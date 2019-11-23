“广州妈妈”情牵瓮安娃

今年以来，广州市教育局先后选派82名教师赴两地挂职支教，他们深入贵州17个贫困县17所学校，为当地的教育发展作出了重要贡献。

“我想考北大。”在瓮安六中，15岁的初三学生婷婷告诉记者。在她身旁，来自广州的“张妈妈”张东方露出了欣慰的笑容。张东方是广州市海珠区外国语实验中学的老师，2018年12月作为帮扶组成员，她来到贵州省瓮安六中挂职副校长。在贵州省毕节市和黔南州，像张东方这样的老师还有很多。今年以来，广州市教育局先后选派82名教师赴两地挂职支教，他们深入贵州17个贫困县17所学校，为当地的教育发展作出了重要贡献。

广州经验

为山区孩子幸福人生奠基

楼道里的德育长廊、班级外的班级名片上，有全班的集体照、课程表、班主任寄语、班级格言、班训、班主任一周工作计划，还有学生作业展示。教室里一片绿意盎然，每一个同学都有属于自己的小盆绿植。每一个走进瓮安六中的人，都会感叹这所学校的教育是真用心。“我们学校由4所不同的初中合并而成，教师平均年龄偏大，达到47岁。过去每一所初中都有不同的校园文化，整合在一起难免有各种摩擦。在教师专业化成长，学校内涵式发展方面，我们都遇到了瓶颈。广州的老师和专家们对我们的帮助很大。”瓮安六中校长郑小华告诉记者。帮扶团队来到瓮安六中后，瓶颈被一点一点地打破。帮扶组的老师们不仅自己上示范课，还牵线搭桥，引进院士专家，开展培训讲座。当地教师听完课，都有醍醐灌顶之感。

德育是学校的主阵地，帮扶的关键是“扶志”。在瓮安六中的德育工作中，“广州经验”也处处可见。在瓮安县挂职教育局副局长的陈鹏图与郑小华、张东方和学校的德育团队通过讨论、碰撞，结合学校文化设计了三个主题长廊，即生命教育长廊、传统文化教育长廊、中国心世界眼长廊。教育质量的提升在孩子身上得到了充分的体现。今年，瓮安六中中考达到“优分”等级的学生有64人，比去年多了12人。超过570分的同学，从去年的4人增加到今年的12人。更重要的是，孩子们心中有了梦想的种子，有了昂扬的斗志，他们未来的幸福人生，有了牢固的基石。

在广州多所小学开展的“生本教育”实践，也有望在毕节等地得到推广。毕节市纳雍县教育科技局教研室的张荣军老师说，在天河区跟岗期间，他深深地被“生本课堂”所打动：每一个学生的个性都得到舒张，每一个学生都能在课堂上体现自身的价值，每一个学生都特别喜欢这样的课堂。“课堂上有非常多分组讨论和合作学习的机会。问题的设置也都是开放式的，没有绝对的对和错，让每一个学生都有表达自己观点的机会。”张荣军说。

星火计划

燃起振兴山区教育之火

11月17日，贵州毕节市纳雍县赴广州天河区跟岗学员学校“星火计划”巡回交流活动在纳雍百兴中学举行。“星火”成员来自纳雍县不同乡镇。有的凌晨三点就从所在学校出发，花四个多小时驱车行驶100多公里的山路，一大早就来到百兴中学，希望全面了解这所学校师生的一日常规，一方面学习其先进经验和成功做法，另一方面，结合在广州跟岗的所学所思，对学校存在的问题把脉问诊，提出合理的意见建议。

“星火计划”是天河组团帮扶纳雍教育的县教育科技局挂职副局长詹雯与在广州参加过跟岗培训的纳雍县教师学员们一起“头脑风暴”的成果。2018年5月，詹雯从广州天河来到纳雍。工作极度投入，对纳雍充满了感情的她，主动把挂职时间一延再延。在下乡过程中，詹雯把发现到的好校长、好老师组织起来，开展了《纳雍人讲述自己的教育故事》五个系列活动，让40名好校长、好老师分享了他们立足本地如何做好教育的故事。她安排参加省、市级培训的老师再次成为培训师，让去到广州跟岗学校的后备干部回来再次做讲座，做培训，这些老师、校长犹如一个个发光体，让全县近6000名教师近距离学习身边的榜样。在学校听课的过程中，詹雯发现，不是当地老师没方法，而是他真的不知道该用什么方法，虽然每次下乡她都亲自示范，亲自带课，但一个人的力量总归有限，要让更多人的力量最大化地发挥出来，于是，她召集了在广州跟岗培训一、二、三期学员共75人，共同开展“星火计划”：每周四，三期学员各出两人，加上核心组的成员，大家一起到一个乡镇跟岗学员的学校进行全方位的听课、评课、出谋划策，用自己的智慧解决本土困难，让学员们将学到的知识和方法运用到教学过程中。在今后的日子里，学员们都将变成火种，成为振兴乡村教育的引路人。