聚焦老年，锐意创新——广州电大助力广州学习型城市建设

作为广州学习型城市建设的重要力量，广州电大聚焦老年，党建引领，锐意创新，必将为实现“老有所学，老有所乐”做出更多的贡献！

11月22日， 2019年全民终身学习活动周广东省开幕式在白云区举行。本次活动周的主题是“推动全民终身学习，加快建设学习大国”。活动旨在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的十九大关于“办好继续教育，加快建设学习型社会，大力提高国民素质”的要求，以及十九届四中全会关于“构建服务全民终身学习的教育体系”的战略部署。

活动现场

广东省教育厅党组副书记、副厅长邢锋、国家开放大学党委副书记刘臣、广东省成人教育协会会长、广东开放大学校长刘文清、广州市教育局党组成员、副局长谷忠鹏、广州电大党委书记詹德村、校长熊军等出席了开幕式。广州电大的终身教育品牌项目“广州终身学习大讲堂”及三项社区老年教育教学成果在会上受到表彰。

广州电大终身教育品牌项目“广州终身学习大讲堂”自2016年开展以来，在市政府、市教育局的指导和支持下，开展大讲堂744场，参加者累计达126万余人次（其中线下公益讲堂学习者6万余人次，线上直播收视观众近120万人次），平均授课满意率达90%以上，其创新“社区老年教育+互联网”、关注城乡社区治理“最后一公里”做法，探索出了独特经验，为广州经济社会发展作出了重要贡献。该项目不久前被评为全国2019年“终身学习品牌项目”。广州电大强强联手广东人民出版社，合作打造的"互联网+教育+出版"的社区老年教育新模式也已初见成效。

广州电大熊军校长代表项目发表获奖感言

在会上还宣布了获得2019年省教育教学成果奖（社区教育和老年教育类）的名单，广州电大的教学成果《构建数量、质量、特色三维并举的广州老年教育公共服务供给体系研究与实践》荣获一等奖，校本部《广州“四化双网”社区终身教育模式的构建与实践》、番禺分校《基于“五同促五感”教学理念的来穗老年人融入教育的探索与实践》荣获二等奖。

广州电大系统的办学业绩，获得群众和领导和好评，引起了众多媒体的关注。在活动现场在活动现场，国家开放大学党委副书记刘臣、广州市广播电视大学党委书记詹德村、校长熊军接受了广东电视台等媒体的采访。

国家开放大学党委副书记刘臣接受采访

广州电大党委书记詹德村接受采访

广州电大校长熊军接受采访

近日，中共中央、国务院印发了《国家积极应对人口老龄化中长期规划》，明确提出了“构建老有所学的终身学习体系”。作为广州学习型城市建设的重要力量，广州电大聚焦老年，党建引领，锐意创新，必将为实现“老有所学，老有所乐”做出更多的贡献！