多语互联世界，广外成立非通用语种智能处理重点实验室

11月20日，广州市“非通用语种智能处理重点实验室（以下简称重点实验室）”成立仪式暨建设研讨会在广东外语外贸大学南校区举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/马钰苏）11月20日，广州市“非通用语种智能处理重点实验室（以下简称重点实验室）”成立仪式暨建设研讨会在广东外语外贸大学南校区举行。中国工程院院士方滨兴教授、广东外语外贸大学副校长王廷惠教授、中国人民解放军战略支援部队信息工程大学唐慧教授、苏州大学特聘教授张民教授、哈尔滨工业大学教育部微软语言语音重点实验室主任赵铁军教授、中国科学院自动化研究所宗成庆教授、广州市科技局基础研究处麦胜文副处长及广外相关学院教师代表出席了仪式。

会议现场

王廷惠指出重点实验室应充分发挥广东外语外贸大学在华南地区非通用语种的研究与人才培养优势，创新非通用语种智能计算研究平台，研究数据驱动与知识引导的非通用语种人工智能新方法，助力广州与“一带一路”沿线国家的文化交流和经贸往来，为广东外语外贸大学语言学研究，尤其是在非通用语种语言教学、国别研究，以及网络空间内容安全学科方向的发展、学校的学科增长提供有力支撑。

重点实验室学术委员会主任、中国工程院院士方滨兴教授主持了实验室建设研讨环节，信息学院院长、重点实验室主任蒋盛益教授对实验室的发展定位、建设目标及相关成果情况进行了具体介绍，各位专家则就重点实验室在特色研究、目标设定、计算机和语言的交叉研究等方面建言献策。

据悉，广州市非通用语种智能处理重点实验室秉承“多语互联世界，智能服务社会”宗旨，主要研究方向包括：语言智能处理、语言知识工程和语言服务三个方面。重点实验室将重点打造有特色和领域优势的研究方向，更好地服务于广东经济社会发展，服务于国家语言文化战略、国家安全战略发展，预期建设成为国内外有较大影响力的非通用语言研究平台。