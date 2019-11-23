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海外留学前 这些准备做好没？

2019-11-23 08:46 来源：广州日报 王婧
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　　2020海外春季入学在即。对于2020年春季入学的留学生而言，学制更加紧凑，这也要求出发前的准备要更高效、更细致，尤其对于没有海外生活和求学经历的人来说，尤需用心做好行前准备。

　　首先，重要、必要的文件要备齐，并反复检查确认。重要文件最好提前备份，除随身携带外，最好也在国内的家中留上一份，这样万一遗失时可以迅速提供相关信息。

　　需要注意的是，留学生也应提前安置好档案，这是很容易被忽视的一点。在你学成回国后，个人档案对工作、学位认证等都非常重要，千万不要掉以轻心。对于留学生来说，档案通常存放在户口所在街道、留学生服务中心等地。

　　日常用品准备不宜“贪多”

　　准备日常生活用品时不宜“贪多”。很多家长想到孩子一个人在国外生活多有不便，给孩子准备行李时不停地加东西，觉得这也需要带，那也离不了。对此，业内人士提醒，总的来说，带上必备的物品即可，对于容易在国外买到的物品可以酌情考虑不带。

　　另外，不同的航空公司对行李的规格和重量具体的要求可能不同，学生应提前了解，以免造成不必要的麻烦。还有不少物品是限制过境的，这些都要提前确定。

　　安排行程时也有诸多细节需要注意。不少学生收到录取通知书后觉得就万事大吉了，将学校寄来的其他资料置之不理，这是不提倡的。学生最好把学校寄来的所有资料都认真通读一遍，记下录取学校注册、开学等重要时间节点。如果学校给国际学生安排了接机，学生应记得去学校官方网站或渠道预订这一服务。

　　行程一旦确定，建议越早购买机票越好，能选择直飞就尽量直飞。不得不转机时，避免中转时间太仓促或太漫长，中途转机的等待时间以2~3小时为宜。

　　留学专家提醒，国外的生活习惯等都与国内有较大差异，建议学生出发前提前把功课做足，以更快更好适应留学生活。如今市面上也有不少入学辅导讲座，有需要的学生可根据自身情况有针对性地选择参与。

编辑： 罗予岐

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