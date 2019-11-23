高职扩招百万 看各省有何招数

年初，李克强总理在政府工作报告中提出这一目标，鼓励更多应届高中毕业生和退役军人、下岗职工、农民工等报读高职。

今年，全国高职大规模扩招100万人。距离2019年结束不到40天，招生情况如何？

年初，李克强总理在政府工作报告中提出这一目标，鼓励更多应届高中毕业生和退役军人、下岗职工、农民工等报读高职。明日，随着河南省高职扩招第二次单招考试开考，全国大部分省市高职扩招报名工作告一段落。

那么，各省市以何种政策和举措，吸引100万符合条件者前来报读？弹性学制、送教上门、就近入学……南都教育联盟观察发现，各地扩招举措频出，各有千秋，也不乏一些表现突出的省份，在一片压力声下，超额完成扩招任务；或是多校抱团，来解决生源和人才培养难题。

招生门槛

多省份允许外来务工人员报读

“高职扩招百万”，这一消息甫一发布，在整个高等教育界引起热议。100万人是什么概念？根据清华大学官网公布数据，该校在校生人数接近5万人，依此计算，今年扩招的高职生人数，将超过20个清华大学的体量。可以想象，这100万技术工人学成归来，将对人才市场产生怎样的冲击。

扩招之后，百万高职生滚滚而来，与往年仅依靠高考升学报读的单一渠道不同，高职扩招对象更多是农民工、退役军人和下岗失业人员和新型职业农民。这些扩招录取的学生，将与普通高考录取的学生一样，与普通全日制在校学生一视同仁，只要达到学校毕业要求的，颁发普通全日制专科毕业证书。大部分省市都将这一福利留给本省户籍人员，但也有部分省份打破户籍限制，允许在本省务工的外省户籍人员报读此次扩招项目。

例如，广东省教育厅发布的《关于做好2019年第二期高职扩招专项行动有关工作的通知》中注明，除本省户籍外，“累计具有广东省1年(含)以上社保，并与广东省企业签订了劳动合同的外省户籍在职人员也可报考”。

陕西和四川等省份的条件更为宽松，在该省务工满6个月的人员即可参加扩招报名，当然，前提是需要提供与企业签订的劳动合同。同时，报读者只要具有高中同等学力即可报读，包括不颁发学历文凭的技工学校在内。浙江省则并未设置务工年限的限制，非本省户籍的在浙务工人员，均可参加此次扩招报名。

培养方式

弹性学制就读，最多可放宽至6年

南通职业大学副校长黄燕飞曾在接受媒体采访时提到，高职面向社会人员招生存在一些现实困难。“例如，大部分招考对象都已成家和就业，不愿意到校全日制就读、担心毕业要求很高而难以毕业等；企业担忧员工继续上学是否影响到正常生产、企业员工教育培训经费是否充足等问题。”

针对不同生源的特点，不少省份都分类编制了人才培养方案，实行学分制下的弹性学制。以安徽省为例，他们将扩招学生的教学方式分为5类：在校脱产学习、工学交替——节假日集中教学、晚间走读教学、线上和线下结合，以及送教上门。

有利用周末和寒暑假期间在校集中授课；有利用晚间授课的“夜校”模式；也有依托线上学习辅导，同时利用假期或工休到校进行线下理论教学和技能集训的模式；也有校企合作，为共同选择同一模式的企业在职学生上门集中授课或组织技能训练的模式。

该省仅对人才培养方案的总学时数做出要求，不低于2500学时，其中公共基础课不少于1/4，选修课不少于10%，学生所取得的行业认可度高的职业资格证书、技能等级证书等，也可折算为相应学分。

各省也根据自身情况，制订有弹性学制的标准。例如，江苏省学制设置为3至5年，山东省一般为2-3年，也可放宽至3-6年，学生只要在这个时间内学完规定内容，取得相应的学分就可以获得全日制专科毕业证书。

学习模式

四川组建教育联盟，学生可就近入学

在完成高职扩招任务时，四川省的做法可圈可点，他们实行职教体系“抱团”，来解决生源和人才培养问题。

早在今年6月份，该省已成立退役军人教育培训联盟，以高职院校和中职学校、技师学校为主体，政府部门和本科高校等一共38家单位参与其中，以推动退役、培训和就业的有机衔接。

四川省教育厅副厅长彭翊介绍，围绕推动军民深度融合发展，他们推动全省职业教育特别是成德绵(注：成都、德阳和绵阳地区)核心区域职业教育创新发展，落实定向培养直招士官政策，推动全省优质职业教育资源向军事人才开放，并积极组建四川省退役军人教育培训集团。

以四川工程职业技术学院为例，该校与省内7所高职院校组建提质扩招联盟，通过整合资源、优势互补、创新模式，仅这个联盟内成员，今年的扩招目标就达到1万人。

组建联盟的意义何在呢？学生可在联盟学校就近入学，将阶段性学习成果存入“学分银行”，联盟学校间学分互认、标准统一，学生修满学分可获得毕业证书。例如泸州是农民建筑工人集中度较高的地区，地处该市的江阳城建职业学院招收的学生，如果工作地发生变动，可就近在联盟内其他学校继续学习。

奖助学金

有省份退役军人免学费，每月补生活费

想报读高职专项扩招，若是囊中羞涩，前进的脚步也可能被阻拦，于是，不少省市出台配套的奖助学金制度。广东省考试院曾在回应扩招疑问时表示，根据计划，参加2020年高职扩招项目被录取的学生，即可享受每生2000元的奖补。大部分招生院校都将这些优惠落实到学生身上，从而降低了学费标准。

在山东省，具有山东户籍的自主就业退役军人也有额外优惠。2011年之后入伍的自主就业退役军人，不仅学费、住宿费全免，每人每月还可以领取400元补助，补助3年。同时，所有家庭经济困难学生可享受与全日制学生一样的助学贷款政策，每生每年最高可申请8000元助学贷款，入学以后还有机会获得助学金、国家奖学金、励志奖学金，省政府奖学金、励志奖学金等。

在福建省，退役军人学费资助按高职院校实际收取学费金额执行，每生每年最高不超过8000元；下岗失业人员、农民工、新型职业农民学费资助按每生每年不低于4000元标准执行，所需经费由财政予以补助。

招生效果

有省份未完成计划，有省份超额完成

今年4月份，江苏省教育厅厅长葛道凯在接受媒体采访时表示，江苏省现有高职院校90所，在校生68万人，在校生容量还可以增加18万人。尽管如此，江苏省此次高职扩招效果并不尽如人意。

11月初，在江苏举办的一场高职论坛上，有专家提到，以江苏为例，进行了两轮扩招报名，其中第二轮，省内80所高职院校357个专业，计划招收4.3万人，但由于种种原因，绝大多数院校都没有完成招生计划。

南京工业职业技术学院党委书记吴学敏认为，出现这样的现象很正常，“因为这是面向社会宽口径的招生，不是一锤子买卖。不是说一次性的招满，而是要实行常年招生。”

对于能否顺利完成扩招任务，同为职教大省的山东省，可以说毫无压力。他们的第二批高职扩招任务，早在今年8月份已超额完成。

根据《山东省高等职业院校扩招实施方案》，山东省高职院校扩招采取单独考试招生的方式进行，共录取56752人。该省将这次单独考试招生设为A、B、C三类招生计划。其中，A类计划主要招收高中阶段应届毕业生，安排招生计划22626人；B类计划主要招收退役军人，安排招生计划5646人；C类计划主要招收下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工等，安排招生计划28480人。考生按这三类计划分为三个群体，各群体单列计划、单独录取，群体之间不存在竞争。

据了解，从8月3日起，山东省已在全国先行启动高职院校扩招第二批报名工作，持续到8月6日，这一报名工作已顺利结束。据统计，截止到8月6日晚8点的数据，该省高职扩招报名人数已达到82276人。