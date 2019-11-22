广州南洋理工职业学院校友会成立首设10万校友扶助基金

南洋校友会成立后，将在三个方面开展常态化工作。一是设立一项校友基金，通过扶持项目的方式资助母校困难学生完成学业；二是动员更多校友企业充分为母校毕业生提供更多就业岗位；三是深度参与母校第二课堂活动、课外导师团计划、招生宣传等工作，如支持校园创业大赛、职业技能大赛，赞助学生社团活动，指导与培训在校生实践实训等。

南方网讯（记者/杨丽）“我们此次设立专门的基金，用于资助母校困难学生，首次投入10万元。”11月20日，广州南洋理工职业学院举办校友会成立大会，该校原机电工程系模具专业2008届毕业生，现广州市忠百商贸有限公司、广州市绿湖饮料有限公司总经理的曾祥辉当选为第一任会长，他在就职发言中表示，校友会将通过设立基金、提供就业机会、参与校园文化建设等方式助力母校发展。

“多年来，广大校友时刻关注母校发展，并以不同的方式为母校建设献策献力。今天，我们成立校友会，是为了在母校与校友之间搭建起一条开展交流合作、加强互联互动的桥梁通道，把广大校友团结在母校的旗帜下，汇聚成母校的发展力量，打造校友们的精神家园，推动学校的高质量发展。”该校校长李国年在成立大会的致辞中说到。

据了解，南洋校友会成立后，将在三个方面开展常态化工作。一是设立一项校友基金，通过扶持项目的方式资助母校困难学生完成学业；二是动员更多校友企业充分为母校毕业生提供更多就业岗位；三是深度参与母校第二课堂活动、课外导师团计划、招生宣传等工作，如支持校园创业大赛、职业技能大赛，赞助学生社团活动，指导与培训在校生实践实训等。作为首届理事的2004级校友吴正宝所创办的广东朝阳全网通有限公司，多年来在用人上优先考虑从母校毕业的师弟师妹，且南洋毕业生实习工资总是高于同期其他实习生一千元。他说：“刚毕业的高职生普遍工资很低，过于严酷的职场会打击他们打拼的信心，我这样做是为了帮助师弟师妹们在初出校门时就树立良好的就业心态，改善和扩大他们的就业格局。”

广州南洋理工职业学院创建于1984年，2004年正式升格为全日制普通高等学校。35年的发展历程中，南洋理工栉风沐雨、艰苦创业，不仅为社会培养了一批又一批高素质技能技术型人才，也在各行各业沉淀了大量的人才资源。据悉，南洋校友会第一届理事会的31名成员中，就有23人是自主创业，以这23家为代表的南洋校友企业，大多与母校开展或拟开展校企合作，在用工用人上也优先考虑母校培养出的优秀人才。校友会的成立，将进一步密切南洋校友与母校的沟通联系，凝聚起广大校友的社会力量，为母校在人才培养、招生就业、校园文化建设等方面创造更多契机，助推南洋更快发展。