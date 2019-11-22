快看，高校新增9大专业

根据《普通高等学校高等职业教育（专科）专业设置管理办法》，在相关学校和行业提交增补专业建议的基础上，教育部组织研究确定了2019年度增补专业共9个，现予公布，自2020年起执行。

教育部官网消息，根据《普通高等学校高等职业教育（专科）专业设置管理办法》，在相关学校和行业提交增补专业建议的基础上，教育部组织研究确定了2019年度增补专业共9个，现予公布，自2020年起执行。

氢能技术应用专业

衔接中职专业举例：化学工艺、化工仪表及自动化、工业分析与检验、电气技术应用

接续本科专业举例：新能源科学与工程、能源与动力工程

培养目标

本专业培养德、智、体、美、劳全面发展，具有良好职业道德和人文素养，掌握氢能技术专业知识与技术技能，面向氢气制备、储存、运输、加注及氢燃料电池生产与应用等技术领域，能够从事氢气生产设备操作与维护、氢气生产工艺管理、氢气储存运输加注、氢燃料电池装配与维护、氢能应用等工作的高素质技术技能人才。

就业面向

主要面向氢气制备企业、氢燃料电池生产企业、氢能汽车生产企业、加氢站、氢能应用领域的企业，从事系统运行、检测维护、检验分析、电池装配与维护、安全监管等工作。

集成电路技术应用专业

衔接中职专业举例：电子与信息技术、电子技术应用

接续本科专业举例：电子科学与技术、微电子科学与工程

培养目标

本专业培养德、智、体、美、劳全面发展，具有良好职业道德和人文素养，掌握微电子工艺和集成电路设计领域相关专业理论知识，具备微电子工艺管理、集成电路设计及应用等能力，从事微电子制造和封装测试工艺维护管理、集成电路辅助逻辑设计、版图设计和系统应用等方面工作的高素质技术技能人才。

就业面向

主要面向半导体制造、集成电路设计等企事业单位，在微电子工艺技术员、集成电路逻辑和版图设计助理工程师、系统应用工程师等岗位，从事微电子工艺制造和封装测试、集成电路逻辑设计、版图设计、FPGA开发与应用、芯片应用方案开发等工作。

人工智能技术服务专业

衔接中职专业举例：计算机应用技术、计算机网络技术、软件与信息服务

接续本科专业举例：人工智能、智能科学与技术、计算机科学与技术、软件工程

培养目标

本专业培养掌握人工智能基础专业理论知识、应用技术，具备人工智能技术应用开发、系统管理与维护等能力，从事人工智能相关的应用开发、系统集成与运维、产品销售与咨询、售前售后技术支持等工作的高素质技术技能人才。

就业面向

主要面向人工智能产业及其应用相关的企事业单位，在人工智能技术应用开发、系统运维、产品营销、技术支持等岗位群，从事人工智能应用产品开发与测试、数据处理、系统运维、产品营销、技术支持等工作。

高铁综合维修技术专业

衔接中职专业举例：铁道施工与养护、铁道信号电气化铁道供电

接续本科专业举例：土木工程、轨道交通信号与控制、电气工程及其自动化

培养目标

本专业培养掌握高速铁路线路、路基、桥涵、隧道、信号、接触网、电力等设备设施（以下统称高铁基础设施）综合维修一体化知识和技术技能，能够从事高速铁路基础设施运营维护和普速铁路综合维修一体化生产工作的高素质技术技能人才。

就业面向

面向高铁基础设施运维领域，从事高速铁路线路、路基、桥涵、隧道、信号、接触网、电力等设备设施的检查、故障诊断及应急处置、一般性养护维修等工作，从事普速铁路工电供综合维修生产一体化工作。

跨境电子商务专业

衔接中职专业举例：跨境电子商务、电子商务、网络营销、国际商务

接续本科专业举例：电子商务、国际商务、国际经济与贸易、市场营销

培养目标

本专业培养掌握跨境电子商务领域相关专业理论知识，具备跨境电子商务网络营销、活动策划、平台运营等能力，从事跨境电子商务平台运营及数据分析、视觉营销、网络客服等工作的高素质技术技能人才。

就业面向

主要面向跨境电子商务应用企业，从事跨境电子商务平台运营、视觉设计、跨境电子商务网络营销与活动策划、跨境电子商务客户服务等工作。

研学旅行管理与服务专业

衔接中职专业举例：旅游服务与管理

接续本科专业举例：旅游管理、旅游管理与服务教育、汉语言文学

葡萄酒营销与服务专业

衔接中职专业举例：酿酒工艺与技术、高星级饭店运营与管理

接续本科专业举例：葡萄与葡萄酒工程

陵园服务与管理专业

衔接中职专业举例：现代殡仪技术与管理

接续本科专业举例：公共事业管理

冰雪设施运维与管理专业

衔接中职专业举例：休闲体育服务与管理、体育设施管理与经营

接续本科专业举例：冰雪运动