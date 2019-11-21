广州新增公办幼儿园学位4.6万个

截至10月，广州市幼儿园在园幼儿约52.81万人，其中公办幼儿园在园幼儿约19.67万人，占比37.24%；普惠性幼儿园在园幼儿约43.63万人、占比82.63%。2019年以来共增加公办幼儿园学位4.6万个。

在广州市第十五届人大常委会第二十九次会议上，广州市教育局副局长华山鹰向会议作关于落实《广州市人民代表大会常务委员会关于促进我市学前教育普惠优质健康发展的决定》（下称《决定》）情况的报告。

报告称，截至10月，广州市幼儿园在园幼儿约52.81万人，其中公办幼儿园在园幼儿约19.67万人，占比37.24%；普惠性幼儿园在园幼儿约43.63万人、占比82.63%。2019年以来共增加公办幼儿园学位4.6万个。

华山鹰提到，通过建立广州市学前教育联席会议制度、各区出台学前教育第三期行动计划、签署公办幼儿园建设承诺书等方式，广州形成合力推动学前教育发展。

《决定》出台后，广州市编制了《广州市基础教育设施发展策略研究与布点规划（2019—2035年）》，推进解决城镇小区配套幼儿园移交及历史遗留问题。截至2019年10月，已回收历史遗留问题幼儿园88所。

在鼓励多元举办公办园，增加公办学位供给方面，截至10月，广州市共新增公办园126所（含分园），改扩建公办园88所，增加公办幼儿园学位约4.6万个。

为保障幼儿园教师薪酬待遇，根据广州市中小学教师“区管校聘”管理改革的指导意见，各区积极探索幼儿园教师的聘用与薪酬保障制度，其中番禺、天河、黄埔等区均已出台了相关举措。

此外，广州对于学前教育领域的财政投入也有明显增加。在今年5月召开的广州市第十五届人民代表大会常务委员会第二十四次会议上，广州增加市本级财政支出5亿元，用于学前教育。2019年，广州市学前教育一般公共预算支出为23.35亿元，同比增长23.22%，其中市本级转移支付至区为10.2亿元，同比增长22.89%。

华山鹰坦言，在推进《决定》执行过程中仍存在部分区由于底子薄、基数大、财政困难以及教育用地紧张等原因，完成公办幼儿园在园幼儿占比达到50％存在压力；与其他一线城市相比，广州财政投入力度有待加大；提高幼儿教师待遇的机制有待完善，师资队伍整体素质有待提高等问题。

他表示，下一步广州将实施学前教育“5080”攻坚计划，通过扩大增量，盘活存量，做优变量，充分挖潜，创新探索公办幼儿园管理新模式，着力增加公办资源。同时建立学前教育培养成本的合理分担机制，落实普惠性幼儿园教师培训管理一体化，合理划分学前教育教研指导责任区。此外，还将进一步建立健全编制内外教师薪酬待遇保障机制，推进各区提高持证上岗率。