广东交通职业技术学院师生团队献礼70周年国庆彩车制作记

广东交通职业技术学院汽车与工程机械学院副院长郭海龙博士、陈翔老师和6名学生组建技术攻坚团队有幸参与到“扬帆大湾”主题彩车的设计制作中，并做出了突出贡献。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/高洁 郭海龙）2019年10月1日，中华人民共和国迎来了70周年国庆庆典。本次庆典活动中的群众游行环节，有70组彩车缓缓行驶通过天安门广场，祝福伟大祖国繁荣昌盛，气势恢宏、蔚为大观。其中我省制作的“扬帆大湾”主题彩车别出心裁、标新立异。令人振奋的是广东交通职业技术学院汽车与工程机械学院副院长郭海龙博士、陈翔老师和6名学生组建技术攻坚团队有幸参与到“扬帆大湾”主题彩车的设计制作中，并做出了突出贡献。

临阵受命 迎难而上

彩车承办单位——广东省歌舞剧院，通过调研，找到了广东交通职业技术学院汽车与工程机械学院副院长郭海龙博士，并于2019年7月由广东省文化和旅游厅向广东交通职业技术学院发了选调函，选调郭海龙和陈翔两位老师参与彩车底盘的改装方案设计、风险评估、仿真计算、技术支持等工作。

图1 汽车与工程机械学院郭海龙和陈翔老师的选调函

接到任务后，郭海龙和陈翔带领6名学生，在指挥部提出严格保密要求的情况下，考虑到不能影响正常的学校教学和各项工作，所以主要利用晚上、周末和暑假时间开展工作。最紧张的时期，团队连续工作到凌晨3点多，第二天仍要回到学校各自的岗位中保证正常的工作和学习。虽然时间紧、任务重、压力大，但团队成员觉得能够参与本次工作，倍感光荣，想到能够为70周年国庆献上自己的知识、技能和智慧，浑身便充满了力量，也是对国家多年培养的一份回报。

图2 郭海龙、陈翔及学生团队工作场景（由于保密要求，现场没有拍摄照片）

攻坚克难 玉汝于成

在给观众呈现精彩纷呈的彩车效果背后，项目团队和省歌舞剧院团队开展了大量的工作，方案和实车经过了多轮甚至“颠覆性”的修改。其中：车辆如何承载如此庞大复杂的设计元素、满足静态和动态性能技术要求以及如何满足指挥部提出的保密、安全等方面“万无一失”的综合要求便是摆在彩车制作组面前的一个重大课题。郭海龙技术攻坚团队结合在改装领域的优势和与汽车主机厂及改装厂的良好合作资源，主要承担汽车底盘部分的选型、性能计算（含：承载能力计算、改装结构安全性计算、行驶车速稳定性计算、车辆防风防斜可靠性计算、有限元分析等），改装方案设计（含：驱动桥改装方案、车头改装方案、承载车架改装方案、效果呈现部分和底盘部分的匹配方案等），技术支持（含：车辆应急预案制定、与一汽底盘厂设计技术人员沟通、与改装厂技术沟通、与指挥部进行沟通和技术答辩等）。

技术攻坚团队的精心构思助推“扬帆大湾”主题彩车既突出了富于广东地域特色的木棉花、海上帆船元素，也体现了广州“小蛮腰”、深圳平安大厦以及港珠澳大桥等建筑地标，同时还以高度概括的设计语言，表现了4K、5G、智能制造等诸多高科技元素，色彩搭配富有现代感，充满科技感，获得一致好评。

图3 70周年国庆广东“扬帆大湾”彩车

值得一提的是，“扬帆大湾”主题彩车中间层88条长板组成了“数字海洋”。这些长板在88台伺服电机的带动下，形成波涛汹涌的“海浪”，翻转变化动感强，从上空俯瞰，视觉效果让人惊艳。这种车体本身形成的大幅动态语言，也是广东彩车的一大亮点，而对技术攻坚团队而言，也是着力攻坚的一大难点。

图4 工作过程中的一些技术资料

守初心使命 为党旗增辉添彩

在技术攻关的同时，团队成员中部分老师和同学还拥有另外一个身份——光荣的共产党员。他们时刻以党员的初心和使命激励自我，倾情、倾力地投入彩车的设计中。副院长郭海龙不忘入党誓词，率先垂范“守初心”，以上率下“担使命”，坚持推动团队攻坚，推进党员不畏难、不妥协的思想，团队成员逐渐从担心问题到勇于解决问题发生了转变。当广东号“扬帆大湾”彩车，缓缓行驶过天安门广场的那一刻，项目团队欢呼雀跃，热血沸腾，深感骄傲和自豪。

“为祖国的繁荣强盛奉献青春力量是激励我们工作的精神来源！”这个年轻又拥有强大的技术和精神核心的团队，正是始终保持着这种初心和使命，才能攻坚克难，创造辉煌。团队成员在这次磨练中再次深深体会到个人与祖国的紧密相连，用亲身体验接受了一次爱国主义洗礼教育。

“不忘初心，牢记使命”，作为新时代的教育工作者和共产党员，这个战斗团队将依托组织优势，不断拓展人才引领平台，不负组织培养与重托，不断提升技术本领，发挥党员模范带头作用，以“新作为”谱写“新篇章”，坚定党员的革命精神和爱国信念：“踏平坎坷成大道，斗罢艰险又出发！”