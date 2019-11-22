惠州：普惠性幼儿园学年保教费有标准了

惠城区出台了《普惠性幼儿园认定、扶持和管理工作方案》，普惠性幼儿园每年认定两次，符合条件的幼儿园都可以自愿申报，获得认定后，普惠性幼儿园享受各级政府专项财政补贴政策。

日前，惠城区出台了《普惠性幼儿园认定、扶持和管理工作方案》，普惠性幼儿园每年认定两次，符合条件的幼儿园都可以自愿申报，获得认定后，普惠性幼儿园享受各级政府专项财政补贴政策，政府通过以奖代补、师资培训、生均拨款、结对帮扶等方式，扶持普惠性幼儿园发展。认定为普惠性幼儿园在分类定级、评估指导、科研项目申报、教师培训和职称评审等给予重点扶持。

严重违规者取消

普惠性幼儿园资格

据悉，普惠性幼儿园是指依法设立、办学规范、科学保教、收费合理、面向大众提供普惠性学前教育服务的幼儿园。符合普惠性幼儿园认定标准的幼儿园均可申报。普惠性幼儿园每年认定两次，认定后有效期为三年。每年3月中旬、10月中旬，符合认定标准的幼儿园提出书面申请。区级教育行政部门对申报的普惠性幼儿园进行评审，将评审认定后的情况进行公示，公示无异议将认定名单上报市教育局备案。

普惠性幼儿园原则上实行自愿申报和退出机制，举办为普惠性幼儿园的新建城镇小区配套幼儿园除外。普惠性幼儿园在有效期内申请退出的，应当以书面形式向区教育行政主管部门提出申请，并退回有效期内获得的财政补助。

普惠性幼儿园在认定后有效期内，出现未履行办学承诺、违规收费、违规使用补助经费、年检不合格、违背教育规律教学、克扣幼儿伙食费、教师工资弄虚作假等行为的，取消其普惠性幼儿园资格，终止对其的扶持政策。出现安全责任事故、保教质量严重下滑和严重违规办学行为的，取消其普惠性幼儿园资格，追回财政补助，并视情节严重程度，由教育行政部门依法依规进行处罚或移交司法部门依法追究法律责任。

保障普惠性幼儿园

覆盖各镇街村社

方案提出，认定为普惠性幼儿园享受各级政府专项财政补贴政策。政府通过以奖代补、师资培训、生均拨款、结对帮扶等方式，扶持普惠性幼儿园发展。认定为普惠性幼儿园在分类定级、评估指导、科研项目申报、教师培训和职称评审等给予重点扶持。区教育行政部门负责统筹规范全区普惠性幼儿园的布局，以方便幼儿就近入园为原则，尽量保障普惠性幼儿园覆盖各镇(街)、社区及农村。

普惠性幼儿园在按程序获得认定后，由法定代表人签署《普惠性幼儿园办学承诺书》，报区级教育行政部门备案。教育行政部门要不断完善普惠性幼儿园督导评估体系和年检制度，加强对办学方向、办学行为、办学条件、保教质量和管理水平的有效监管，督促普惠性幼儿园改善办园条件，提高办园质量。要加强对普惠性幼儿园保教活动的过程性指导和监测，鼓励和帮扶普惠性幼儿园创设有益于儿童主动探究和社会交往的教育环境，推进保教人员在保教工作中有效落实《幼儿园教育指导纲要(试行)》、《3-6岁儿童学习与发展指南》和《广东省幼儿园一日活动指引(试行)》。

教育行政部门要建立健全普惠性幼儿园监管机制，创新监管方式，运用学前教育管理信息系统做好普惠性幼儿园的数据统计和信息监督管理工作。教育行政部门每年向社会公布普惠性幼儿园名单和财政补助补贴情况等，并适时通过暗访、随机检查、调研、举报核查等措施对普惠性幼儿园进行监查，幼儿园要将办园行为公示以及投诉举报电话966723或2677408上墙，接受社会监督。

应定期公开经费收支情况

根据统计行政部门向社会公布的上年度人均居民收入，区教育行政部门测算出每年普惠性幼儿园收费最高标准。教育行政部门结合各类幼儿园运营成本、政府投入、幼儿园等级以及当地经济发展水平和居民承受能力，分层次指导普惠性民办幼儿园保教费标准，面向社会公开，接受社会监督。各职能部门要加强普惠性民办幼儿园收费监管，确保各项收费规范、公开、有据、合理。

据了解，普惠性幼儿园保教费不超过教育主管部门发布的最高标准，幼儿园学年保教费收费标准价格区间以惠城区上年度居民人均可支配收入25%以下为参考数，乡镇普惠性幼儿园保缴费收费标准以上年度村民人均可支配收入30%以下为参考数。水口、小金口区域普惠性幼儿园保教费收费标准相对市区普惠性幼儿园价格区间略低。省、市、区等级园收费可在参考数基础上分别上浮15%、10%和5%。区级(或以上)科学保教示范园收费可在参考数基础上上浮30%。

普惠性幼儿园应当定期公开经费收支情况，接受教育行政部门和财政部门财务审计。教育和财政部门要健全普惠性幼儿园的资产财务监管机制，对财务管理混乱、挪用财政补助或抽逃资金的，一经查实，取消其普惠性幼儿园资格，停止享受政府的扶持政策，三年内不得再申报普惠性儿园。加强对奖补资金管理和使用的监督，提高资金使用效益，对虚报、冒领、挤占、挪用专项资金等行为，按照有关规定严肃处理。

普惠性幼儿园认定条件：

(一)依法规范办学。办学证照齐全、合法有效。上一年年度检查合格，内部管理规范，在申报日前1年内未发生重大安全责任事故、无区级以上通报批评或处罚。使用校车的幼儿园，遵守幼儿园校车使用的相关管理规定。

(二)收费合理合规。收费项目符合规定，保教费标准不高于区教育行政部门公布的普惠性幼儿园保教费最高指导价，并在规定时间(一个学年以上)保持稳定。收费行为规范，按规定进行收费公示，无乱收费现象。

(三)保教有序科学。遵照教育部颁布的《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》和省教育厅《广东省幼儿园一日活动指引(试行)》等有关规定和要求，合理安排幼儿一日生活，科学开展保育教育活动。教育教学环境创设、活动组织形式及内容符合幼儿年龄特点和发展需要，以游戏为基本活动，无“小学化”倾向。

(四)教职工配足配齐。按照国家和省的要求配备教职工，各类人员具备相应的从业资格。教师持证率、学历达标率、年流动率符合相应等级的幼儿园督导评估要求。

(五)保障工资福利待遇。全园教职工工资总额占当年保教费收入的比例不低于50%，教师个人最低工资不低于惠州市人民政府公布的当年全市最低工资标准的1.5倍。与教职工签订劳动合同，依法为教职工足额购买社会保险，包括养老保险、职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。

(六)管理规范安全。建立健全各项内部管理制度，幼儿园办园条件达到规范化办园标准以上要求，运转正常。当期经费核算资金足额存入惠城区幼儿园三方资金监管账户，委托银行代发教职工薪酬。幼儿园财务实行独立核算，依法依规进行年度财务审计。园舍建筑安全完好，设备设施能正常使用、定期更新。