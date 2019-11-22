广州市中小学智慧阅读（一期）总结暨基于阅读的课堂教学变革启动会在穗举行

11月22日，为全面落实《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，广州市教育研究院主办的广州市中小学智慧阅读（一期）总结暨基于阅读的课堂教学变革启动会在广州市第六中学顺利召开。

南方网讯 11月22日，广州市教育研究院主办的广州市中小学智慧阅读（一期）总结暨基于阅读的课堂教学变革启动会在广州市第六中学顺利召开。广州市教育研究院领导，智慧阅读项目负责人，各区教研机构领导和学校以及部分企业等代表参加了会议。

此次大会得到全国各地相关专家的关注和支持。知名教育家、作家及高校专家纷纷通过寄语或者视频的方式，肯定了广州智慧阅读培养学生阅读兴趣，将课堂改革的理念转化为基于阅读的课堂教学改革行动。

智慧阅读项目组发布《广州市小学生阅读状况白皮书》

特聘学术顾问、智慧阅读项目负责人谭健文老师在会上指出，广州市中小学智慧阅读项目是在广州市教育局领导下，以广州市教育研究院为建设和推进主体的项目，是广州智慧教育示范区的重要工程，写入了2019年广州市政府工作报告。

项目以“立德树人”为指导思想，以提升中小学生的阅读素养为总体目标，借助“互联网+”、大数据和移动互联技术，建设贯穿市、区、校、班、多级的学生智慧阅读平台，形成广州市基础教育“人-书-网”融合的体系，以此解决阅读行为和阅读数据非伴随性的重大专业难题。

基于中小学阅读大数据分析，《白皮书》对广州智慧阅读试点工作的成效进行了总结：一是学生的阅读兴趣显著提高，二是学生阅读好书的情况有所提升，三是学生阅读方法的使用情况全面改善，四是学生从阅读中获益的人数比例普遍增多，五是学校的书香校园建设如火如荼开展，六是家庭的阅读氛围与支持条件大幅度改善。

广州市教研院发布《基于阅读的课堂教学改革广州行动宣言》

广州市教育研究院党委书记、院长方晓波在会上强调，基于阅读的课堂教学变革，就是要以阅读为核心建设以学习者为中心的教育生态。基于阅读的课堂教学变革，就是要以阅读为依托建设以阅读者为中心的教学生态。基于全科阅读的课堂教学过程是一个螺旋上升的闭环结构。

围绕基于阅读的课堂教学变革，广州市教育研究院提出十项具体行动主张：一、让教师成为跨越时空的引领者、铸魂育人的带路人。二、让课堂成为学习者和阅读者的天堂。三、让校园“学生哥”成为幸福的“读书郎”。四、让教师成为阅读交响乐的“指挥家”。五、让“大部头”“小绘本”成为课堂的“精神食粮”。六、让全科阅读从一切可能的地方开始。七、让书韵课堂的朗朗声响装点孩子的人生梦想。八、让智慧阅读试点校成为课堂教学变革的先锋队和主力军。九、让阅读插上科技翅膀在课堂的天空中翱翔。十、让阅读成为社会新风尚，阅读育人蔚然成风。

阅读活动成果和阅读教育课例展示

会上还举行了广州市中小学智慧阅读（一期）“阅读活动设计成果”奖颁仪式。除此之外，还利用5G网络，现场同步直播部分学校教师上课，充分展示了广州市中小学智慧阅读倡导的中小学学科阅读教学范式、主题阅读教学范式和自由阅读教学范式。

据悉，广州市中小学智慧阅读项目（二期）即将启动，覆盖广州市300所中小学校，将在一期试点校已有成效的基础上，进一步开展基于阅读的课堂教学变革实践探索，在立德树人、培育时代新人上，做出切实的行动回应。