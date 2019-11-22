2020高考倒计时200天丨“备考家庭”总是战战兢兢？试试这些方法有效进行亲子沟通

如何向孩子传递自己的“期望”，避免“关系式破裂式谈话”？记者梳理全球职业规划师陈璐关于家庭备考的一些技巧，助力家长们解决陪考路上的“头疼事”。

进入到高三，不少“备考家庭”战战兢兢，想尽办法为考生营造优质的学习、生活环境。面对每周末仅有的一天亲子相处时间和日渐逼近的高考，家长希望尽可能与孩子多交流，了解孩子现状并将自己的人生经验及资讯信息渗透给孩子，但又怕孩子不愿坦露心声、压力大发脾气等。

如何向孩子传递自己的“期望”，避免“关系式破裂式谈话”？怎样才能温和、有技巧地与考生谈论其成绩、兴趣、未来发展方向等？今天，正值2020年高考倒计时200天，记者梳理全球职业规划师陈璐关于家庭备考的一些技巧，助力家长们解决陪考路上的“头疼事”。

家长如何向孩子传递“期望”，三点建议快收好

在南方青春高考季—2019高招会中，全球职业规划师陈璐问及现场家长“让孩子更成功还是更幸福，你会选择哪一个？”，大部分听众选择了“更幸福”的选项。

在陈璐看来，选择“更幸福”的目标并不难，难在坚持这个选择。“我们处于一个比较的体系中，在成长过程中，不断被比较。”她表示，孩子在学校时，家长会与其他孩子比较成绩排名，比较学校名气大不大、专业是否吃香。孩子工作后，会比较职业地位和工资收入。某种程度，这些比较都蕴含着“期望”。

家长的“期望”究竟是什么？陈璐归纳为三点：期望孩子是身心健康的人；期望他是快乐学习的人；期望他是有一个有愿景且积极成长的人。

如何向考生传递这些“期望”，陈璐也为家长们提供了三点建议：

第一是家长要保持学习、成长、包容，孩子做出选择时，需要给他一个空间，让他有表达的机会。

第二是要提升为人父母的能力和水平，学习一些与孩子沟通互动的话术。比如，家长要注意说话的语气，平静耐心的交流，更容易被接受；注意谈话的方式和内容，多听孩子说，切勿随意盲目指导，更不要通过比较来“激励”孩子；注意说话的时机：在孩子有心理准备、情绪较好的时候进行沟通，尽可能创造一种宽松、和谐的家庭气氛。

第三是要成为孩子成长的引路人和支持者，因为孩子以后经历的路程，家长不能代替，而只能做他的支持者。

避免“关系破裂式谈话”，高三规划有技巧

在日常生活中，家长与孩子之间的“相爱相杀”，还表现在“关系破裂式谈话”上。陈璐以一则“童话”形象地描绘出这种谈话的情景：

“青蛙找妈妈，找了很久，妈妈妈妈，我终于找到你了。青蛙妈妈说，孩子，你终于找到我了，我很开心，但是你的作业做完了吗？孩子就说，走吧，这不是我们的亲妈。”她表示，这种谈话的方式不是在沟通，而真正的沟通需家长倾听孩子的想法。

怎样才能准确把握孩子的兴趣类型？陈璐支招，与孩子谈兴趣时，第一句话可以问：你最喜欢做的事情是什么？第二句话问：做这件事情让你觉得最享受、价值最高的点在哪里？根据霍兰德职业兴趣分类理论，共有6种职业兴趣类型：常规型、艺术型、实践型、研究型、社会型、管理型。“问第二个问题，就是在了解孩子的兴趣类型。”陈璐谈到。

还有一个家长密切关注的问题，就是如何规划考生未来的专业、职业方向。兴趣不一定是职业选择的唯一标准，陈璐进一步给出“职业定位十字架”，根据兴趣和能力两个维度，划分出四个区间。其中，兴趣高、能力高的部分，就可以当做未来职业方向；兴趣高、能力低的部分，可以作为爱好培养。如果遇到孩子兴趣低、能力低的事情，意味着这是孩子的盲区，不要强迫孩子去做。

“其实职业是什么，不是决定我们高低的起始点，职业做到什么程度，才是决定我们在社会高度的起始点。”陈璐说，未来社会变化越来越快，我们要做的是帮助孩子了解这些专业大学信息和职业信息，同时更要引导孩子认识自己喜欢做什么，愿意做什么。以这种喜欢和愿意作为确定性，应对社会和职业发展的不确定性。

家长始终是孩子最坚强的后盾，在高三这个人生的关键阶段，家长首先要自己调节好心态，少点焦虑和不安。积极给予孩子以支持和帮助，一起攻坚克难，一起努力成长。

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【记者】唐巧燕

【来源】南方号“南方青春高考季”