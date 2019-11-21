首届广州市终身教育（老年教育）工作会议召开，学界业界代表共谱老年教育新篇章

11月13至15日，2019年广州市终身教育（老年教育）工作会议暨“推动老年教育高质量发展”专题培训会在南沙首次召开。

南方网讯 党的十九届四中全会明确提出，构建服务全民终身学习的教育体系。聚焦并办好终身教育中最后阶段的老年教育，是服务全民终身学习教育体系建设的重要举措，是积极应对人口老龄化的重要抓手，更是加快建设学习型社会，助力社会治理的有效途径。11月13至15日，广州市教育局主办、广州市广播电视大学承办的2019年广州市终身教育（老年教育）工作会议暨“推动老年教育高质量发展”专题培训会在南沙首次召开。广州市教育局党组成员、副局长谷忠鹏，广州市广播电视大学党委副书记、校长熊军，及市教育局、各区教育局、市电大（广州老年开放大学）各学院相关负责同志参加了会议及专题培训。

凝心聚力促发展，老年教育谱新篇

市教育局职业教育与成人教育处处长王军总结了2019年广州终身教育发展及推进老年教育工作，充分肯定了全市终身教育各板块工作的喜人态势，尤其是广州老年开放大学推进老年教育所取得的成绩，并对2020年全市老年教育工作进行了部署。

（市教育局职成处处长王军总结2019年老年教育工作，并作2020年工作部署）

（市教育局职成处副处长刘冠明主持会议）

市教育局副局长谷忠鹏在大会上发表了讲话，强调要提高认识，把推进老年教育放在重要位置，要正确看待成绩，认真认识不足，从加大统筹力度、坚持任务导向、创新工作方法、加强检查督办等方面开展工作，保证国家、省市老年教育规划的完成，推动老年教育事业高质量发展。

（市教育局党组成员、副局长谷忠鹏讲话）

会上还对广州老年开放大学、广州数字化社区学习优秀单位、优秀课程、优秀教师、优秀管理者、优秀学员进行了表彰，并为不久前入选全国“首批游学养十大目的地”的花都区颁授了入选纪念奖座和“广州市全民终身学习游学养基地”牌匾。

（广州老年开放大学优秀学院、广州数字化学习优秀分中心接受表彰）

（广州老年开放大学优秀课程接受表彰）

（广州老年开放大学优秀管理工作者、优秀教师、优秀学员代表接受表彰）

（谷忠鹏副局长向“首批游学养十大目的地”花都区授牌）

老年教育专题培训会，业界交流共发展

“推动老年教育高质量发展”专题培训会议上，市电大校长熊军校长作了题为《新时代、新使命、新征程——广州老年教育高质量发展的若干思考》的报告，从积极老龄化战略、广州老年教育现存问题、发展态势及先进地区的典型案例深入浅出地畅谈自己的思考与工作建议。熊军校长的报告引起了与会代表的热烈反响，大家对于开展老年教育的信心更足了，工作热情进一步激发。

（广州市广播电视大学党委副书记、校长熊军作题为《新时代、新使命、新征程——广州老年教育高质量发展的若干思考》的报告）

老年教育专题培训会还邀请了上海老年大学副校长沈鸿介绍了上海市老年教育高质量发展的经验，精彩的案例讲解让大家获益良多。

（上海老年大学副校长沈鸿作《上海老年教育价值追求与实践》）

根据大会设定的主题，各区教育局和广州老年开放大学办学系统代表开展了分组交流研讨，大家畅所欲言，结合本地的现状和特色，围绕广州老年教育高质量发展建言献策。

2019年，广东省首次开展社区、老年教育教学成果的评选工作，广州电大系统积极申报，捷报频传，分别荣获一等奖一项，二等奖两项。广州电大王洪兵处长专门介绍了教学成果奖申报的情况与注意事项，鼓励各单位科研与实践相结合，提炼更多的成果。