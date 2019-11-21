广轻：“8+2”推动“扩容、提质、强服务”

广东轻工职业技术学院出台“8+2”方案，以筑牢培根铸魂工程为基础，以紧抓干部队伍建设为关键，以立足培育大师团队为重点，以突出高水平专业群建设为抓手，以构建信息化服务体系为特色，以围绕师生满意度为检验标准，为广轻“扩容、提质、强服务”推动高质量发展明确了“任务书”、制定了“施工图”。

南方网讯（记者/陈伟峰 通讯员/林怡如)为贯彻落实《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划（2019—2021年）》，广东轻工职业技术学院出台“8+2”方案，以筑牢培根铸魂工程为基础，以紧抓干部队伍建设为关键，以立足培育大师团队为重点，以突出高水平专业群建设为抓手，以构建信息化服务体系为特色，以围绕师生满意度为检验标准，为广轻“扩容、提质、强服务”推动高质量发展明确了“任务书”、制定了“施工图”。

坚持思政教育为先筑牢培根铸魂工程

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上发表重要讲话指出，“要坚持把立德树人作为中心环节，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人”，强调“要全面贯彻党的教育方针，解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题”。

做人先立德，做事德先行。为学习贯彻习近平总书记的重要讲话精神，广东轻工职业技术学院围绕落实立德树人根本任务，以培育具有“德能兼备、工匠精神、家国情怀”综合素养的复合型技术技能人才为理念，坚持目标导向和问题导向，立足于解决如何构建育德育心结合、思政课程与课程思政结合、德智体美劳结合的“三结合”铸魂育人模式等重点难点问题，出台了《广东轻工职业技术学院思政品牌引领工程三年行动计划（2019-2021年）》，切实解决广轻思政工作存在的“广度”“深度”“效度”和“信度”问题，形成合力育人、协同育人的长效机制。通过以广轻思政协同创新研究中心为平台，提升教学质量、在教学、科研和社会服务能力方面打造卓越思政课教师队伍，高标准建设数字马院等措施，为学校专业、学科建设提升工程奠定坚实基础；通过实施“四个一”课程思政改革，打造一批具有鲜明课程思政特色的专业（群）、一批品牌在线课程、一批品牌课程标准、一批品牌教学名师，构建融思想政治理论课、通识课、专业课等各类课程于一体的立体化课程体系，形成360度“熔炉式”思想政治教育主渠道；通过构建“党建引领、协同创新、多元载体、课堂联动”的三全泛在大思政教育体系，打造多位一体全员育人格局，建设校企多元协同育人平台，形成一二三课堂联动教学体系，实施“党建文化铸魂、思政文化塑行、专业文化强能、传统文化明德——四个文化进社区”工程，建设“信息技术+”学生教育管理服务平台，动态测评学生素质培养关键指标，构建学生培养全程反馈纠偏机制，培养德智体美劳全面发展的合格建设者和可靠接班人。

紧抓“关键少数”发挥“关键作用”

“教者，效也，上为之，下效之。”领导干部是推动工作的“关键少数”，干部队伍建设是具有先导性、基础性和战略性的关键工作。广轻在新时期、新阶段，面临着“双高”建设和高质量发展的新任务、新挑战，学校党委高瞻远瞩，立足于解决干部培养大漫灌、针对性不强；干部队伍建设重管理、轻培养，重选拔、轻规划等重点难点问题，在充分调研和论证的基础上，出台了《干部队伍建设三年行动计划（2019-2021）》，通过使用信息化技术，在智慧党建管理平台的基础上，依托智慧校园3.0建设干部成长电子档案，把干部的个人基本信息、成长信息、教育培训、工作情况、年度考核、日常考核、谈心谈话、工作纪实等方面内容记录存档，实行跟踪动态管理，通过精准画像、因材施教，依据诊断、照单抓药，分类差异化订制干部培养计划，按照党政干部、业务职能部门、二级学院专业干部、二级学院党务工作者分类，有针对性的补短板、强弱项，提高效率，节省资源，解决干部分类施策，精细化培养的难题。

通过建立纵横贯通的多岗位锻炼机制，顶层设计干部成长链条。一是对于有潜力、有意愿的年轻干部通过到职能部门-二级学院，业务部门-审计、监督部门等双向挂职，贯通业务技能链，培养大局观。二是尝试“适岗期”制度，根据干部队伍建设长期规划，根据分析研判，挑选合适后备干部进行为期一年的适岗，根据履职情况进行选任和交流。三是夯实“三线”干部淬炼基础。有意识、有计划组织年轻干部到教学、学生管理、科技服务基层一线、到困难重重、环境复杂、任务繁重、条件艰苦的坚守职责的一线、到学校重点关注的重大项目、重点工程开拓创新的勇于担当的一线经风雨、壮筋骨、磨意志、长才干。

重基层、打基础、育干部、重历练，既是干部工作应遵循的法则，也是符合干部成才的规律。《干部队伍建设三年行动计划（2019-2021年）》的实施将实现干部培育、选拔、管理、使用工作从“粗放化”向“精细化”转变，成为建设一支数量充足、结构合理、素质优良的干部队伍的保障，为把广轻建设“中国特色国际知名”的高职院校提供坚强的组织保证，发挥“关键作用”。

立足培育大师团队用好人才第一资源

“为政之要，惟在得人。”广轻立足于解决技术技能型人才培养、“双师型”教师队伍和高素质高水平复合型师资团队建设、师资队伍国际化等重点难点问题，在充分调研和论证的基础上，出台《卓越团队建设三年行动计划（2019-2021年）》，通过推进以岗位管理和职称评审为重点的评聘制度改革，以工作数量和质量相结合的内部收入分配制度改革，实施高层次创新人才建设计划、“双师”素质结构教师培养计划、教学名师与教学团队培育计划、创新创业工作室计划、卓越团队三年培训计划以及教师队伍国际化行动计划等措施，解决教师技术技能不足、社会培训能力不强、团队建设不够等问题，从而全面提升教师教育教学能力；大力培养优秀青年教师；使教师能够及时掌握国际先进知识和技术，具有国际理念和国际视野；打造优秀教学团队、技术服务与科研团队、创新创业导师团队、培训服务团队；校企共育一批师德高尚，能力精湛“工匠型”大师团队。

突出高水平专业群推进新兴技术应用

为进一步做好专业群建设与发展工作，全面提高专业群人才培养能力，切实加强相关专业群与高端产业的对接，有力推进人才培养更好地服务相关产业高端，日前，广东轻工职业技术学院在充分调研和论证的基础上，出台《专业群建设发展三年行动计划（2019－2021年）》，通过明确“专业群定位与特色、专业群师资队伍、专业群人才培养质量、专业群教育教学改革与创新、专业群社会服务贡献与社会声誉、专业群国际交流与合作、专业群产教融合”等建设指标，加强组织领导与强化管理督查，明确责任分工与提升协同合作，建立评估考核与诊断改进机制，落实资金保障与提高使用效益，构建专业群建设发展行动计划路线图，明确专业群建设任务计划表等措施，推进广东轻工职业技术学院专业群更好适应国家发展战略和经济社会发展需求，打造一批国家级、省级、校级专业群，重构专业群对接战略性新兴产业需求，培养新经济条件下战略性新兴产业需要的高素质技术技能型人才，推进新兴技术应用。

构建“智能+职教”体系推动治理模式变革

广轻面向跨界融合、创新发展的“三大一强”（大教学、大管理、大保障、强督查）高校业务治理模式，以问题为导向，立足于解决信息化建设要适应、支撑创新治理模式的问题、解决多年的信息化项目叠加式建设引发的信息孤岛问题、解决“云大物智”等新兴技术带来的教育信息化变革需求等重点难点问题，按照“服务全局、融合创新、深化应用”的原则，在充分调研和论证的基础上，出台《信息化建设三年行动计划（2019-2021年）》，通过顶层设计的智慧校园3.0一体化建设，引入技术中台、数据中台、业务中台的架构，构建具有轻工特色的“智能+职业教育”信息化支撑体系，深化大数据、人工智能在学校空间重建、人才培养模式、教育服务模式和教育治理模式创新的全流程应用，实现新技术支持下的教育模式变革和学校生态重构，信息化整体水平位于全国高校前列，具有一定的引领示范效应。

围绕师生检验标准共建共享幸福校园

广轻坚持“以师生为中心”，以师生“满意不满意、高兴不高兴、答应不答应”作为检验工作成效的标准，以学校高水平高质量的发展，为广大师生员工提供个人发展的强大支撑，共建共享，不断提高全校师生的获得感和幸福感。自深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来,广轻立足于解决师生“操心事、烦心事、揪心事”等重点难点问题，广泛开展调研活动，通过召开座谈会、宿舍走访、书记茶座，畅通意见建议反映渠道。在充分调研和论证的基础上，出台《幸福校园建设三个工作方案》。一是建设优美的校园环境，提升师生幸福指数。通过校企合作建环保教育基地的方式，打造南海校区集环保、休闲、锻炼、四个文化融入等一体的宜学宜居校园环境；开拓广州、南海两校区现有学生宿舍区学生活动空间，为文化育人建设提供了基础条件，把学生思想政治教育、健全人格培育、专业素质成长、规范行为养成等育人要素全面渗透于学生生活社区的全方位、融合于学生生活的全过程、贯穿于全体师生员工行为范畴。二是切实解决师生生活存在的问题。针对师生反映强烈的问题,进行整改。如教工食堂基础设施落后及存在电路老化问题，学生宿舍缺乏维修、没有空调、喝水不方便等问题。三是坚持以人为本，实施精准服务，真心实意为教职工办实事做好事。

广轻深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照“8+2”施工图，把各项重点任务具体化、项目化、指标化，做到可操作、可量化、可考核，坚持边学边改、边查边改、应改尽改、立行立改、纳入计划改，对师生反映强烈的问题，列出清单，建立台账，落细落小，逐项整改，不断推动学校高质量发展，不断提升师生获得感、幸福感及安全感。