入了极其复杂、难以精准计量的困局。

而囿于国家政策及人均GDP统计等因素，相当一段时间甚至是当下，政府、学界、研究机构、社会都对此问题讳莫如深，甚至是刻意的忽略。深圳到底有多少人，其中户籍人口相对明晰，而非户籍的常住人口，每天大致的访客与过客等流动人口，深圳实际的管理人口，就逐渐成为一个谁都说不清的谜题。

吴滨说，人口问题绝不仅仅是数量，它涉及城市管理的方方面面，比如城市发展与人口需求；人口素质分层和配比；自然资源对人口承载的限制，以及城市人口规模控制与人口素质提升问题等一系列问题，均需要进行专业化研究，以此指导城市的精细化管理。

他建议深圳应该组织专门力量，从城市人口数量的深度研究开始，对人口规模、结构、质量和城市人力资源的供需平衡等方面进行专业化研究，并充分利用研究结果，为深圳实现特大城市的现代化、精细化、智慧化管理，提供科学的决策依据。

算好人口这笔账，将它和城市发展联系在一起，不仅仅要关注高端人才带来的尖端科技突破，也要关注基础型人才的引进对于城市格局的改变。